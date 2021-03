Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fortnites Staffel 5 ist derzeit im Gange, aber was können Sie von Fortnite Chapter 2 Staffel 6 erwarten? Nun, einige der jüngsten Lecks könnten einige erste Einblicke in die kommende Saison beinhalten, die nur noch wenige Tage entfernt ist.

Laut Leaker HYPEX hat Xbox Berichten zufolge ein offizielles Bild für Kapitel 6, Staffel 6, veröffentlicht. Das Bild enthüllt nicht viel. Sie können den Battle Bus und das Fortnite-Logo sehen. Aber es gibt gelbe und orange Farben im Hintergrund, die vielleicht auf das Thema der neuen Saison hinweisen.

Neuer Teaser der 6. Staffel, erschienen auf XBOX! pic.twitter.com/pIWoWGMgw9 - HYPEX (@HYPEX) 10. März 2021

In einem Blog-Beitrag werden die von Epic versprochenen Spieler das erste Fortnite-Erzählspiel sowie das bislang "filmischste" Ereignis des Spiels erleben, das in der nächsten Saison beginnen könnte. "Wenn Sie zum ersten Mal in die neue Saison starten, werden Sie den Abschluss der Mission von Agent Jones im Zero Crisis Finale durchspielen. Die Folgen dieses Ereignisses werden die Realität, wie wir sie kennen, mit Sicherheit prägen", erklärte Epic.

"Keine Sorge, das Zero Crisis Finale ist ein Solo-Erlebnis und Sie können es durchspielen, wenn Sie sich während der Saison zum ersten Mal anmelden", fügte er hinzu.

Was Sie sonst noch von Fortnite erwarten können, hat Leaker ShiinaBR kürzlich einen frühen Blick auf noch nicht angekündigte Fortnite Skins veröffentlicht, die Berichten zufolge von Kevuru Games stammen, einem Animationsstudio, das zuvor für Epic gearbeitet hat. Laut Forbes ist das Leck jedoch möglicherweise nicht legitim.

Hier ist ein früher Blick auf kommende Fortnite Skins!



Einige von ihnen könnten verschrottet werden, aber das Team, das dies gemacht hat, hat bereits an VIELEN anderen Skins gearbeitet!



Ich habe dies bereits gestern gepostet, aber beschlossen, es zu löschen. Jetzt, da viele Leute es trotzdem gepostet haben, sehe ich keinen Grund, es nicht zu posten. pic.twitter.com/YmvHxGMiDH - ShiinaBR - Fortnite Leaks (@ShiinaBR) 11. März 2021

Staffel 6 soll am 16. März 2021 beginnen.

Schreiben von Maggie Tillman.