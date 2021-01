Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 hat Anfang dieser Woche einen wichtigen 1.1-Patch veröffentlicht , der jedoch einen bahnbrechenden Fehler verursachte. Zum Glück wurde dieser Fehler jetzt behoben.

Die Entwickler-CD Projekt Red hat einen 1.11-Hotfix für PC-, Stadia-, Xbox- und PlayStation-Konsolen eingeführt, um die neuesten Probleme aus dem 1.1-Update zu beheben. Das 1.11-Update behebt insbesondere zwei Probleme: Die Randomisierung von Objekten wurde auf den vorherigen Status zurückgesetzt, und der Fehler in der Quest "Down on the Street" wurde behoben.

Das letztere Problem trat bei Spielern während eines Holocalls mit Takemura auf, als ein in Version 1.06 mit der laufenden Quest "Down on the Street" gespeicherter Speicher für das Ziel "Auf Takemuras Anruf warten" verwendet wurde. Nach dem Laden eines Speichervorgangs in Version 1.1 fehlten dem Holocall Dialogoptionen und der Fortschritt des Spiels wurde im Wesentlichen blockiert.

Das Unternehmen stellte fest, dass der Exploit zum Speichern / Laden von Beute weiter untersucht wird.

Hotfix 1.11 ist für PC, Konsolen und Stadien verfügbar!



Dieses Update stellt die Randomisierung von Gegenständen wieder her und behebt einen Fehler, der den Holocall einiger Benutzer mit Takemura in der Quest "Down on the Street" betraf.



Details: https://t.co/SsVYRGfdha pic.twitter.com/TAQmRilNxq - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 28. Januar 2021

Cyberpunk 2077 hatte, gelinde gesagt, einen turbulenten Start. Anfang Januar 2021 kündigte CD Projekt Red an, bis Ende des Monats ein großes Update zu veröffentlichen. Dieser Software-Patch ist zwar angekommen, wurde aber mit zusätzlichen Fehlern für den Rocky-Titel geladen. In unserem Test des Spiels haben wir festgestellt, dass Cyberpunk 2077 auf Konsolen mit Problemen behaftet ist und auf PS4 und Xbox One eine ziemlich schlechte Leistung erbringt. Nach unserer Erfahrung mit der PS4 Pro haben wir jedoch nur wenige Probleme festgestellt und das Spiel wirklich genossen.

Hinter allem lauert wirklich ein unglaubliches Spiel. Wir sind zuversichtlich, dass es das Spiel sein könnte, auf das alle gehofft haben - auch auf Xbox Series X / S und PS5.

CD Projekt Red plant derzeit, in den kommenden Wochen einen weiteren wichtigen 1.2-Patch zu veröffentlichen. Es soll ein "größeres, bedeutenderes Update" sein.

Schreiben von Maggie Tillman.