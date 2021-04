Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Roblox ist ein Spiel mit einer so enormen Nutzerbasis, dass es manchmal schwer zu würdigen ist, aber seine Freiform und die vom Benutzer erstellten Level machen es für jüngere Spieler zu einer gemischten Sache.

Der riesige Spielerpool besteht zu mehr als der Hälfte aus Spielern unter 13 Jahren. Daher ist es wichtig, die PG-Bewertung beizubehalten. Dies ist jedoch ein Ziel, das nur schwer durchzusetzen ist, wenn die Spieler jederzeit und frei miteinander chatten können erfinde ihre eigenen Welten.

Da das Spiel ältere Benutzer hat und diese älteren Benutzer Roblox teilweise als Plattform verwenden, auf der sie über Szenarien für Erwachsene chatten und sich auf thematische Rollenspiele einlassen können, könnte man meinen, dass bereits Schutzmaßnahmen vorhanden sind, um diese Art zu erreichen von Inhalten aus jüngeren Spielern.

Nun, nicht so - aber laut einem neuen Artikel aus dem Wall Street Journal, der berichtet, dass Remy Malan, Vizepräsident für Vertrauen und Sicherheit bei Roblox, bestätigt hat, dass ein Bewertungssystem in Arbeit ist. Dadurch werden Inhalte nach ihrer Altersangemessenheit bewertet, sodass die Spieler Informationen darüber haben, bevor sie an einem Spiel teilnehmen, und sie möglicherweise daran hindern, wenn ihr Geburtsdatum nicht den Kriterien entspricht.

Amazon US Prime Day-Angebote 2021: Hier bringen wir Ihnen alle großen Prime Day-Angebote von Amazon US von Maggie Tillman · 19 April 2021

In ähnlicher Weise wird das Spiel anscheinend auch das Auffinden und Verwenden der bereits vorhandenen Kindersicherung erleichtern, die die Spieler auf eine kuratierte Liste familienfreundlicher Spiele beschränkt, anstatt auf den endlosen Pool nicht genehmigter Kreationen.

Im Moment sind die konkreten Details jedoch etwas dürftig - es gibt keinen Zeitplan für dieses Versprechen von Roblox, sodass wir nicht wissen, wie lange die Maßnahmen dauern werden, bis sie tatsächlich Realität werden. Wenn sie jedoch ankommen, sind sie ein Schritt in die richtige Richtung.

Schreiben von Max Freeman-Mills.