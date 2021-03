Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn FromSoftware ein Spiel ankündigt, können Sie darauf wetten, dass Ihre Lebensleute aufpassen. Seine lange Reihe von Hits, angefangen bei Demons Souls (kürzlich in exzellentem Stil remastered), durch die Dark Souls-Saga Bloodborne und Sekiro, hat ihm einen verdammt guten Ruf eingebracht.

Wenn Sie diese spielerischen Fähigkeiten nutzen und die Handlung von George RR Martin, dem Autor von Game of Thrones, ergänzen, haben Sie ein ernsthaft verlockendes Angebot - und genau das sehen wir bei Elden Ring. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Elden Ring wurde 2019 auf der E3 mit einem schönen und spritzigen Trailer angekündigt, der oben eingebettet ist, und wie Sie sehen werden, gab es seitdem nicht mehr viel Neues darüber. Der Trailer hat jedoch absolut viel zu bieten, was Themen und Ideen betrifft.

Es endet ohne Angabe eines Veröffentlichungsdatums, aber in dieser Hinsicht sieht es sowieso nicht gut aus. Berichten zufolge gab es bei FromSoftware einige große Verzögerungen, die zuletzt auf die Verlagerung von zu Hause aus zurückzuführen waren. Wer also auf eine Veröffentlichung im Jahr 2021 hofft, bellt den falschen Baum an. 2022 ist eine Wahrscheinlichkeit, aber wir würden einen Start von 2023 nicht einmal ausschließen - seien Sie im Grunde genommen bereit zu warten!

In jüngerer Zeit hat ein zweiter Trailer mit sehr frühem und unpoliertem Gameplay nach dem Durchsickern die Runde gemacht - es ist eine interessante Uhr, aber eindeutig noch nicht für den öffentlichen Konsum bestimmt, daher werden wir sie nicht einbetten - aber Sie können sie hier ansehen. wenn du wirklich scharf bist. Seien Sie gewarnt, dies könnte einen eventuellen Trailer für Sie verderben!

FromSoftware hat eine wechselvolle Geschichte, wenn es darum geht, seine Spiele auf verschiedenen Plattformen zu veröffentlichen - einige davon, wie Demons Souls in beiden Inkarnationen und Bloodborne, waren exklusiv für PlayStation.

Diesmal scheint dies nicht der Fall zu sein - Xbox hat auch den Trailer für das Spiel mit einem eigenen Branding geteilt, sodass er schön und plattformübergreifend aussieht. Ob es auf Konsolen der alten Generation erscheint, ist eine andere Frage, und angesichts des wahrscheinlichen Zeitpunkts seiner Veröffentlichung würden wir sagen, dass es aufgrund technischer Einschränkungen wahrscheinlich nur für die PS5- und Xbox-Serie X / S verfügbar ist.

Eine weitere wichtige Frage wird sein, ob das Spiel auf dem PC gestartet wird und ob es sich verzögert. Nur einige der Spiele von FromSoftware haben es auf den PC geschafft, und das haben sie oft Jahre nach der Veröffentlichung getan, aber Elden Ring wird dies derzeit Tag und Datum tun - wir werden sehen, ob dies zu gegebener Zeit so bleibt.

Hier wird es saftig - George RR Martin hat diese dunkle Fantasiewelt gemeinsam mit Hidetaka Miyazaki, dem Mastermind hinter der Souls-Serie, geschaffen. Das ist ein großartiges Team und bringt auch zwei absolute Spezialisten für düstere Überraschungen zusammen.

Der Trailer malt eine Szene einer zerstörten Welt, und es klingt so, als ob der Elden Ring, was auch immer er ist, das Ziel vieler Reisender ist - werden wir danach suchen, ihn zu finden? Vielleicht, um es wiederherzustellen? Die Zeit wird es zeigen, aber es gibt noch viel mehr auszupacken, aber wir wissen, dass es laut Miyazaki zerbrochen ist.

Zum einen ist hier viel los mit Armen - Arme, die beim Hammerschlag von Körpern zerbrechen, ein Arm, der kampfbereit befestigt ist, und vieles mehr. Nach der Bedeutung einer Armprothese für die Welt und der Handlung von Sekiro wird ein Thema der Geistlichkeit untersucht, aber wir haben vorerst nicht viel mehr zu tun.

Elden Ring klingt nach einem großen Schritt für FromSoftware - mehrere Quellen, darunter Phil Spencer von Xbox, haben darüber gesprochen, dass es das bisher größte und ehrgeizigste Spiel des Studios ist. Ein Teil davon scheint mit einem breiteren Spielumfang zu tun zu haben.

Wir erwarten natürlich immer noch herausfordernde Kampfbegegnungen, und das Spiel ist anscheinend wieder ein Action-Rollenspiel für Dritte, aber es wird viel mehr Optionen für die Spieler geben. Zum einen wissen wir, dass Magie ein großer Teil der Welt sein wird - sie ist auch in den Souls-Spielen groß, fühlt sich aber manchmal eher als Ergänzung als als Grundprinzip des Gameplays an.

In ähnlicher Weise enthält das durchgesickerte Filmmaterial das Gameplay zu Pferd, was eine neue Möglichkeit bestätigt, sich in einer größeren offenen Welt zurechtzufinden und in einer anderen Arena auf der Rückseite Ihres Reittiers zu kämpfen. Wie in den Souls-Spielen wird es auch hier eine Charakteranpassung geben. Hoffentlich kann es ein Blatt aus dem Remake von Demons Souls nehmen und uns Menschen erschaffen, die nicht wie Kartoffeln aussehen.

Dieses Open-World-Format ist natürlich auch eine große Neuigkeit und wird für FromSoftware eine große Veränderung bedeuten. Miyazaki hat jedoch bestätigt, dass sie nicht alles daran setzen, etwas wie The Witcher 3 nachzuahmen - es wird keine Städte voller NPCs geben, mit denen sie sprechen oder Quests erhalten können. Vielmehr wird die offene Welt verfügbar sein, um zu erkunden, wie wir hoffen, dass es sich um eine Zusammenstellung der bereits expansiven Levels von FromSoftware handelt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.