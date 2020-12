Unter uns bekommt Anfang 2021 eine neue Karte, The Airship

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Unter uns war einer der absoluten Breakout-Hits des Jahres 2020, der enorm populär wurde und den Menschen half, einen wirklich lockeren Weg zu finden, um mit ihren Freunden in schwierigen Zeiten im Bereich der Geselligkeit aus der Ferne abzuhängen.

Während die ursprüngliche Raumschiffkarte die bekannteste ist, gibt es andere Möglichkeiten, wenn die Dinge etwas zu vertraut werden, und Entwickler Innersloth ist bestrebt, dem Spiel im Laufe der Zeit mehr hinzuzufügen.

Dieses Engagement trägt bald Früchte, nachdem Anfang 2021 eine neue Karte angekündigt wurde - The Airship.

️ DIE LUFTFAHRT - Eine neue Karte kommt Anfang 2021 ️



Bereiten Sie sich vor, Crewmitglieder. Diese bevorstehende (kostenlose!) Karte enthält:

alle neuen Aufgaben

Ihre Wahl, in welchem Raum Sie beginnen möchten

Leitern?!

und mehr?



Aber vergessen Sie nicht die Betrüger, die herum lauern ... pic.twitter.com/IU2HJGuyEY - Unter uns (@AmongUsGame) 11. Dezember 2020

Es sieht aus wie eine weitere wirklich lustige und farbenfrohe Karte an Bord eines Steampunk-Luftschiffs mit vielen neuen Tricks, an die man sich gewöhnen muss, einschließlich beweglicher Plattformen, Leitern und neuer Umgebungen. Es ist sicher eine großartige Möglichkeit, Ihren Among Us-Sitzungen neues Leben einzuhauchen, und die Möglichkeit zu wählen, in welchem Raum Sie beginnen möchten, fügt eine weitere Ebene der Komplexität und potenziellen Duplizität hinzu.

Wir haben noch kein genaues Veröffentlichungsdatum und da Innersloth derzeit nur aus vier Entwicklern besteht, kann es verzeiht werden, dass es eine Weile dauert, bis es erscheint. Wir werden nach weiterer Klarheit in dieser Hinsicht Ausschau halten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.