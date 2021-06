PUBG: New State – alles was du wissen musst

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Krafton und PUBG Studios haben ein neues Spiel angekündigt, PUBG: New State, ein brandneues Handyspiel der Macher von PUBG: Mobile .

Ja, es geht direkt aufs Handy, ohne dass eine PC-Version wie das ursprüngliche PUBG erwähnt wird.

Das neue Spiel wurde angekündigt, aber es wurde nicht viel gesagt, also lass uns in alles eintauchen, was wir darüber wissen.

Krafton hat bestätigt, dass New State im Juni 2021 einem Alpha-Test unterzogen wird. Dieser wird nur für diejenigen in den USA und vom 11. bis 13. Juni stattfinden.

Der Alpha-Test wird auf Troi, der neuen Karte, stattfinden, um Feedback zur Entwicklung des Spiels und zu einigen Funktionen des neuen Handyspiels zu erhalten. Interessenten können sich hier für den New State Alpha-Test bewerben .

New State spielt im Jahr 2051 und bietet die Chance, vom ursprünglichen PUBG Mobile-Spiel in die Zukunft zu springen.

Das Spiel bleibt ein Battle-Royale-Titel und nach allem, was bisher gesagt wurde, sieht es so aus, als ob Sie mit der Erfahrung von PUBG Mobile direkt eintauchen können.

Das Hauptziel scheint hier zu sein, das Spiel weiterzuentwickeln, als Sie es mit einer neuen Karte oder einem neuen Spielmodus in PUBG Mobile tun könnten – es sieht also so aus, als ob es grundlegende Unterschiede zwischen den Spielen geben wird.

Die futuristischen Einstellungen geben dem Spiel die Möglichkeit, eine postapokalyptische Umgebung auszunutzen, wobei der Trailer Schlachten in einem leeren Einkaufszentrum, mit Neonlichtern übersäte Fahrzeuge und zusätzliche Waffen zeigt. Es wurde bestätigt, dass die Karte Troi heißt.

Es wird Drohnen und ballistische Schilde geben – die wir beide in Call of Duty: Mobile gesehen haben – und wir haben das Gefühl, dass vieles von dem, was eingeführt wird, konkurrierende Elemente betrifft, die wir auch in COD: M gesehen haben. Der Trailer zeigt auch eine Totenkopfmaske – sehr ähnlich wie der Ghost-Charakter von Call of Duty.

Es wurde auch hervorgehoben, dass es interaktive Objekte geben wird, obwohl es bisher nicht genau klar ist, was diese sein werden, obwohl Krafton sagt, dass Sie diese in das Spiel integrieren können.

Es wird viel über Next-Gen-Grafik gesprochen. Krafton betonte, dass es die Grenzen des mobilen Spielens mit Global Illumination-Rendering für mehr Realismus und Intensität verschieben wird.

Die Screenshots und Videoteases sehen sicherlich gut aus, aber im Moment ist nicht bekannt, welche Bildwiederholraten und Auflösungen unterstützt werden. PUBG:M war in diesen Dingen immer ein wenig vage und verwendet ein eigenes Benennungssystem für Grafikeinstellungen.

Wir vermuten, dass es einige Ankündigungen mit Partnergeräten geben wird, diese Grafiken auszunutzen. Krafton hat gesagt, dass es darauf abzielt, das "realistischste Battle Royale-Erlebnis auf dem Handy" zu sein.

Bisher wurden mehrere neue Funktionen hervorgehoben:

Die Fähigkeit zum Kampfwurf wurde hervorgehoben, was die Frage nach dem Tempo des Spiels aufwirft. PUBG Mobile ist zu Fuß etwas langsamer als die hektische Action, die wir in Call of Duty: Mobile Multiplayer gesehen haben, aber hier haben wir festgestellt, dass Kampfrollen wirklich effektiv sind. Es könnte sein, dass New State ein schnelleres Spiel sein wird, obwohl bisher gesagt wurde, dass es das gleiche Gunplay verwendet, also erwarten wir keine großen Änderungen im Gameplay-Stil.

Während Sie mit PUBG Mobile verschiedene Elemente zu Waffen hinzufügen können, geht es nicht so weit wie der Waffenschmied-Modus von Call of Duty: Mobile . Gunsmith lässt Sie in hohem Maße anpassen, was großartig für den Mehrspielermodus ist, da Sie wissen, dass Sie diese Waffe verwenden werden. Das gilt nicht so sehr für Battle Royale, was auf eine leichte Verlagerung des Fokus vom Waffensammeln hindeuten könnte.

Es kann nur sein, dass Sie, wenn Sie eine Waffe finden, die angepasste Version erhalten, ein wenig wie das aktuelle System mit Waffen-Skins in PUBG.

Das Hinzufügen von Granatwerfern und Feuermodus-Auswahlen wurde alle hervorgehoben – aber aus dem Trailer sieht es so aus, als ob eine Reihe der Waffen PUBG: M-Spielern bekannt sein werden.

Der Trailer hebt eine Reihe von Fahrzeugen hervor. Einige sind von PUBG:M erkennbar, aber mit etwas futuristischerer Beleuchtung. Es scheint, dass 2051 mit blauem Neon gefüllt sein wird.

Der Launch-Trailer scheint auch auf den Straßen so etwas wie autonome Busse zu haben, was vielleicht andere Optionen für das Gameplay bietet.

Während Drohnen im Trailer zu sehen sind, zeigen interessanterweise einige der Bilder etwas, das wie fortschrittlichere Hubschrauber aussieht, mit zwei massiven Lüftern anstelle eines Rotors.

Anstatt auf den bestehenden PUBG-Karten zu spielen, gibt es eine neue Karte namens Troi. Wir sind sicher, dass hier ein Troja-Link im Gange ist, aber lassen Sie uns nicht ablenken.

Troi wird eine 8 x 8 km große Karte sein, was bedeutet, dass sie die gleiche Größe wie Erangel oder Miramar hat, also groß ist. Das ist ein guter Anfang, denn große Karten sorgen für bessere Spiele.

Krafton hat auf der Karte einiges an Gameplay gezeigt, das sich auf mehrere Orte konzentriert, darunter die Ausstellungshalle, die Mall, das Labor und den Trailer Park. Es lohnt sich, das Spiel in Aktion zu sehen.

Es sieht auch so aus, als hätte es ein Stadion, die unvermeidlichen Brücken und vieles mehr.

Das Veröffentlichungsdatum des neuen Staates wurde noch nicht bestätigt, aber die Vorregistrierung ist für Android-Nutzer möglich . Die iOS-Vorregistrierungen starten im dritten Quartal 2021. Die Vorregistrierungen für Android haben bereits die 17-Millionen-Marke überschritten.

Es wurde als Erscheinungsdatum 2021 bestätigt, aber es gibt noch kein konkretes Datum. Der Tease treibt definitiv die Tatsache voran, dass New State kurz vor dem Start steht.

Der Start scheint ziemlich weit weg.. oder doch?

Vielleicht ist es gleich um die Ecke

Vielleicht möchten Sie sich jetzt vorregistrieren.. nur für den Fall



Jetzt vorregistrieren : https://t.co/EBb0JzdZYc pic.twitter.com/cS8OPFJCCx — PUBG: NEUER ZUSTAND (@PUBG_NEWSTATE) 16. Juni 2021

Wir werden weiterhin nach Details suchen und Ihnen alle Neuigkeiten zu PUBG: New State mitteilen, sobald es bricht.

