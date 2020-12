Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Game, ein Videospielgeschäft in Großbritannien, hat sich auf den Verkauf von Düften spezialisiert. Nicht wirklich. Es ist kein Aprilscherz, es ist nur ein bisschen festlicher Jubel für das Ende des Jahres 2020.

Die beiden Düfte - Call of Beauty und Eau De Plumber - beziehen sich frech auf Call of Duty, den beliebtesten Ego-Shooter aller, und auf einen bestimmten Klempner mit Schnurrbart (von dem wir vermuten, dass eine große japanische Videospielfirma sich nicht besonders freuen würde).

Call of Beauty wird in einer Flasche in Glasgranatenform mit einem rosa Duft geliefert. Die ironische Beschreibung lautet: "Call of Beauty kombiniert die Untertöne von Napalm mit hüpfenden Hochtönen von Wassermelone und Zigarren und kann am besten als" so stark, dass Ihre Nasenlöcher weiße Fahnen schwenken "beschrieben werden.

Eau De Plumber wird unterdessen mit einer Kappe abgefüllt - keine Twist-Kappe, sondern eine echte Mario-ähnliche rote Kappe oben - und als "italienisch inspiriertes Parfüm [das] tiefe erdige Noten von Giftpilz aufweist, ausgeglichen mit hohe Noten von Pfirsich und Gänseblümchen und Mitteltöne von Grasland. "

Das Problem ist, dass diese limitierten Düfte online ausverkauft sind, nachdem sie am 8. Dezember zum ersten Mal für jeweils 19,99 £ zum Verkauf angeboten wurden. Zu spät, um sie in die Hände zu bekommen? Der einzige Vorschlag des Spiels ist, dass Sie sich möglicherweise einen im Laden schnappen können. Viel Glück beim Versuch, einen aufzuspüren. Vielleicht benutzen Sie Ihre Nase, wie ...

Schreiben von Mike Lowe.