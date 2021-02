Was ist Valheim? Das Wikinger-Überlebensspiel erkundet (mit Tipps und Tricks)

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Valheim erobert die PC-Spielewelt im Sturm. Es ist seit einiger Zeit an der Spitze der beliebten Steam-Spiele-Charts, also untersuchen wir, ob es einen Kauf wert ist und worum es geht.

Valheim ist ein Indie-Überlebensspiel mit frühem Zugang, das von der Wikinger-Kultur inspiriert ist. Es ist ein offenes Überlebens- und Handwerksspiel mit Einzelspieler- und Koop-PvE-Mechanik (Spieler gegen Umwelt). Es hat auch ein Strafkampfsystem, Bosskämpfe und ein ordentliches Gebäudesystem, mit dem Sie sogar imposante Wikinger-Kriegsschiffe herstellen können.

Das klingt meistens ziemlich normal für Überlebensspiele da draußen. Aber Valheim ist aus einer Reihe von Gründen interessant, nicht zuletzt wegen der riesigen prozedural erzeugten Welt, die Sie erkunden können. Es gibt auch die Möglichkeit, mit einer Gruppe von bis zu 10 Personen zu spielen, und Mindestsystemanforderungen, die nur 4 GB RAM, eine GeForce GTX 500-GPU und 1 GB Speicherplatz umfassen.

Wenn Sie Valheim spielen, werden Sie in eine riesige prozedural erzeugte Welt hineingestoßen, die von der nordischen Mythologie inspiriert ist und im Wesentlichen das Fegefeuer der Wikinger ist.

Ihre Mission ist es, Odins Feinde zu finden und zu töten und Ordnung in das Reich von Velheim zu bringen. Dazu müssen Sie sich durch eine herausfordernde, mit Gefahren behaftete Umgebung begeben, bauen, aufrüsten und kämpfen.

Das Highlight hier ist natürlich, dass die Erfahrung von zwei Spielern nicht dieselbe sein wird, da sie prozedural generiert wird. Es sei denn, du spielst mit Freunden. Je weiter Sie in die Welt hinausreisen, desto herausfordernder wird die Umwelt. Gleichzeitig sind die Belohnungen jedoch umso reifer, je weiter Sie gehen.

Mit genügend Ressourcen können Sie schließlich ein Wikinger-Langschiff bauen, um über die Gewässer zu fahren und weiter zu erkunden. Hüten Sie sich nur vor verschiedenen Meerestieren, die unter der Oberfläche lauern. Sie können auch Hochburgen und Außenposten auf Reisen bauen sowie Portale für schnelles Reisen, um die Dinge einfacher zu machen.

Wir genießen Valheim nicht nur wegen des potenziellen Spaßes, sondern auch wegen des entspannten Low-Fi-Soundtracks und der zurückhaltenden, aber ansprechenden Grafik. Dieser Titel ist weder grafisch intensiv noch wird er Ihre Grafikkarte bestrafen, aber darum geht es nicht.

Überlebensspiele werden im Allgemeinen bestraft. Das ist die Natur des Tieres und ein Teil des Spaßes. Aber Valheim funktioniert gut, weil es Spielern mit einem zugänglichen Design, das einfache Tutorials enthält, den Einstieg in die Welt erleichtert. Es bringt dir auch die Grundlagen des Gameplays bei, einschließlich Landwirtschaft, Handwerk, Kampf und mehr.

Jedes Mal, wenn Sie etwas wissen müssen, fliegt ein Rabe herein, um Ihnen eine Menge Informationen oder einen hilfreichen Hinweis darauf zu geben, was Sie wissen müssen.

Sie finden auch Runensteine auf der ganzen Welt, die Sie für andere Hinweise lesen können. Wir fanden zum Beispiel eine, die vor den Gefahren von Wildschweinen warnte und wie sie mit Feuer gewarnt werden könnten - was gut zu wissen gewesen wäre, bevor wir mehrmals von ihnen getötet worden wären, während wir uns um unser eigenes Geschäft mit dem Schlagen von Bäumen gekümmert hätten.

Wir haben gesagt, es ist verzeihend, aber das bedeutet nicht, dass es einfach ist, zu überleben. Wir sind in den ersten 20 Minuten ungefähr 10 Mal gestorben. Wir starben beim Schlagen von Wildschweinen. Wir sind im Kampf gegen Kobolde gestorben. Wir starben, weil wir nicht mehr Wildschweinen ausweichen konnten. Wir ertranken, als uns beim Schwimmen die Ausdauer ausgegangen war. Wir wären sogar fast gestorben, als wir versehentlich Feuer fingen, als wir versuchten, etwas zu kochen. Wir sind auch gestorben, als ein gefällter Baum in die falsche Richtung gefallen ist.

Die gute Nachricht ist, wenn du stirbst, fällt deine Ausrüstung mit einem schönen Grabstein ab und wenn du wieder auftauchst, kannst du einfach dorthin zurückkehren (vorausgesetzt, die Gefahr ist vorbei) und sie einsammeln.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie in Valheim loslegen möchten, lesen Sie den Rest dieses Artikels, um einige Tipps und Tricks zu erhalten, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Wenn Sie anfangen, haben Sie keine Ausrüstung, aber ärgern Sie sich nicht, da Sie ziemlich leicht Dinge sammeln können, um mit dem Basteln zu beginnen. Das Stanzen ist einfach genug, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Das Stanzen ist nicht nur gegen kleinere Feinde wirksam, denen Sie zuerst begegnen, sondern Sie können es auch zum Stanzen von Bäumen verwenden. Finde kleine dünne Bäume und schlag sie und sie werden bald fallen und du kannst das Holz nehmen und einen Schläger bauen. Das kann dann für ein effektiveres Bashing verwendet werden.

Achten Sie auch auf umgestürzte Äste am Boden. Sie finden bereits zerbrochene Bäume und Äste, die Sie einfach nach Holz greifen können, ohne etwas Ideales schlagen oder fällen zu müssen.

Obwohl Sie nicht zu weit vom Startpunkt entfernt sein möchten, bis Sie eine gute Ausrüstung haben, lohnt es sich, so schnell wie möglich nach Wasser zu suchen. Am Rande des Wassers finden Sie Feuersteinklumpen, die häufig an den Rändern des Ufers verstreut sind. Feuerstein ist leicht zu finden und Sie müssen nichts schlagen. Achten Sie auf kleine, glatte, cremefarbene Steine auf dem Boden und greifen Sie sie, wenn Sie können. Flint kann dann verwendet werden, um eine Feuersteinaxt herzustellen, die sich hervorragend zum Fällen größerer Bäume eignet. Es ist auch nützlich, um Pfeile, Reden und mehr herzustellen.

Wie wir bereits erwähnt haben, sind Eber eine gute Nahrungsquelle, aber sie sind auch ein echter Schmerz. Das Stanzen funktioniert, aber sie brauchen ein paar Treffer, um zu töten. Waffen sind effektiver, aber wir haben tatsächlich festgestellt, dass die Verwendung einer brennenden Fackel besonders nützlich ist, da sie sie nicht mögen, wenn Sie ihnen zuwinken.

Während Sie die Gegend erkunden, finden Sie alte, stillgelegte und unbesetzte Hütten auf der Karte. Diese können entweder zur Einrichtung eines provisorischen Unterschlupfes verwendet werden oder sie können zerstört und für ihre Teile geerntet werden. Sobald Sie einen Hammer hergestellt haben, können Sie einfach mit der mittleren Maustaste klicken, wenn Sie den Hammer gedrückt halten, um ihn Stück für Stück niederzuschlagen. Auf diese Weise sammeln Sie die Ressourcen daraus und können sie dann für Ihre eigenen Bauarbeiten verwenden.

Auch wenn Sie diese Gebäude nicht abreißen und stattdessen als Unterschlupf nutzen, sollten Sie sich im Inneren umsehen, da einige Schatzkisten mit nützlicher Beute haben.

Wir haben bereits erwähnt, dass Sie durch fallende Bäume getötet werden können, aber wenn Sie klug sind, können Sie auch einen fallenden Baum verwenden, um andere Bäume zu fällen. Beobachten Sie, wie ein Baum fällt und Sie werden sehen, wie er fällt. Wenn Sie ihn in die richtige Richtung fallen lassen, können andere Bäume mit einem Dominoeffekt umgestürzt werden. Dies ist eine viel effizientere Methode zum Ernten von Bäumen.

Es ist nicht nur möglich, Eber abzuschrecken, sondern sie auch zu zähmen. Sie können dies tun, indem Sie ihnen Pilze füttern, die Sie auf der Welt finden. Wenn Sie es schaffen, indem Sie sie dazu bringen, Sie in einen Stift oder etwas anderes zu jagen, das Sie gebaut haben, und sie dann einschließen, können Sie ihnen Leckereien geben und ihre Liebe gewinnen.

Gezähmte Eber liefern dann bei Bedarf einfache Lederreste.

Wir haben bereits gesagt, dass dieses Spiel kaum das am besten aussehende ist, das wir je gesehen haben, aber das bedeutet nicht, dass Sie keine guten Screenshots bekommen können.

Maximieren Sie die Grafiken und drücken Sie STRG + F3, um die Heads-up-Anzeige auszublenden und sich auf die Welt um Sie herum zu konzentrieren. Dann können Sie wegschnappen, bis Ihr Herz zufrieden ist. Alternativ ist es eine gute Möglichkeit, das Gegebene noch härter zu machen, da Sie nicht wissen, was sich in Ihrem Inventar befindet. Drücken Sie STRG + F3, um es wieder zurückzubringen.

Wie jedes Überlebensspiel hat Valheim ein Element der Verschlechterung von Waffen und Werkzeugen im Laufe der Zeit und des Gebrauchs. Sobald Sie jedoch eine Werkbank haben, können Sie Ihre Ausrüstung reparieren. Öffnen Sie das Workbench-Menü und Sie sehen Optionen zum Erstellen und Aktualisieren. Links sehen Sie auch einen Hammer. Klicken Sie darauf und Sie können durch Ihr Inventar blättern und die verschiedenen Dinge reparieren. Das Beste ist, das kostet keine Ressourcen.

Im Gegensatz zu anderen Überlebensspielen ist es nicht möglich, nur Unmengen derselben Nahrung zu sich zu nehmen und Ihre Gesundheit wieder aufzufüllen. Sie sind tatsächlich darauf beschränkt, wie viel Sie von jeder Art essen können, bevor sie nicht mehr nützlich sind. Eine Sammlung von Himbeeren zum Beispiel erlaubt Ihnen nur ein paar zu essen, bevor Sie nicht mehr essen können. Aber wenn Sie dann auch gekochtes Fleisch haben, können Sie das auch verwenden. Es lohnt sich also, eine Vielzahl von Lebensmitteln in Ihrem Inventar zu haben.

Ausdauer ist eine ernsthafte Überlegung. Sie nutzen die Ausdauer beim Laufen, Schwimmen und Kämpfen. Wenn Sie also Ihre ganze Zeit damit verbringen, auf der Karte herumzuladen, werden Sie bald feststellen, dass Sie sich in einer Position befinden, in der Sie sich nicht verteidigen können. Wenn Ihre Ausdauer gering ist, ertrinken Sie ebenfalls, wenn Sie zu lange schwimmen. Wir starben auf diese Weise, als wir auf der Suche nach Feuerstein und Steinen zu weit hinaus schwammen. Achten Sie auf Ihre Ausdauer-Bar.

Ausdauer ist auch ein Problem, wenn Sie in Schlachten geraten. Sie können nicht alleine und zu Hause auf eine Gruppe von Feinden treffen, um zu überleben, da Ihnen die Ausdauer ausgeht und Sie bald ein Grizzly-Ende finden werden.

Viele Dinge können schon früh hergestellt werden, aber um einige Ressourcen abzubauen, benötigen Sie eine Spitzhacke. Und um eine Spitzhacke zu bekommen, musst du den ersten Boss besiegen. Sobald Sie Eikthyr besiegt haben, haben Sie Zugriff auf eine Blaupause für die Geweih-Spitzhacke, mit der Sie Stein und Erz erwerben können.

Sobald Sie die Spitzhacke haben, müssen Sie weiter weg erkunden, um Kupfer und Zinn zu finden. Kupfer kann in Hügeln im Dunklen Wald gefunden werden, während Zinn entlang der Küste in Steinen mit schwarzen Streifen erscheint.

Eisen kann etwas schwieriger zu finden sein, aber es kann in den versunkenen Krypten im Sumpfbiom, als Adern in den schneebedeckten Bergen oder an der Oberfläche des Sumpfes abgebaut werden.

Leider können Sie eine Angelrute nicht selbst herstellen. Sie müssen einen Händler finden, um einen zu erwerben. Händler spawnen zufällig im Schwarzwald. Aber aufgrund der prozedural generierten Natur des Spiels können wir Ihnen nicht sagen, wo. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass der Wald gefährlich ist. Gehen Sie also nicht sofort dorthin. Eine Angel ist natürlich eine nützliche Sache.

Ein guter Tipp für den Bau Ihres eigenen Hauses oder einer dauerhaften Struktur ist die Verwendung vertikaler Pfosten zum Bau der Fundamente. Es ist an dieser Stelle nicht möglich, den Boden zu räumen, um eine flache Gebäudefläche zu schaffen, aber Sie können die kleinen vertikalen Stangen verwenden, um ein kleines Fundament zu schaffen und Ihr Haus sauber vom Boden abzuheben.

Dann bauen Sie einfach Wände, eine Tür und ein Dach. Sie können dann ein Bett bauen, aber es ist wichtig zu wissen, dass es kein Problem gibt, nicht zu schlafen, da Feinde nachts nicht aggressiver zu sein scheinen.

Der Bogen ist ein wichtiges Ausrüstungsstück für Kämpfe und Jagd. Stelle es so schnell wie möglich her. Dazu benötigen Sie eine Werkbank sowie 10 Holzstücke und acht Lederreste. Achten Sie also darauf, viele Eber zu ermorden und auch viele Bäume zu fällen.

Sobald Sie den Bogen haben, können Sie einen raffinierten Fernkampf durchführen und auch Hirsche jagen. Aber achten Sie auf den Tropfen von den Pfeilen - zielen Sie hoch, da es einen starken Tropfen gibt.

Das Jagen und Futtersuchen ist einfach genug, wenn Sie anfangen, aber wenn Sie können, möchten Sie Samen pflanzen, um Ihr eigenes Essen anzubauen. Dazu benötigen Sie zunächst eine Schmelze. Die Schmelze wird verwendet, um andere Dinge herzustellen, aber es kann schwierig sein, sie zu bauen. Dazu benötigen Sie 20 Steine und fünf Nahtkerne.

Stein ist leicht zu finden, aber die Kerne sind schwieriger, da sie nur im Schwarzwald zu finden sind, was gefährlich ist. Wenn Sie im Wald sind, halten Sie Ausschau nach Tunneln, die Sie unter die Erde führen. Dort unten sollten Sie finden, wonach Sie suchen, und dann können Sie aus der Werkbank eine Schmelze herstellen.

Verwenden Sie die Schmelze, um Bronze aus einer Mischung aus Kupfer und Zinn herzustellen, und Sie können dann einen Grubber erstellen. Dieses Werkzeug ist im Grunde wie der Hammer - insofern hat es eine ähnliche Baulogik, aber Sie können das Land kultivieren und bewirtschaftbar machen. Dann können Sie in diesem Bereich Samen pflanzen und ernten, was Sie säen.

