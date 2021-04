Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie so lange wie wir Spiele spielen, gewöhnen Sie sich an einige physikalische Konstanten. Controller werden möglicherweise wiederholt, aber sie haben alle Schaltflächen. Bewegungssteuerungen fühlten sich einmal blutig an, aber jetzt sind sie weit davon entfernt; Selbst das Hand-Tracking in VR wird immer einfacher zugänglich.

Ein Spiel durch Blinken steuern? Das ist neu für uns. Before Your Eyes ist ein neues Spiel aus dem Indie-Studio GoodbyeWorld Games. Das Herzstück ist diese neue Mechanik, bei der Sie mit Ihrer Webcam durch Szenen blinken, während eine Figur über ihr Leben nachdenkt. Es ist bewegend, aber auch technisch interessant, und wir haben uns mit GoodbyeWorld Games getroffen, um darüber zu plaudern, wie es funktioniert.

Will Hellwarth, der Schöpfer und Gründer des Studios, pflegt seit Jahren die Blinkmechanik - es war eine Idee, die er bereits 2014 am College entwickelt hat, und der Weg von dort war stetig. Das Spiel hat Iterationen durchlaufen und schien bei Shows wie dem Independent Games Festival (IGF) und IndieCade unter einem älteren Titel Anerkennung zu finden, während es sich langsam zu dem vollständigen Titel entwickelte, der dieses Jahr veröffentlicht wird.

Die Geschichte, wie er sie erzählt, ist ein Klassiker im Tech- und Gaming-Bereich - "Wir sagten im Grunde: Wenn es in IndieCade geht, werden wir weiter daran arbeiten. Okay, wenn es in IGF geht, werden wir es wirklich tun." Nimm das ernst." Mit jedem Meilenstein wurde das Spiel realer und das Team, das daran arbeitete, wuchs langsam.

Webcams sind für die meisten von uns ein großer Teil des täglichen Lebens, aber 2014 war die Gesichtserkennung noch in den Kinderschuhen, und der Algorithmus, mit dem GoodbyeWorld Games tatsächlich Blinzeln erkennt, war die ganze Zeit kaum ein fester Bestandteil. Der leitende Ingenieur Richard Beare trat dem Studio bei und stellte fest, dass es unter bestimmten Umständen und unter anderen Umständen eingeschränkter funktionierte. Es war wichtig sicherzustellen, dass Blinzeln (oder geschlossene Augen) konsistent erkannt werden.

Obwohl Laptops mit Webcams üblich sind, erklärte er: "Ich habe mich intensiv damit beschäftigt, einen Weg zu finden, wie dies für alle Arten von Beleuchtungsszenarien, alle Arten von Gesichtsformen, Augenformen und Fällen, in denen Sie sich befinden, funktioniert." Brillen, Leute mit Hüten, verschiedene Kameras - Sie haben wirklich Kameras mit niedriger Auflösung, Sie haben Kameras mit hoher Auflösung, Sie müssen Rauschen und Jitter berücksichtigen. " All diese Elemente mussten umgangen werden, aber das Endergebnis ist die Konsistenz, auf die sie immer gehofft hatten.

Ein weiterer wichtiger technischer Faktor für das Team war die Sicherstellung, dass das Spiel auf Computern der unteren Preisklasse ausgeführt werden kann. Wenn eine Webcam die Erfahrung zum Singen bringt, möchten Sie sicherstellen, dass so viele Laptops wie möglich ausgeführt werden können. Wie Oliver Lewin, Game Director und Komponist bei Before Your Eyes, erklärte, "sind Laptops für uns eine große Sache, nur in Bezug auf die Spielerbasis, die über integrierte Webcams verfügt." Dies trug zum Kunststil und zur Richtung des Spiels bei, aber Lewin sagt auch: "In gleichem Maße jedoch, wie wir diesen Stil mögen, visuell eine Art Low-Poly, minimalistischer Look." In diesem Fall hat es in zweierlei Hinsicht gut funktioniert.

Dieser minimalistische Stil bedeutet, dass das Spiel zwar derzeit nur auf dem PC veröffentlicht wird, aber für verschiedene Plattformen auf der ganzen Linie gut positioniert ist. Nicht zuletzt sind moderne Smartphones zunehmend mit hoch entwickelten Selfie-Kameras und -Scannern ausgestattet, die gut zum Spiel passen und häufig über die grafische Leistung verfügen, um es wahrscheinlich auszuführen. Lewin bestätigt, dass es derzeit keine konkreten Pläne für die Häfen gibt - der Start des Spiels wird entscheidend dafür sein, ob diese Art von Evolution realisierbar ist, stimmt jedoch zu, dass Telefone und Tablets eine natürliche Passform wären.

In ähnlicher Weise gibt es mit VR-Plattformen, die in den letzten Monaten und Jahren Augen- und Mundverfolgung umfassen, auch eine interne Version von Before Your Eyes, die unglaublich umfassend mit dem Vive Pro Eye- System als Proof-of-Concept zusammenarbeitet, sodass Sie in VR spielen und Ihre erkennen können blinkt noch natürlicher. Ob dies jemals kommerziell das Licht der Welt erblickt, ist jedoch eine andere Frage.

Die Veröffentlichung von Before Your Eyes am 8. April nach Jahren der Entwicklung und Iteration wird jedoch vorerst einen eigenen Meilenstein darstellen. Es ist eine einzigartige Erfahrung, die es wert ist, ausprobiert zu werden, wenn Sie sich nach etwas Neuem sehnen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.