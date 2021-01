Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Resident Evil ist zurück - der außer Kontrolle geratene Erfolg von Resident Evil 7 als Neustart des Gameplays für die Serie hat Capcom fieberhaft an einer Fortsetzung arbeiten lassen, während die dazwischenliegenden Jahre uns unsere Zähne in vollendete Remakes versenken ließen.

Jetzt wissen wir, dass das achte Spiel der Serie bald kommt, und es gibt viele Details, die wir anhand der Trailer und Informationen, die wir bisher gesehen haben, untersuchen können. Lesen Sie weiter, um alles zu erfahren, was Sie über das nächste Resident Evil-Spiel wissen müssen.

Dank eines kürzlich erschienenen Showcases haben wir viele Details über Resident Evil Village, einschließlich eines festen Veröffentlichungsdatums am 7. Mai 2021, so dass es nicht allzu lange dauert, bis wir das Spiel in den Händen halten können.

Noch besser, wenn Sie das Glück haben, eine PS5 gesichert zu haben, können Sie jetzt auf eine Demo des Spiels namens Maiden zugreifen. Es ist wirklich ein kurzes, kampffreies Stück Stimmungseinstellung und eine Möglichkeit, ein Gefühl für die visuelle Identität und das Audio des Spiels zu bekommen.

Die PlayStation 5 Maiden-Demo ist jetzt live! Vergessen Sie nicht, dass in diesem Frühjahr eine Multiplattform-Demo erscheint! - Resident Evil (@RE_Games) 21. Januar 2021

Später in diesem Jahr werden wir anscheinend eine vollständige Demo für alle Plattformen erhalten, was ein besserer Weg ist, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es tatsächlich spielt.

Apropos Plattformen: Das jüngste Schaufenster hat auch bestätigt, auf was Sie Resident Evil Village spielen können - und es ist die vollständige Liste, wie Sie es vielleicht erwarten. PlayStation 5 und PS4 werden von Xbox Series X-, S- und Xbox One-Konsolen ergänzt, was bedeutet, dass es sich beim Start um ein genübergreifendes Spiel handelt, das bisher noch nicht bestätigt wurde.

Das Spiel wird am Starttag auch bei Steam erhältlich sein und auch PC-Spielern zur Verfügung stehen.

Die Geschichte in Resident Evil Village scheint ziemlich direkt von der von Resident Evil 7 aufzugreifen und zeigt Ethan Winters nach seiner schrecklichen Flucht am Ende des letzten Spiels erneut als Spielercharakter. Dieses Mal ist er in einer abgelegenen Gegend in Rumänien unterwegs, wo er versuchen wird, seine entführte Tochter zu retten, die anscheinend von Chris Redfield, einem unerschütterlichen Serienspieler, entführt wurde. Wir sind sicher, dass das Spiel genau darauf eingehen wird, warum das passiert ist.

In Rumänien gibt es zwei Haupteinstellungen - das gruselige Dorf aus dem Titel des Spiels und die Burg, die darüber ragt. Diese Burg gehört der gigantischen, vampirisch aussehenden Alcina Dimitescu und ihren dämonischen Töchtern, die so aussehen, als ob sie die Hauptgegner des Spiels sein sollten. Sie sind angemessen furchterregend, aber es gibt viele andere Gemeinheiten, die Sie vermeiden und gelegentlich beschießen sollten, wenn Ihre Tapferkeit zurückkehrt.

Die "Big-House" -Einstellung ist eine weitere Rückkehr zu den Tropen, in denen Resident Evil seine Serienhöhen erreicht hat, einschließlich des Schlosses in Resident Evil 4 und der ersten Hälfte von Resident Evil 7, und wir freuen uns auf jeden Fall darauf, es ein wenig zu erkunden Stück für Stück lösen zweifellos mehr als ein paar kunstvolle Rätsel auf dem Weg.

In Bezug auf das tatsächliche Gameplay scheinen die Einblicke, die wir in einigen Trailern gesehen haben, darauf hinzudeuten, dass Village sehr darauf bedacht ist, auf der Vorlage von Resident Evil 7 aufzubauen - die Perspektive aus der ersten Person kehrt zurück, zusammen mit einer dunklen und launischen Atmosphäre und dort sind mehr als genug Anzeichen dafür, dass wir auch unter Druck viele Rätsel lösen müssen.

Es sieht so aus, als ob die beiden Hauptorte des Spiels ziemlich unterschiedliche Schwingungen haben könnten, wobei das Dorf etwas offener aussieht und die Natur einbezieht, schneebedeckt wie es ist, während die Burg riesig und möglicherweise labyrinthisch aussieht. Von den Trailern gibt es auch sicher ein paar Bosse, mit denen man sich auseinandersetzen muss, von riesigen Riesen bis zu diesen nervigen Töchtern und Alcina Dimitescu selbst, also können wir es kaum erwarten zu sehen, wie sich diese entwickeln.

Ebenfalls zurückgekehrt sind ein Inventarsystem im Tetris-Stil, mit dem Sie die Dinge in Einklang bringen können, damit Ihre Artikel passen, und ein riesiger, fetter Händler, mit dem Sie Vorräte kaufen können. Dies ist ein weiteres Merkmal, das insbesondere Langzeitfans der Serie ansprechen wird .

