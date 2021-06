Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn FromSoftware ein Spiel ankündigt, können Sie darauf wetten, dass die Leute auf Ihr Leben achten. Seine lange Reihe von Hits, beginnend mit Demons Souls (vor kurzem in exzellentem Stil remastert ), bis hin zu den Dark Souls-Saga Bloodborne und Sekiro, hat ihm einen verdammt guten Ruf eingebracht.

Wenn Sie diese Fähigkeiten bei der Spieleentwicklung nehmen und die Handlung von George RR Martin, dem Autor von Game of Thrones, hinzufügen, haben Sie ein wirklich verlockendes Angebot – und genau das sehen wir uns bei Elden Ring an. Erfahren Sie unten alles, was Sie wissen müssen.

Elden Ring wurde auf der E3 2019 mit einem schönen und spritzigen Trailer angekündigt, der unten eingebettet ist, und dann wurden wir buchstäblich mit jahrelanger Funkstille verwöhnt, ohne nennenswerte Neuigkeiten. Der Trailer hatte absolut viel zu bieten in Bezug auf Themen und Ideen, aber es war trotzdem eine ziemlich harte Zeit.

Jetzt hat sich alles geändert – der Live-Kickoff-Stream des Summer Games Fest 2021 endete mit einem Knall und debütierte einen erweiterten neuen Trailer, den Sie oben sehen können, voller Enthüllungen und sogar Einblicke in das Gameplay. Außerdem haben wir ein wichtiges Veröffentlichungsdatum enthüllt: 21. Januar 2022.

FromSoftware hat eine wechselvolle Geschichte, wenn es um die Veröffentlichung seiner Spiele auf verschiedenen Plattformen geht – einige davon, wie Demons Souls in beiden Inkarnationen und Bloodborne, waren exklusiv für PlayStation.

Das scheint diesmal nicht der Fall zu sein – wir wissen jetzt, dass das Spiel auf jeder erhofften Plattform erscheinen wird, einschließlich PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One. Außerdem erhalten PC-Spieler zum ersten Mal für FromSoftware auch einen Tag-und-Datum-Start.

Im Moment sieht es jedoch so aus, als ob Besitzer von Next-Gen-Konsolen nicht unbedingt bestimmte Versionen für ihre neue Hardware kaufen können – stattdessen erhalten Sie beim Kauf der PS4- oder Xbox One-Version von Elden Ring ein kostenloses Upgrade auf die nächste -gen-Version auch. Es ist schließlich ein System, das für viele andere Titel gut funktioniert hat.

Hier wird es richtig saftig - George RR Martin hat diese dunkle Fantasy-Welt zusammen mit Hidetaka Miyazaki, dem Mastermind hinter der Souls-Serie, mitgestaltet. Das ist ein tolles Team-Up und vereint auch zwei absolute Spezialisten für düstere Überraschungen.

Die Trailer zeichnen eine Szene einer zerstörten Welt und die offizielle Website des Spiels wirft ein bisschen mehr Licht ins Dunkel. Elden Ring spielt in den Lands Between, die durch die Zersplitterung des Elden Rings in Konflikt geraten sind, der scheinbar den Erdtree (diesen riesigen leuchtenden Baum im Hintergrund des Trailers, vermuten wir) schützt.

Da Scherben des Elden-Rings von verschiedenen bösen Bossen beschlagnahmt wurden, denken wir, dass Sie die Aufgabe haben, sie nacheinander zu besiegen und diese Teile zurückzugewinnen, um den Ring wiederherzustellen – das klingt nach einer ziemlich machbaren FromSoftware-Struktur.

Elden Ring scheint ein großer Schritt für FromSoftware zu sein – mehrere Quellen, darunter Phil Spencer von Xbox, haben diskutiert, dass es das bisher größte und ehrgeizigste Spiel des Studios ist. Ein Teil davon scheint mit einem breiteren Gameplay-Bereich zusammenzuhängen, obwohl Miyazaki in Interviews gesagt hat, dass er der Meinung ist, dass die Spieler etwa 30 Stunden brauchen werden, was nicht allzu einschüchternd ist.

Wir erwarten natürlich immer noch viele herausfordernde Kampfbegegnungen, und das Spiel ist wieder ein Action-RPG in der dritten Person, aber es wird viel mehr Optionen für die Spieler geben. Zum einen wissen wir jetzt, dass Magie ein großer Teil der Welt sein wird – sie ist auch in den Souls-Spielen groß, fühlt sich aber manchmal eher wie eine Ergänzung an als ein grundlegender Gameplay-Grundsatz.

Ebenso enthält das neue Filmmaterial jede Menge Gameplay zu Pferd, was einen neuen Weg bestätigt, eine größere offene Welt zu erkunden, eine Premiere für FromSoftware. Diese Welt wird allein oder mit anderen im Online-Multiplayer durchquerbar sein, und alles klingt etwas weniger undurchsichtig als der Multiplayer in anderen FromSoftware-Spielen.

Laut einem großen Interview mit Miyazakivon IGN wird es sechs große Bereiche geben, ähnlich wie die Dungeons eines Zelda-Spiels, die Spieler außerhalb der Hauptkarte erkunden können – diese können in beliebiger Reihenfolge angegangen werden. Die Haupt-Hub-Welt wird eine Karte zur Orientierung haben, diese Dungeons jedoch nicht.

Dieses Open-World-Format ist natürlich auch eine große Neuigkeit und wird eine große Veränderung für FromSoftware sein. Miyazaki hat jedoch bestätigt, dass sie nicht alles imitieren werden, um etwas wie The Witcher 3 zu imitieren – es wird keine Städte voller NPCs geben, mit denen man reden oder Quests bekommen kann. Vielmehr wird die offene Welt zur Verfügung stehen, um sie nahtlos zu erkunden, da wir hoffen, dass sie wie ein zusammengefügter Satz der bereits umfangreichen Ebenen von FromSoftware sein wird.

Der Mehrspielermodus wurde ebenfalls ein wenig detaillierter - Sie können mit bis zu drei Freunden in ganz Elden Ring kooperieren, obwohl Sie im Koop-Modus interessanterweise nicht in der Lage sind, Ihr Pferd zu reiten. Das könnte es eher zu einer Anlaufstelle für Dungeons machen als zu Erkundungen.

Wie in den Souls-Spielen wird es auch hier eine Charakteranpassung mit vielen Kampfoptionen für verschiedene Spielstile geben. Hoffentlich kann das Spiel ein Blatt vom Remake von Demons Souls nehmen und uns Leute erschaffen, die nicht wie Kartoffeln aussehen - immer ein Bonus!

