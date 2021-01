Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fortnite arbeitet mit einem der wenigen Spiele zusammen, die immer noch behaupten können, ein größeres Geschäft zu sein als sie selbst - Fußball (oder Fußball, wenn Sie müssen).

Das Spiel erhält ein neues Paket von Skins zum Thema Fußballclubs, die Sie mit 23 realen Teams anpassen können, darunter Vertreter zahlreicher der größten Ligen der Welt.

Es bekommt auch ein neues Emote, das Pelés berühmten Luftschlag nachahmt, ein Fest der Wahl während seiner illustren Karriere, wie ein schneller neuer Trailer zeigt.

Sowohl das Kickoff-Set als auch der Pelé Punch können von Spielern verdient werden, die am 20. Januar am Pelé Cup im Spiel teilnehmen. Ab dem 23. Januar können sie jedoch auch gekauft werden.

Die vollständige Liste der Teams, die Sie mit dem Sickoff-Set verwenden können, finden Sie unten:

Manchester City FC

Juventus

AC Mailand

Inter Mailand

AS Roma

Seattle Sounders FC

Atlanta United

Los Angeles FC

Santos FC

Wölfe

West Ham United FC

FC Sevilla

Sportlicher CP

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VFL Wolfsburg

Rangers FC

Celtic FC

Cerezo Osaka

Melbourne City FC

Sydney FC

Western Sydney Wanderers

EC Bahia

Ein neuer Spielmodus im Creative Hub ermöglicht es den Spielern, 4v4 in einem vom Fußball inspirierten Spielmodus zu spielen, in dem die Spieler versuchen, den Ball in das Netz ihres Gegners zu bringen (denken Sie, Lucioball, Overwatch-Spieler, dachte zweifellos etwas weniger flüssig ).

Schreiben von Max Freeman-Mills.