Naughty Dog arbeitet möglicherweise an einem Multiplayer-Spiel

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eine aktuelle Stellenanzeige von Naughty Dog zeigt, dass das Studio an einem bevorstehenden Multiplayer-Spiel arbeitet.

Die Auflistung zeigt, dass das Unternehmen nach einem Economy-Designer für ein Multiplayer-Spiel sucht, der dazu beitragen kann, eine "robuste Langlebigkeit" für die Spiele zu erreichen und die Spieler zu belohnen, damit sie am Spielen interessiert bleiben.

Obwohl in der Auflistung nicht angegeben ist, für welches Spiel die Rolle tatsächlich bestimmt ist, wird angenommen, dass es sich wahrscheinlich um ein Multiplayer-Element für The Last of Us 2 in Form eines eigenständigen Spiels handelt, das als Factions bekannt ist.

Dies stimmt mit der eigenen Haltung des Studios zum Multiplayer überein, die 2019 öffentlich angekündigt wurde:

Ein Update zum Multiplayer: pic.twitter.com/CUd98LgJGC - Naughty Dog (@Naughty_Dog) 27. September 2019

Zu dieser Zeit machte Naughty Dog deutlich, dass es an einer "enormen Einzelspieler-Kampagne" für The Last of Us Part II arbeitete und es das "ehrgeizigste Projekt" war, das es jemals durchgeführt hatte. Infolgedessen würde es für die Fortsetzung keinen Mehrspielermodus geben, wie es ihn im Fraktionsmodus von The Last of Us Part I gegeben hatte.

Das Studio achtete darauf, die Fans zu beruhigen, dass es immer noch Online-Ambitionen hatte, und würde mehr darüber erzählen, wenn die Zeit reif war. Diese Zeit könnte sich jetzt nähern. Es besteht jedoch natürlich die Möglichkeit, dass dies für ein völlig anderes Spiel gilt, da in der Auflistung keine Einzelheiten erwähnt werden.

Die Stellenanzeige macht deutlich, dass der Wirtschaftsdesigner ein Verständnis der Spielerpsychologie benötigt und bereit ist, Möglichkeiten zu schaffen, wie sich die Spieler ausdrücken können. Sie werden auch sicherstellen, dass die Spieler belohnt werden, um immer wieder zurück zu kommen, um mehr zu erfahren. Es hört sich also sicher so an, als ob Naugty Dog etwas Ehrgeiziges plant. Wir müssen abwarten und sehen.

Schreiben von Adrian Willings.