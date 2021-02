Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Videospiele sind ein großes Geschäft. Größer als Hollywood und seine Filmproduktion. Aber oft kollidieren diese beiden Welten, und erfolgreiche Spiele-Franchises werden von der kleinen Leinwand zum großen Kino gebracht.

Das Ergebnis kann jedoch ein gemischter Beutel sein. Welches ist wirklich nett zu sein. Während wir im Laufe der Jahre mit einigen Scheuklappen gesegnet wurden, gibt es auch mehr als einen angemessenen Anteil an Abschreibungen auf Autounfälle, die niemals hätten passieren dürfen.

Weitere Adaptionen von Videospielfilmen werden folgen - Uncharted hat Potenzial, während Tomb Raider und Detective Pikachu beide Fortsetzungen hervorbringen werden - hier ein Blick auf das Beste und das Schlimmste.

Erscheinungsdatum: 2020 / Regie: Jeff Fowler

2020 / Jeff Fowler Originalspiel: Sonic the Hedgehog (1991)

Es war eine Achterbahnfahrt bis zur Ziellinie - der ursprüngliche CGI Sonic ließ die Fans in Unordnung darüber zurück, wie ungenau er aussah -, aber Regisseur Jeff Fowler schnappte sich einige goldene Ringe und erledigte die Arbeit mit Stil. Witzig, witzig und mit einem unvermeidlichen Hauch von Jim Carreys Wahnsinn, als er Dr. Robotnik spielte, wurde der Film gut. Es ist eine unterhaltsame Sache für die ganze Familie, mit einigen großartigen Anspielungen auf die ursprünglichen Sega-Spiele, die ältere Zuschauer zu schätzen wissen.

Erscheinungsdatum: 2018 / Regie: Roar Uthaug

2018 / Roar Uthaug Originalspiel: Tomb Raider (1996)

Wir fanden, dass Alicia Vikanders Einstellung zu Lara Croft viel angenehmer ist als die früheren Filme mit Angelina Jolie. Der jüngste Film aus den Ausgründungen des Films - Jolie führte 2001 und 2003 zwei Filme an - hat auch den Grundstein für ein Follow-up gelegt, das 2022 erscheinen soll. Wenn Sie Ihre Action schnell mögen, ohne über Bord zu gehen, dann Diese Verfilmung ist einen Versuch wert.

Erscheinungsdatum: 2019 / Regie: Rob Letterman

2019 / Rob Letterman Ursprüngliches Spiel: Detective Pikachu (2016)

Bevor wir uns darüber im Klaren sind, ob dies eine fragwürdige Anpassung ist - ja, Pokemon ist ein Kartenspiel, aber es erschien 1996 zum ersten Mal als Pocket Monsters auf Nintendos Game Boy -, lassen Sie uns nur ablenken, indem wir sagen, dass im Grunde alles, was Ryan Reynolds in der Hauptrolle spielt gut. Und Detective Pikachu ist liebevoll gemacht, oft lustig und zieht Sie an, ob Sie ein Pokemon-Fan sind oder nicht. Es gibt auch eine Fortsetzung in der Zukunft, so erfolgreich war es.

Erscheinungsdatum: 2002 / Regie: Paul WS Anderson

2002 / Paul WS Anderson Originalspiel: Resident Evil (1996)

Eines der besten Survival-Horror-Spiele aller Zeiten - es hat das Spiel wirklich verändert, als es 1996 auf Sonys PlayStation erschien - war fast fertig für eine Verfilmung. Wenn Sie sich an das ach so hölzerne Intro des Spiels erinnern, werden Sie die eigentliche Verfilmung hoch schätzen. Egal, ob Sie ein Resi-Fan sind oder nur zum Teufel eingeschüchtert werden möchten, dieser Action-Horror hat alle Bestandteile, die sich anständig nähern. Ehrlich.

Erscheinungsdatum: 2016 / Regie: Clay Kaytis, Fergal Reilly

2016 / Clay Kaytis, Fergal Reilly Originalspiel: Angry Birds (2009)

Der einzige vollständig computeranimierte Film in unserer Liste ist auch das einzige App-basierte Spiel, das auf die Leinwand gekommen ist. Rovios Smash-Hit-App, aus der viele Fortsetzungen hervorgingen, hatte nie eine große Handlung - Sie haben verschiedene Vögel (wütende?) Gespielt, um böse Schweine auszuschalten - und die Cartoony-Animation des Films hat die richtigen Kästchen, um die anzusprechen Kinder. Es ist unbeschwerter, etwas alberner Spaß für die ganze Familie.

Erscheinungsdatum: 1995 / Regie: Paul Anderson

1995 / Paul Anderson Ursprüngliches Spiel: Mortal Kombat (1992)

Ah, ja, das gewalttätige Kampfspiel, das den Kongress verärgert hat, so ziemlich alle Eltern und Schulleiter, manifestiert sich in filmischer Form. Nicht dass es wirklich gut wäre, es ist nur das ultimative schuldige Vergnügen. Es kannte auch sein Publikum und verdichtete die Gewalt des Spiels irgendwie auf ein PG-13-Rating. Ähm, ok dann. Es hat auch den Regisseur Paul WS Anderson (die Initialen kamen später, vielleicht um sich von Paul Thomas Anderson zu unterscheiden) auf eine Reihe von Videospielanpassungen gebracht - einschließlich Resident Evil (nicht weniger als vier Mal von den sechs aktuellen Filmen). und Monster Hunter (und Alien Vs Predator, wenn Sie sich trauen zu streiten, ob es sich überhaupt um eine Videospiel-Adaption handeln könnte).

Erscheinungsdatum: 1993 / Regie: Rocky Morton, Annabel Jankel

1993 / Rocky Morton, Annabel Jankel Originalspiel: Mario Bros. (1983) [dies war Luigis Debüt]

Mario, einer der beliebtesten Videospielstars aller Zeiten, ist auf Tiefen gesunken, die selbst ein Klempner in dieser Verfilmung als fragwürdig empfinden würde. Der Trailer - mit kaum denkwürdigen Take-Aways wie "Sie sind Brüder. Sie sind Klempner." - hebt viel von dem hervor, was Sie erwartet. Hinweis: gruselige Goombas, zwielichtige CGI der 90er Jahre und schlecht besetzte Charaktere (wie um alles in der Welt Bob Hoskins und John Leguizamo als Mario bzw. Luigi besetzt wurden, war schon immer eine der großen Fragen des Lebens). Vielleicht einen erneuten Besuch wert für ein paar Kichern.

Erscheinungsdatum: 1993 / Regie: Steven E. de Souza

1993 / Steven E. de Souza Originalspiel: Street Fighter (1987) / [Street Fighter II (1991)]

Klar, wir lieben Jean-Claude Van Damme, wer nicht? Aber ihr Auftritt in der Verfilmung von Street Fighter - die lose auf dem ursprünglichen Spiel der späten 80er Jahre basiert, aber nach der Fortsetzung von 1991, die als Mega-Hit-Arcade-Smasher in die Luft gesprengt wurde, nur grün leuchtet - kann nicht anders, als starr zu sein , einfallslose Katastrophe, die es ist. Es gibt im Grunde nichts, um es zu retten. OK, außer vielleicht für Kylie aus den 90ern.

Erscheinungsdatum: 2016 / Regie: Justin Kurzel

2016 / Justin Kurzel Originalspiel: Assassins Creed (2007)

Ein seltener Moment in der Michael Fassbender Hall of Shame, dies ist einer der "Warum wurde das jemals gemacht?" Filmadaptionen. Dass die Spiele weiterhin so stark sind - das neueste, Valhalla , war genug, um die Leute von Cyberpunk 2077 abzulenken -, unterstreicht nur die pure Freudlosigkeit und Leere dieses Films. Was angesichts des Kalibers der Besetzung, zu der auch Marion Cotillard und Jeremy Irons gehören, sicherlich eine schwierige Aufgabe war.

Erscheinungsdatum: 2005 / Regie: Uwe Boll

2005 / Uwe Boll Ursprüngliches Spiel: Alone In The Dark (1992)

Es ist eine schwierige Entscheidung, zu entscheiden, welches von Uwe Boll inszenierte Katastrophenstück auf unserer Liste der "schlimmsten" landen soll - besonders wenn er auch bei Far Cry, House of the Dead und BloodRayne Regie führt -, aber wir glauben, dass Alone In The Dark den Keks nimmt.

Erscheinungsdatum: 2006 / Regie: Corey Yuen

2006 / Corey Yuen Originalspiel: Dead or Alive (1996)

Ein größtenteils von Frauen geführtes Kampfspiel, das besser bekannt war für seine schwerkraftwidrigen "wackeligen Teile" - oh je, "Mitglied der 90er?" - als ein besonders versierter Kämpfer zu sein (ja, genau dieser Kommentar wird die eingefleischte Fangemeinde verärgern, sorry), würde sich nie gut in eine Verfilmung verwandeln, oder? Comedy-Schauspiel und fragwürdige Spezialeffekte gibt es zuhauf, aber zumindest gibt es ein bisschen Fokus auf einen weiteren 90er-Witz - Girl Power! - anstatt nur perverse Exploits.

Schreiben von Mike Lowe.