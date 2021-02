Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Dying Light war ein Hauch frischer Luft in die verfallenen Lungen des Zombiespiel-Genres, der in einer engen, offenen Welt lebendigen Parkour und komplexe Nahkampfkämpfe auf den Tisch brachte und fast unmittelbar nach seiner Veröffentlichung eine kleine Legion engagierter Fans anzog.

Wir wissen, dass zum Glück eine Fortsetzung auf dem Weg ist, obwohl es einige Verzögerungen und Stilleperioden gegeben hat. Sie können also zu Recht neugierig sein, wann Dying Light 2 tatsächlich zu erwarten ist. Zum Glück haben wir hier alle wichtigen Details für Sie.

Dying Light 2 wurde erstmals auf der E3 2018 mit dem oben genannten Premiere-Trailer gezeigt, und das Spiel sah zu diesem Zeitpunkt ziemlich gut aus, was im Nachhinein zu falschen Hoffnungen führte. Im nächsten Jahr, auf der E3 2019, wurde eine erweiterte 24-minütige Gameplay-Demo vertieft, was wiederum den Anschein erweckte, als würden wir sie unmittelbar selbst spielen (dieser Trailer ist weiter unten in dieses Stück eingebettet).

Es ist jetzt jedoch 2021 und die Nachrichten waren in letzter Zeit vor Ort viel dünner. Das ursprüngliche Veröffentlichungsfenster des Frühlings 2020 ist eine ferne Erinnerung, und während Entwickler Techland im Januar dieses Jahres sagte, dass es sich verzögern würde, haben wir noch kein neues Datum oder Fenster, auf das wir uns freuen können.

Techland hat jedoch kürzlich bestätigt, dass sich das Spiel noch in der Entwicklung befindet, während Gerüchte beseitigt wurden, dass es von Microsoft aufgekauft wurde. Das heißt, wir können immer noch sicher sein, dass es kommt, obwohl genau wann etwas unschärfer ist.

An diesem Punkt wären wir überrascht, wenn es früher als Ende 2021 veröffentlicht würde, da es an neuen Trailern oder Informationen mangelt und 2022 eine echte Möglichkeit ist. Wir hoffen jedoch, dass das nächste Mal, wenn wir richtig von Techland hören, ein Veröffentlichungstermin im Schlepptau sein wird.

Auf welchen Plattformen das Spiel veröffentlicht wird, ist ein Bereich, bei dem uns die Verzögerungen tatsächlich geholfen haben. Während Dying Light 2 ursprünglich für PS4, Xbox One und PC geplant war, sind die Konsolen der nächsten Generation hier und werden jetzt in Millionenhöhe gekauft.

Es ist daher ziemlich garantiert, dass das Spiel auch auf PS5 und Xbox Series X / S veröffentlicht wird, während sein Entwicklungszyklus bedeutet, dass es wahrscheinlich auch für ältere Konsolen veröffentlicht wird, was es neben vielen anderen in diesem Jahr zu einer generationenübergreifenden Veröffentlichung macht .

Das heißt, wenn Sie eine neue Konsole haben, haben Sie Glück, dass Sie die Grafik verbessert haben, auf die Sie sich freuen können. Wenn Sie auf einem Monster-Gaming-PC spielen, werden Sie ihn natürlich trotzdem zerschlagen.

Es sieht so aus, als würde Dying Light 2 einige der Vorlagen des ersten Spiels in Bezug auf die Struktur seiner Geschichte befolgen. Diesmal können die Spieler die Rolle eines Charakters namens Aiden Caldwell übernehmen, nachdem der Held des ersten Spiels in der Stadt geblieben ist von Harran, um die Dinge stabil zu halten.

Es ist auch 15 Jahre später angesiedelt, und die Menschheit tritt in ein neues dunkles Zeitalter ein, in dem so viel von der Technologie, die sie für selbstverständlich gehalten hatte, beraubt wurde, was fröhlich klingt!

Das neue Spiel wird, soweit wir jetzt wissen, irgendwo namens "The City" spielen und es sieht aus wie eine europäischere Version der Dinge, mit großen Boulevards und Denkmälern, die überall verteilt sind. Erneut müssen die Spieler Geschäfte mit lokalen Fixierern und Überlebenden abschließen, um ihre Ressourcen zu erhöhen und der Region zu helfen, obwohl die Dinge diesmal etwas komplizierter sein könnten.

Wir haben mehrere Missionen gesehen, bei denen die Auswahl der Spieler im Laufe der Zeit einen direkten Einfluss auf die Welt um sie herum hat, indem sie bestimmten Fraktionen Macht und Ressourcen übergibt und sie daher in der Nachbarschaft die Oberhand gewinnen lässt. Das sieht nach einer wirklich interessanten Dynamik aus, die sicherlich eine Rolle in der gesamten Geschichte von Dying Light 2 spielen wird.

Laut Techland ist die Spielkarte viermal so groß wie Dying Light und es gibt sieben Regionen zu erkunden. Es scheint also, als gäbe es viel zu tun und zu untersuchen, während Caldwell nach einem mysteriösen Gegenstand sucht, der anscheinend den Lauf der Geschichte verändern könnte.

In Bezug auf das Gameplay hat das, was wir von Dying Light 2 gesehen haben, dazu geführt, dass es wie ein klares Upgrade gegenüber seinem Vorgänger aussieht. Zum einen haben die Entwickler bereits gesagt, dass sich die Anzahl der Parkour-Moves, die den Spielern zur Verfügung stehen, ungefähr verdoppelt hat.

Das bedeutet, dass es mehr Möglichkeiten gibt, in der Stadt zu springen, zu springen, zu rutschen und zu schwingen, egal ob Sie die Dächer als Routen verwenden, von hängenden Kabeln schwingen oder sorgfältig platzierte Banner verwenden, um Ihre Stürze zu brechen.

Außerdem erweitert sich natürlich auch das Nahkampfsystem. Es gibt anscheinend 50 neue Combos für Waffen sowie eine ganze Reihe neuer Hardware zum Experimentieren, von Tomahawks bis zu Straßenschildern. Es sieht so knusprig und kraftvoll aus wie immer, während Stealth auch ein wichtiger Bestandteil Ihres Arsenals ist.

Eine Sache, die Techland in seiner Demo nicht gezeigt hat, war The City in der Nacht, wenn die Zombies des Spiels in Kraft treten und die Dinge richtig bedrohlich werden. Es bleibt abzuwarten, ob dies die Herausforderung vom ersten Spiel an erhöht.

