PUBG: New State - alles was Sie wissen müssen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Krafton und PUBG Studios haben ein neues Spiel angekündigt, PUBG: New State, ein brandneues Handyspiel der Hersteller von PUBG: Mobile .

Ja, es geht direkt auf Mobilgeräte, ohne dass eine PC-Version wie die ursprüngliche PUBG erwähnt wird.

Das neue Spiel wurde angekündigt, aber es wurde nicht viel gesagt. Lassen Sie uns also auf alles eingehen, was wir darüber wissen.

New State spielt im Jahr 2051 und bietet die Möglichkeit, vom ursprünglichen PUBG Mobile-Spiel in die Zukunft zu springen.

Das Spiel bleibt ein Battle Royale-Titel und nach allem, was bisher gesagt wurde, sieht es so aus, als könnten Sie mit der Erfahrung von PUBG Mobile direkt eintauchen.

Das Hauptziel hier scheint darin zu bestehen, das Spiel weiterzuentwickeln, als Sie es mit einer neuen Karte oder einem neuen Spielmodus in PUBG Mobile tun könnten. Es sieht also so aus, als ob es grundlegende Unterschiede zwischen den Spielen geben wird.

Die futuristischen Einstellungen ermöglichen es dem Spiel, sich zu ändern, um eine postapokalyptische Umgebung auszunutzen. Der Trailer zeigt Schlachten in einem leeren Einkaufszentrum, mit Neonlichtern übersäte Fahrzeuge und zusätzliche Waffen.

Es wird Drohnen und ballistische Schilde geben - beides haben wir in Call of Duty: Mobile gesehen - und wir haben das Gefühl, dass vieles, was eingeführt wird, konkurrierende Elemente betrifft, die wir auch in COD: M gesehen haben. Der Trailer zeigt auch eine Schädelmaske - sehr ähnlich wie Call of Dutys Ghost-Charakter.

Es wurde auch hervorgehoben, dass es interaktive Objekte geben wird, obwohl es bisher nicht genau klar ist, um welche es sich handelt, obwohl Krafton sagt, dass Sie diese in das Spiel integrieren können.

Über Grafiken der nächsten Generation wird viel gesagt. Krafton war es ein Anliegen zu betonen, dass es die Grenzen des mobilen Spielens mit Global Illumination Rendering verschieben wird, um mehr Realismus und Intensität zu erzielen.

Die Screenshots sehen auf jeden Fall gut aus, aber im Moment ist nicht bekannt, welche Bildwiederholraten und Auflösungen unterstützt werden. PUBG: M war in diesen Dingen immer etwas vage und verwendete ein eigenes Benennungssystem für Grafikeinstellungen.

Wir vermuten, dass es einige Ankündigungen mit Partnergeräten geben wird - und PUBG hat sich in der Vergangenheit mit OnePlus zusammengetan. Da OnePlus voraussichtlich später im Monat OnePlus 9 auf den Markt bringen wird , werden wir zu diesem Zeitpunkt möglicherweise mehr erfahren.

Bisher wurden einige neue Funktionen hervorgehoben:

Die Fähigkeit, Roll zu bekämpfen, wurde hervorgehoben, was die Frage nach dem Tempo des Spiels aufwirft. PUBG Mobile ist zu Fuß etwas langsamer als die hektische Aktion, die wir in Call of Duty: Mobile Multiplayer gesehen haben, aber hier haben wir festgestellt, dass Kampfwürfe wirklich effektiv sind. Es könnte sein, dass New State ein schnelleres Spiel sein wird, obwohl bisher gesagt wurde, dass es das gleiche Gunplay verwendet, sodass wir keine große Änderung des Spielstils erwarten.

Mit PUBG Mobile können Sie Waffen verschiedene Elemente hinzufügen, aber es geht nicht so weit wie Call of Duty: Mobiles Gunsmith-Modus . Mit Gunsmith können Sie sich stark anpassen, was sich hervorragend für den Mehrspielermodus eignet, da Sie wissen, dass Sie diese Waffe verwenden werden. Das trifft nicht so sehr auf Battle Royale zu, was darauf hindeuten könnte, dass der Fokus etwas vom Waffensammeln abweicht.

Es kann sein, dass Sie, wenn Sie eine Waffe finden, die angepasste Version erhalten, ähnlich dem aktuellen System mit Waffen-Skins in PUBG.

Das Hinzufügen von Granatwerfern und die Auswahl des Feuermodus wurden hervorgehoben - aber aus dem Trailer geht hervor, dass einige der Waffen PUBG: M-Spielern bekannt sein werden.

Der Anhänger hebt eine Reihe von Fahrzeugen hervor. Einige sind an PUBG: M zu erkennen, jedoch mit etwas futuristischerer Beleuchtung. Es scheint, dass 2051 mit blauem Neon gefüllt sein wird.

Der Start-Trailer scheint auch autonome Busse auf den Straßen zu haben, was möglicherweise andere Optionen für das Gameplay bietet.

Interessanterweise zeigen einige der Bilder, während Drohnen im Trailer enthalten sind, etwas, das wie fortschrittlichere Hubschrauber aussieht, mit zwei massiven Lüftern anstelle eines Rotors.

Anstatt auf den vorhandenen PUBG-Karten zu spielen, gibt es eine neue Karte namens Troi. Wir sind sicher, dass hier eine Troy-Verbindung besteht, aber lassen Sie sich nicht ablenken.

Troi wird eine 8x8km Karte sein, was bedeutet, dass sie genauso groß ist wie Erangel oder Miramar, also groß. Das ist ein guter Anfang, denn große Karten sorgen für bessere Spiele.

Wir wissen nicht viel über die Karte, aber sie scheint wie Erangel gemäßigt zu sein, viele Flüsse, Bäume und bebaute Gebiete, wobei das Einkaufszentrum bisher die meiste Aufmerksamkeit erhält.

Es sieht auch so aus, als hätte es ein Stadion, die unvermeidlichen Brücken und vieles mehr.

Das Erscheinungsdatum von New State wurde noch nicht bestätigt, aber die Vorregistrierung ist für Android-Nutzer offen.

Es wird sowohl für Android als auch für iOS verfügbar sein.

Wir werden weiterhin nach Details suchen und Ihnen alle Neuigkeiten zu PUBG: New State bringen, sobald es kaputt geht.

Schreiben von Chris Hall.