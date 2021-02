Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Schlachtfelder von PlayerUnknown (PUBG für Sie und mich) waren eine Sensation, als sie zum ersten Mal auf dem PC Dampf sammelten, aber seit sie zu einem festen Bestandteil im Battle Royale-Bereich geworden sind, sind viele Fortschritte tatsächlich auf Mobilgeräten zu verzeichnen.

Die Smartphone-Version hat eine riesige Spielerbasis und hat in letzter Zeit wohl ein bisschen mehr Konsistenz bei Updates festgestellt als die voll ausgestatteten Konsolen- und PC-Versionen.

Jetzt bekommen mobile Spieler ein ganz neues Spiel, PUBG New State, das das Spiel im Jahr 2051 auf einer neuen Karte namens Troi in eine futuristische Umgebung katapultiert.

Registrieren Sie sich noch heute bei Google Play, um die neuesten Informationen zu PUBG: NEW STATE zu erhalten, und gehören Sie zu den Ersten, die von unseren Zukunftsplänen erfahren.



Keine Sorge, iOS-Benutzer, wir sehen uns, die Vorregistrierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt!



Weitere Informationen: https://t.co/4WULBslha2 pic.twitter.com/c4HictHCpF - PUBG: NEUER STAAT (@PUBG_NEWSTATE) 25. Februar 2021

In einer Bewegung, die darauf ausgelegt ist, einige der Technologien zu verbessern, die Spielern in Call of Duty: Warzone zur Verfügung stehen, bringt die neue Einstellung neue Geräte wie Drohnen und einsetzbare Deckung mit sich.

1/3 PUBG Studio/Krafton

New State wird auch die PUBG-Formel verändern, einschließlich Waffen-Kits, die Ihre Waffen im laufenden Betrieb modifizieren, und es wird auch eine Vielzahl neuer Fahrzeuge geben, in denen Sie sich fortbewegen können.

Spieler auf Android-Handys können sich vorab registrieren, um das Spiel jetzt zu erhalten , während iOS-Benutzer etwas länger warten müssen, um es vorbestellen zu können. New State wird später im Jahr 2021 veröffentlicht. Zuvor sind Alpha-Tests geplant.

Schreiben von Max Freeman-Mills.