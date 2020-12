Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 ist mit Abstand das größte Spiel in dieser Weihnachtszeit. CD Projekt Red gab bekannt, dass acht Millionen Vorbestellungen verkauft wurden, geschweige denn neue Exemplare, die am ersten Tag gekauft wurden. Damit gehört es zu den größten Spielen der letzten Zeit, darunter GTA V und The Last of Us Part II.

Es gibt mehrere Berichte über das Spiel mit einer Vielzahl von Fehlern und Störungen, insbesondere auf PlayStation 4- und Xbox One-Basiskonsolen, aber es ist nicht zu leugnen, wie umfangreich und umfangreich das Spiel ist. In der Tat kann es etwas überwältigend sein, wenn Sie Night City zum ersten Mal betreten.

Aus diesem Grund haben wir einige nützliche Tipps und Tricks für Anfänger zusammengestellt, um Ihnen den Einstieg in Cyberpunk 2077 zu erleichtern .

Bevor Sie das Spiel überhaupt spielen, können Sie die Grafikeinstellungen ändern - zumindest auf PC und Xbox Series X.

Die PC-Version verfügt über eine Vielzahl verschiedener Schieberegler, mit denen Sie die beste visuelle Leistung für Ihre Spezifikationen erzielen können. Die meisten Konsolen bieten jedoch keine geringfügigen Änderungen an Dingen wie "Filmkorn" und der HDR-Helligkeit für Ihren speziellen Fernseher.

Xbox Series X-Besitzer erhalten jedoch eine zusätzliche Option. Sie können wählen, ob Leistung oder Qualität in den Einstellungen vorab überwacht werden sollen. Die Leistung bietet 60 fps bei niedrigeren Auflösungen, während die Qualität die Auflösung gegenüber den Bildraten bevorzugt.

Seltsamerweise ist dies auf keiner anderen Konsole eine Option - einschließlich PS5 und Xbox Series S.

Um zwischen den Modi der Serie X zu wechseln, öffnen Sie entweder die Einstellungen auf dem Startbildschirm, wenn Sie das Spiel zum ersten Mal laden, klicken Sie in der oberen Leiste auf Grafik, und Sie sehen eine Option zum Wechseln zwischen den Modi. Alternativ können Sie das Hauptmenü öffnen, indem Sie auf Ihrem Xbox Wireless Controller auf die Schaltfläche Ansicht klicken. Anschließend können Sie auf die gleiche Weise auf die Einstellungen zugreifen.

Eines der Hauptprobleme von Spielern auf PS4 oder Xbox One ist, dass es manchmal lange dauert, bis Texturen in einer Szene erscheinen.

Bis dies von CD Projekt Red gepatcht wird, gibt es leider keine Möglichkeit, dies auf Konsolen der aktuellen Generation zu beheben, da angenommen wird, dass dies zumindest teilweise durch langsame Leseraten von physischen Festplatten (auch externen) verursacht wird.

Wenn Sie jedoch eine PS5- oder Xbox Series X / S besitzen, können Sie dies umgehen, indem Sie das Spiel auf Ihrer internen SSD (oder Erweiterungskarte ) installieren, obwohl es technisch immer noch abwärtskompatibel ist.

Unter PS5 müssen Sie möglicherweise die Option in den Speichereinstellungen der Konsole deaktivieren, mit der PS4-Spiele automatisch auf einem externen Laufwerk installiert werden, oder Ihre aktuelle Installation stattdessen auf das interne Laufwerk verschieben.

Wie bei uns möchten Sie möglicherweise die Untertitel deaktivieren, um ein noch intensiveres Erlebnis zu erzielen - schließlich handelt es sich um ein Rollenspiel. Wenn Sie jedoch sicherstellen möchten, dass Sie alles verstehen, was im Spiel gesagt wird, können Sie den Untertitelmodus "Film" in den Toneinstellungen aktivieren. Dadurch werden alle Dialoge in wichtige Story-Segmente übersetzt, sodass Sie immer wissen, was die Leute sagen, wenn sie eine andere Sprache sprechen.

Dies kann auch in den Story-Segmenten erfolgen, in denen dies wichtig ist, indem Sie zum Hauptmenü und zu den Einstellungen gehen, sobald jemand anfängt, etwas auszusprechen, das Sie nicht verstehen. Sie werden die Übersetzung dieser bestimmten Zeile vermissen, aber der Rest wird dann als Text auf dem Bildschirm angezeigt.

Bevor das Spiel beginnt, müssen Sie Ihren Charakter erstellen. Eine der angebotenen Optionen ist Ihr Lebensweg. Sie können zwischen Nomad, Streetkid oder Corpo wählen, wobei jedes ein anderes Szenario / eine andere Mission bietet, um Sie ins Spiel zu bringen.

Nomad zum Beispiel startet Sie außerhalb von Night City in den Badlands. Corpo startet Sie als Mitarbeiter der Araska Corporation. Währenddessen beginnt Streetkid Sie als kleinen Zeitverbrecher, der aus der Hektik ein Leben macht.

Der Eröffnungsprolog dauert 20-25 Minuten, wenn alle drei zusammenlaufen und die Geschichte auf ähnliche Weise beginnt. Die Hauptmissionen werden dann indentisch sein, obwohl Nebenquests je nach gewähltem Lebensweg unterschiedlich sein können. Abhängig von Ihrem Pfad stehen Ihnen auch leicht unterschiedliche Dialogoptionen zur Verfügung, mit denen Sie einige Hauptmissionen auf alternative Weise beenden können.

Abgesehen davon wird der Großteil Ihrer Spielerfahrung gleich sein.

Wenn Sie ein neues Level erreichen, erhalten Sie auch Attribut- und Bonuspunkte. Es ist jedoch nicht sofort klar, wie man sie verwendet, also wird dies hoffentlich helfen.

Attributpunkte verbessern Ihre Schlüsselstatistiken und können für jedes Ihrer Hauptattribute ausgegeben werden - Körper, Reflexe, technische Fähigkeiten, Intelligenz und Cool. Bewegen Sie sich einfach über diejenige, die Sie erhöhen möchten, und halten Sie die "X" -Taste (oder "Quadrat" auf PlayStation) gedrückt.

Vage ist, wie Sie Ihre Bonuspunkte hinzufügen. Du musst erneut über eines deiner Attribute schweben, aber diesmal drückst du "A" (oder "X" auf PlayStation). Es werden alle verfügbaren Vorteile für diesen Attributtyp angezeigt. Wählen Sie eine aus und halten Sie "X" / "Quadrat" gedrückt, um den Punkt zuzuweisen. Einige Vorteile können gestapelt werden, um ihre Wirkung zu erhöhen.

Du kannst deine Kleidung ändern, indem du auf einem Xbox-Controller auf die Menü-Schaltfläche oder auf PlayStation auf die Schaltfläche "Optionen" klickst und dann zu deinem Inventar gehst.

Sie sehen Ihren Charakter in der Mitte und die Kleidungsoptionen auf der rechten Seite. Wählen Sie einen der verschiedenen Kleidungsplätze aus, und Sie haben die Wahl zwischen den Kleidungsstücken, die Sie gerade tragen (dh die Sie auf Ihrer Reise gekauft oder abgeholt haben).

In Ihrer Wohnung gibt es einige alternative Kleidungsstücke. Sie müssen sie nur alle aus Ihrem Kleiderschrank in der Nähe der Tür abholen und durch die oben beschriebenen Schritte anziehen.

Sie können kein Auto kaufen, bis Sie einen bestimmten Punkt in den Hauptmissionen erreicht haben - ungefähr vier Stunden, wenn Sie es wie wir spielen.

Leider können Sie nicht einfach in einen Ausstellungsraum gehen und ein Fahrzeug auswählen. Sie müssen warten, bis Ihnen eines per SMS angeboten wird. Sie können dann diese "Mission" verfolgen, um zum Ort zu gehen, um sie zu kaufen.

Alternativ können Sie Autos und Motorräder in anderen festgelegten Missionen verdienen oder einen Grand Theft Auto-Stil stehlen. Dazu benötigen Sie jedoch bestimmte Attribute.

Sie wissen höchstwahrscheinlich, dass Keanu Reeves Johnny Silverhand spielt, einen Ex-Rockstar, der in virtueller Form mit Ihnen verbunden ist. Sie benötigen jedoch etwas Geduld, bevor Sie ihn zum ersten Mal sehen können, da er erst nach The Heist erscheint - einer massiven Kampagnenmission, die den gesamten Prolog des Spiels effektiv beendet.

Einige von Ihnen fragen sich vielleicht, wie man eine Waffe im Spiel holst - schließlich möchten Sie nicht die ganze Zeit herumlaufen und den Leuten eine Waffe ins Gesicht schwenken.

Es ist eigentlich ganz einfach, tippe einfach zweimal auf die Schaltfläche "Y" auf einem Xbox-Controller oder auf das "Dreieck" auf der PlayStation.

Unser letzter großer Tipp für den Moment ist, dass Sie Ihr Spiel regelmäßig speichern. Dies ist in allen wichtigen RPGs und insbesondere in Cyberpunk 2077 von entscheidender Bedeutung, da das Spiel mehrere Endungen enthält. Wenn Sie nicht jedes Mal neu beginnen möchten, können Sie mehrere davon sehen, indem Sie zu früheren Speicherungen zurückkehren.

Außerdem haben wir festgestellt, dass einige Missionen, die einen Kampf beinhalten, Sie zu einem sehr frühen Kontrollpunkt zurückschicken, wenn Sie sterben - noch bevor einige der Kampfabschnitte, die Sie bereits abgeschlossen haben. Wir empfehlen Ihnen daher, an jedem Punkt einer Mission, an dem Sie ein hartes Kampfgebiet passiert haben, und kurz vor dem nächsten zu sparen.

Gehen Sie dazu einfach zum Menübildschirm und drücken Sie "Y" / "Dreieck", um schnell zu speichern. Oder klicken Sie auf die Option "Spiel speichern" und führen Sie dies manuell aus.

Wir werden weitere Tipps und Tricks hinzufügen, sobald wir mehr erfahren. Hoffentlich helfen Ihnen diese oben, jetzt durch Night City zu navigieren.

Schreiben von Rik Henderson.