Pokémon Go-Hersteller Niantic arbeitet an einem 5G-Spiel

(Pocket-lint) - Das Erbe von Pokémon Go in der mobilen Spielewelt ist schwer zu übertreiben, aber eine Sache, die definitiv getan wird, ist, seinen Schöpfer Niantic in die Stratosphäre zu katapultieren.

Jetzt lohnt es sich automatisch, auf jedes Spiel zu achten, an dem der Entwickler arbeitet - weshalb die Leute so fasziniert sind, dass es anscheinend an einem Pikmin-Spiel mit Nintendo funktioniert.

Der Entwickler ist jedoch auch den sich ändernden technologischen Realitäten des Mobilfunkmarktes verpflichtet, und die größte Veränderung seit der ersten Veröffentlichung von Pokémon Go vor Jahren ist wohl das Aufkommen der 5G-Konnektivität.

Niantic hat bestätigt, dass es hart daran arbeitet, die massiven Geschwindigkeits- und Bandbreitensteigerungen zu nutzen, die 5G für seine Spiele bringen kann, und hat eine Proof-of-Concept-Demo mit dem Titel Codename: Urban Legends vorgestellt.

Das Spiel sieht an der Oberfläche wie Niantics Spezialität aus, mit einem AR-Objektiv auf Ihrem Handy, mit dem Sie mit Monstern und Verbündeten interagieren können. Es konzentriert sich jedoch stark auf den Mehrspielermodus, sodass Spieler mit denselben AR-Elementen interagieren können, auch wenn sie sich bewegen. Ihre Standorte sind auf allen Geräten konsistent.

Laut Niantic können mit 5G zehnmal mehr Spieler zusammenarbeiten als zuvor, was potenziell enorme Wettbewerbs- und Kooperationsmöglichkeiten bietet.

Im Moment ist dies natürlich nur eine nicht spielbare Demo, die möglicherweise irgendwann veröffentlicht wird, und die relativ spärliche 5G-Abdeckung auf der ganzen Welt wird die Möglichkeiten, wo sie überhaupt gespielt werden kann, stark einschränken. Als Absichtserklärung ist es jedoch eine, auf die man achten muss.

Schreiben von Max Freeman-Mills.