PC-Spieler können in Kürze Hitman 2 in Hitman 3 importieren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit dem Start von Hitman 3 sollte es möglich sein, Levels von Hitman 2 (falls Sie es besaßen) in Hitman 3 zu importieren. Es gab jedoch anfängliche Kinderkrankheiten, Steam und Epic Games zum Spielen zu bringen.

Wenn Sie Hitman 2 auf Steam besaßen, es aber mit Epic Games verbinden wollten, um die Level zu importieren, hatten Sie bis jetzt kein Glück. Laut einem offiziellen Forumsbeitrag hat IO Interactive nun eine Lösung gefunden, um dieses Problem zu beheben:

"Während wir mit der Einführung von HITMAN 3 beschäftigt waren, haben wir auch an der versprochenen Lösung gearbeitet, mit der PC-Spieler Standorte, die sie bereits besitzen, in HITMAN 3 auf Epic importieren können. Wir haben diese Lösung ausgearbeitet und sie wird derzeit entwickelt aus allen Blickwinkeln getestet und verifiziert, um es so robust wie möglich zu machen ... "

"... In Bezug auf das Timing ist es definitiv eher früher als später. Selbst mit den längsten Schätzungen, die wir uns angesehen haben, wird die Lösung vor Ende Februar vollständig eingeführt. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten die nächsten Schritte. "

Es ist nicht klar, wie das Update funktionieren wird, aber zumindest wissen wir, wann es kommt. Wenn Sie also geduldig (oder ungeduldig) darauf gewartet haben, Hitman 2 in Hitman 3 erneut zu besuchen, müssen Sie nicht mehr lange warten.

In der Zwischenzeit verspricht IO Interactive im Februar jede Woche neue Inhalte, einschließlich neuer Verträge mit Sonderangeboten, Eskalationen und schwer fassbaren Zielen. Neue Waffen sollten auch die Dinge interessant machen.

Schreiben von Adrian Willings.