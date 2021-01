Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Tales of the Borderlands könnten bald in Form eines Remasters auf Konsolen der nächsten Generation erscheinen, da es in Großbritannien eine neue Bewertung erhalten hat.

Gematsu hat kürzlich festgestellt, dass die PlayStation 5- und Xbox Series X- Versionen des Spiels von der britischen Zertifizierungsseite PEGI bewertet wurden. Das Spiel wurde in Großbritannien mit 18 bewertet, wobei PEGI Gewalt und schlechte Sprache als Grund anführte.

Tales of the Borderlands ist ein episodisches, narratives Videospiel, das auf der Borderlands-Serie basiert. Es wurde ursprünglich im Jahr 2014 veröffentlicht . Die Geschichte folgt dem Hyperion-Mitarbeiter Rhys und dem Betrüger Fiona auf der Suche nach einem mysteriösen Gewölbe. Für fünf Folgen reist das Duo zu verschiedenen Orten in Borderlands, wo sie Mad Moxxi, Brick, Mordecai, Scooter, Athena und Claptrap treffen.

Tales of the Borderlands wurde von Telltale Games (unter Lizenz von Gearbox Software, dem Entwickler der Borderlands-Serie) entwickelt, während 2K Games als Herausgeber des Spiels fungierte. Obwohl das ursprüngliche Telltale-Team nicht mehr zusammen ist, da das Studio finanzielle Probleme hatte und 2018 geschlossen wurde, wurden einige seiner Spiele erneut veröffentlicht, darunter ein Remaster Telltales Batman Ende 2019.

Vergessen Sie außerdem nicht The Walking Dead und das Michonne-Spin-off, die alle 2019 als Teil eines Definitive Series-Bundles veröffentlicht wurden.

Wir hoffen, dass der Re-Master von Tales of the Borderlands gut abschneidet, damit das neu gebildete Telltale-Team überlegt, an einer Fortsetzung zu arbeiten.

Schreiben von Maggie Tillman.