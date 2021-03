PUBG Mobile bestätigt das Startdatum der Karakin-Karte in Verbindung mit Godzilla vs Kong

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - PUBG Mobile feiert gerade seinen dritten Geburtstag und hat über 1 Milliarde Downloads. Es gibt einige neue Inhalte, auf die man sich freuen kann.

Es wird eine Zusammenarbeit mit Godzilla vs Kong geben, dem neuen Adam Wingard-Film, der gerade in die Kinos kommt (wo sie geöffnet sind) und in den USA am 31. März mit einer gleichzeitigen Veröffentlichung auf HBO Max für 31 Tage erwartet wird.

Wie genau wir Zilla und Kong in PUBG sehen werden, wissen wir nicht genau, aber wir erwarten, dass Gegenstände im Spiel den Film feiern. Außerdem soll es einen exklusiven Spielmodus geben - werden das 100 Spieler gegen King Kong sein?

Mit regelmäßigen Updates kommt auch eine neue Karte zu PUBG Mobile - Karakin. Die neue Karte soll am Mittwoch, den 7. April eintreffen.

Karakin ist eine vorhandene Karte, die bereits auf Schlachtfeldern abgebildet ist. Es handelt sich um eine 2 x 2 km große Insel, die angeblich vor der Küste Nordafrikas liegt.

Es ist eine kleinere und schnellere Karte, die wahrscheinlich weniger Spieler bietet. Auf Schlachtfeldern hatte diese Karte auch eine schwarze Zone, in der sich das Layout bei jedem Spiel ändert, sodass Sie keine Ahnung haben, wo sich die beste Dropzone befindet.

Natürlich wissen wir nicht genau, was wir in PUBG Mobile sehen werden , aber diese trockene Sandinsel ist etwas, auf das wir uns freuen können, auch wenn sie kein fester Bestandteil des Spiels ist.

Es gibt im Moment ein paar andere Gerüchte, die die Runde machen. Miramar wird voraussichtlich ein Update erhalten und es ist die Rede von einem Notfallfallschirm - für jene Momente, in denen Sie von einer Klippe rennen?

Wie immer weiß man nicht, was wann ins Spiel kommt, außer Karakin, der bestätigt wird.

Schreiben von Chris Hall.