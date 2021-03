Wie CD Projekt Red alles für die Zukunft verändert.

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das für Cyberpunk 2077 verantwortliche Spielestudio hat einige drastische Änderungen an seiner Funktionsweise angekündigt, um eine Wiederholung des Fiaskos beim Start des Spiels zu vermeiden.

In einer kürzlich veröffentlichten Erklärung hat CD Projekt Red erklärt, dass es plant, wesentliche Änderungen vorzunehmen, die es dem Unternehmen ermöglichen, ab 2022 "mehrere AAA-Spiele und Erweiterungen parallel" zu entwickeln.

Wir alle wissen, wie der Start von Cyberpunk 2077 inzwischen verlaufen ist. Mit einer Vielzahl von Fehlern und Problemen, die von allen gemeldet wurden. Es wurde so schlimm, dass PlayStation das Spiel aus dem Laden holte und Microsoft und Microsoft Rückerstattungen für das Spiel anboten.

Seitdem arbeitet CD Projekt Red intensiv an Hotfixes und Updates. In der Tat enthielt ein kürzlich veröffentlichter Patch Hunderte von Korrekturen , die das Spiel verbessern sollen. Obwohl selbst diese gemischte Ergebnisse hatten:

CD Projekt Red möchte dieses Problem in Zukunft eindeutig nicht wiederholen, insbesondere wenn seine bisherige Leistung mit Spielen wie The Witcher 3 so erfolgreich war. Und so nimmt es Änderungen vor.

Eine dieser Änderungen umfasst die Anpassung der Entwicklung der proprietären REDengine-Spiel-Engine. Diese Technologie wird mit einem proaktiveren Entwicklungsansatz "verbessert und zentralisiert".

Ziel ist es, dem Studio die Möglichkeit zu geben, an "... zwei globalen Marken gleichzeitig zu arbeiten und gleichzeitig die höchste Qualität unserer Produkte sicherzustellen". Mit projektübergreifenden Experten hofft man, dass CD Projekt Red in der Lage sein wird, "... ab 2022 mehrere AAA-Spiele und -Erweiterungen parallel zu entwickeln".

Das Studio will auch den öffentlichen Vorsprung vor Spielen reduzieren. Der ursprüngliche Trailer zu Cyberpunk 2077 erschien 2013, das Spiel wurde jedoch erst 2020 veröffentlicht. In den Monaten und Jahren vor dem Start wurde er massiv hochgespielt und konnte dennoch nicht ausgeliefert werden.

Das Marketing wird sich also ändern. Das Unternehmen hat erklärt, dass es "... beabsichtigt, die Art und Weise zu ändern, in der es mit der Welt kommuniziert und seine Spiele bewirbt. Zukünftige Marketingkampagnen werden viel kürzer sein, wobei Werbeinhalte näher an der tatsächlichen Veröffentlichung des jeweiligen Spiels veröffentlicht werden seinen Betrieb auf allen unterstützten Hardwareplattformen. "

Mit anderen Worten, wir sollten nur dann von Spielen hören, wenn sie kurz vor dem Start stehen.

Michał Nowakowski, SVP für Geschäftsentwicklung bei CD Projekt Red, wollte auch darauf hinweisen, dass Einzelspieler-Rollenspiele die Hauptpriorität des Unternehmens bleiben werden. Während wir auch sagen, dass wir erwarten sollten, mehr von The Witcher und Cyberpunk mit "... neuen Bereichen, Medien und Inhaltstypen" zu sehen.

Dies sind natürlich alle Zukunftspläne, und wir müssen bis 2022 und darüber hinaus warten, um die Früchte dieser Bemühungen zu sehen. Hoffentlich ist die Zukunft für CD Projekt Red-Spiele wieder vielversprechend.

Schreiben von Adrian Willings.