Kommt Valheim zu PS5, Xbox Series X oder Nintendo Switch?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Valheim war ein voller Erfolg, seit es auf dem PC veröffentlicht wurde. Millionen strömten zu Steam, um es zu kaufen und Stunden im Spiel zu verbringen .

Es läuft so gut, dass es weiterhin in der Top-Spieleliste von Steam erscheint und fast 400.000 Spieler gleichzeitig gespielt haben (ähnlich wie bei Among Us ). Angesichts dieses Erfolgs und der Beliebtheit bei PC-Spielern fragen sich viele, ob das Indie-Survival-Spiel irgendwann zur Konsole kommt.

Iron Gate AB, der Entwickler des Spiels, hat diese Fragen teilweise im FAQ-Bereich auf der Website beantwortet. Dort drüben hat Iron Gate erklärt, dass es "... Konsolenversionen in Zukunft nicht ausschließen wird".

Das Spiel ist derzeit sowohl auf Windows- als auch auf Linux-Computern verfügbar, und es wird sogar eine Mac-Version erwähnt, wenn "... eine erhebliche Nachfrage danach besteht". Derzeit gibt es jedoch keine festen Pläne für eine Konsolenentwicklung.

Es gibt auch andere Überlegungen. Valheim unterstützt bereits Controller und Gamepads. Es gibt auch ziemlich zugängliche Mindestsystemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7 oder höher

Prozessor: 2,6 GHz Dual Core oder ähnliches

Speicher: 4 GB RAM

Grafik: GeForce GTX 500-Serie oder ähnliches

DirectX: Version 11

Speicher: 1 GB verfügbarer Speicherplatz

Dies bedeutet, dass es nicht nur auf einem preisgünstigen oder mittelgroßen Gaming-PC ausgeführt werden kann , sondern auch theoretisch ohne größere Kopfschmerzen auf Konsolen älterer Generationen übertragen werden kann.

Das Spiel ist jedoch zu diesem Zeitpunkt erst in einem frühen Stadium und Iron Gate ist ein kleines Unternehmen mit nur vier Vollzeitbeschäftigten und einem Teilzeitberater. Es ist daher eine große Herausforderung, das Spiel nicht nur weiterzuentwickeln, sondern auch auf die Konsole zu portieren. Wir werden sehen.

Schreiben von Adrian Willings. Bearbeiten von Rik Henderson.