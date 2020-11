Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Epic führt einen monatlichen Abonnementdienst namens Fortnite Crew ein. Folgendes müssen Sie darüber wissen.

Epic bietet im Wesentlichen einen neuen Service für diejenigen, die in Fortnite Bargeld ausgeben möchten . Gegen eine monatliche Gebühr erhalten Fortnite-Spieler 1.000 Vbucks (Fortnites Spielwährung), einen neuen Charakter-Skin und eine neue Ausrüstung sowie Zugang zum Battle Pass der aktuellen Saison. Das Bild oben zeigt das erste enthaltene Zeichen.

Epic sagte, dass der Charakter und sein Outfit und Accessoire nur bei Fortnite Crew erhältlich sind und "niemals an Nicht-Crew-Mitglieder verkauft oder verschenkt werden".

Die aktuelle Fortnite-Saison begann im August und fügte der Battle Royale-Insel Marvel-Charaktere und Orte hinzu. Es endet mit dem nächsten großen Live-Event des Spiels am 1. Dezember 2020 um 16 Uhr ET. Am nächsten Tag beginnt Kapitel 2: Staffel 5.

Hinweis: Wenn Sie den Battle Pass der aktuellen Saison bereits gekauft haben, werden 950 V-Bucks Ihrem Konto gutgeschrieben.

In den USA kostet Fortnite Crew jeden Monat 11,99 USD. Sie können Ihr Fortnite Crew-Abonnement jederzeit kündigen.

Das Fortnite Crew-Abonnement kann direkt im Item Shop oder im Battle Pass-Kaufbildschirm erworben werden. Um dein Abonnement zu kündigen, gehe direkt ins Spiel und schau auf die Registerkarte Fortnite Crew. Es wird Sie basierend auf Ihrem Gerät führen.

Ihr Fortnite Crew-Abonnement ist mit der Plattform verknüpft, auf der Sie es gekauft haben (Xbox, PlayStation, Switch usw.). Obwohl Sie über verschiedene Plattformen auf die Artikel zugreifen können, die Sie erhalten, sagte Epic, dass die V-Bucks, die Sie erhalten, auf anderen Plattformen möglicherweise nicht einlösbar sind.

Weitere Informationen finden Sie auf der FAQ-Seite zur Fortnite Crew.

