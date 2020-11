WWE Supercard Staffel 7: Top 5 der wichtigsten neuen Funktionen und Änderungen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die WWE Supercard ist seit ihrer Einführung für Android und iOS im Jahr 2014 enorm gewachsen. Die Community ist riesig und das Spiel selbst hat sich in all den Jahren erheblich verändert.

Wir spielen es seit Staffel 2 selbst und spielen es weiterhin täglich. Wir haben also die Chance genutzt, einen kleinen Einblick in die Änderungen zu bekommen, die diese Woche mit einem Update für Staffel 7 einhergehen.

Viele von ihnen sind auch von Bedeutung - mit neuen Fähigkeiten, Techniken, Kartenebenen (natürlich) und vielem mehr. Hier sind dann die großen Änderungen an der WWE Supercard und eine kurze Erklärung des Spiels für Neulinge.

WWE Supercard ist ein mobiles Kartenkampfspiel mit den vergangenen und gegenwärtigen Wrestling-Superstars, die in WWEs wöchentlichem Programm erscheinen: Raw, Smackdown, NXT und NXT UK.

Die Spieler bauen ein Deck aus Superstars, sowohl Männer als auch Frauen, um sowohl KI- als auch PVP-Gegner im Ring in verschiedenen Spielmodi zu bekämpfen. Die Superstars verfügen jeweils über eine Reihe wichtiger Statistiken, die auf ihren realen Kollegen basieren, und können trainiert werden, um leistungsfähiger zu sein, Ausrüstung hinzuzufügen, Tag-Teams zu bilden und vieles mehr.

Sie sind auch über mehrere Ebenen hinweg verfügbar, wobei im Laufe des Kalenderjahres neue Ebenen mit leistungsstärkeren Karten veröffentlicht werden. So können reguläre Spieler ihre Decks immer verbessern und ständig nach der besten Sammlung streben.

Es können auch Spielerteams gebildet werden - ähnlich wie bei Clans -, um gegen andere Teams zu kämpfen und neue Karten zu gewinnen. Alle Karten können auch in nahezu jedem Spielmodus gewonnen werden, indem sie aus versteckten Draft-Picks gesammelt werden. Von Zeit zu Zeit wird eine Karte aus der aktuellen Stufe des Spielers vergeben, um ihn voranzubringen.

Jede Schlacht selbst spielt sich ein bisschen wie ein komplizierteres Spiel von Top Trumps ab. Die Statistiken eines Superstars werden mit denen seines Gegners verglichen und derjenige mit dem höchsten Wert gewinnt. Es steckt viel mehr dahinter, aber das sind im Wesentlichen die Grundlagen.

WWE Supercard ist für iOS im Apple App Store hier und für Android bei Google Play hier verfügbar. Sie können es hier auch für Amazon Fire-Tablets herunterladen.

Nun zu den wichtigsten neuen Funktionen für Staffel 7 ...

Wie bei früheren saisonalen Updates werden in Staffel 7 drei neue Ebenen eingeführt: Bio-Mechanical, Swarm und Behemoth. Sie sind in dieser Reihenfolge immer mächtiger.

Ohne Ereigniskarten, die später hinzugefügt werden, besteht die biomechanische Stufe aus 164 Anfangskarten, ebenso wie Swarm, während Behemoth anfänglich 152 Superstars im Set hat.

Das Spiel setzt auch die unterste Stufe (die in Staffel 6 Beast war) auf Gothic zurück.

Eine zusätzliche neue Stufe - Sammlungen - finden Sie im Katalog des Spiels. Wenn Sie in diesem Jahr eine Reihe bestimmter Karten in einer Stufe erreichen, erhalten Sie eine neue Karte in einer höheren Stufe. Sammle zum Beispiel die Schwarmversionen von Xavier Woods, The Boogeyman, Shinsuke Nakamura, Edge, Nikki Cross und Naomi und du kannst eine zufällige Behemoth-Karte beanspruchen.

Zusätzlich zu den üblichen Statistiken zu Kraft, Zähigkeit, Geschwindigkeit, Charisma und Fähigkeit wird jedem Superstar jetzt eine Technik zugewiesen, die auf seinem realen Stil basiert. Diese Techniken können einige der Boni oder Ergebnisse des nächsten Spiels ändern, an dem Superstar beteiligt ist.

Dies bedeutet, dass Sie, obwohl Sie möglicherweise ein Match verlieren (in jedem Spielmodus), eine bessere Chance erhalten, das nächste zu gewinnen, unabhängig vom Gegner.

Zum Beispiel könnte ein Schläger (wie Roman Reigns oder Kane) die Umkehrtechnik haben und eine 15-prozentige Chance erhalten, einen Verlust sofort mit einem anderen Statistik-Matchup zu wiederholen.

Beachten Sie jedoch, dass eine Profikarte nur eine Technik haben kann und Sie möglicherweise zwei Karten mit separaten Techniken kombinieren (da sie basierend auf ihren Stiltypen zufällig zugewiesen werden). In diesem Fall werden Sie aufgefordert, die zuzuweisende Option auszuwählen.

Techniken können auch durch Spielen von Spielen verbessert oder durch Mischen ausgetauscht werden (was Credits kostet).

Es verleiht dem Spiel mit Sicherheit mehr Abwechslung.

Dies ist einfach. Im Laufe der Jahre sind Karten lächerlich mächtig geworden, wobei jede Stufe in den letzten Jahren ihre Statistiken erhöht hat. Dies bedeutet, dass während das Spiel ursprünglich mit Statistiken begann, die in den 100ern aufgelistet waren, die letzte Stufe der sechsten Staffel - SummerSlam 20 - verbessert werden konnte und Statistiken in Millionenhöhe erhalten konnte.

Dies macht es viel schwieriger, sofort zu beurteilen, ob er oder sie einen Kampf gegen eine gegnerische Karte gewinnen wird. Der Entwickler Cat Daddy schneidet daher in Zukunft die Statistiken ab und stellt sicher, dass auf den Karten nicht mehr als vier Zahlen pro Statistik gleichzeitig angezeigt werden.

Das bedeutet, dass eine Karte mit einer statistischen Bewertung von 3.800.000 jetzt als 3.800M aufgeführt wird. Sie verlieren keine Kraft, es macht es nur viel einfacher, auf einen Blick zu lesen. Statistiken unter einer Million werden auf die nächsten 100.000 gekürzt.

Eine wesentliche Änderung der Funktionsweise der Spielmodi finden Sie in einem neuen PVP-Bereich auf der Homepage.

Hier sehen Sie alle gleichzeitig verfügbaren PVP-Spielmodi: Krieg, Royal Rumble, Royal Rumble für Frauen, Eliminierungskammer und Eliminierungskammer für Frauen. Sie können auswählen, ob Sie einen von ihnen spielen möchten, solange Sie einen verfügbaren Kampf haben. Sie werden entsprechend mit Schwung und SuperCoins belohnt (je nach Spielmodus).

Wenn Sie also schneller durch Spiele blitzen möchten, können Sie Ihre Kämpfe im Krieg einsetzen, aber Sie erhalten weniger Momentum-Punkte und SC als beispielsweise Royal Rumble. Draft Picks können auch je nach gewähltem Modus variieren.

Grundsätzlich müssen Sie nicht länger auf den Zyklus von Cat Daddy warten, um in den Spielmodus zu gelangen, den Sie am meisten genießen.

Ein letztes wichtiges Feature, das bei Spielen einen großen Unterschied machen könnte, ist SuperMove.

Während eines Kampfes schalten Ihre Karten einen neuen SuperMove-Energiezähler ein. Es wird weiterhin über Spielmodi und Spiele hinweg gefüllt.

Wenn es voll ist, kann es während eines Spiels ausgelöst werden, bei dem Sie scheinbar verlieren, um das Blatt zu wenden. Reduzieren Sie möglicherweise die Häufigkeit, mit der Sie das Beenden erzwingen müssen.

Es wird einige andere neue Funktionen und Verbesserungen geben, die wir in dem Demo-Build, auf den wir Zugriff hatten, nicht sehen konnten. Dazu gehört der neue WarGames-Ereignismodus, der mit dem ersten Update der 7. Staffel nicht verfügbar sein wird, aber im Dezember 2020 verfügbar sein wird.

Wir können Ihnen jedoch sagen, dass sowohl männliche als auch weibliche Decks mit jeweils 16 Top-Karten erforderlich sind.

Wir können Ihnen auch sagen, dass es auf der Homepage einen neuen Abschnitt mit Draft-Picks gibt, sodass Sie keinen Kampf spielen müssen, um Draft-Picks zu erhalten, die Sie möglicherweise nicht beanspruchen konnten (z. B. Sie hatten zu viele Karten in Ihrem Deck bereits).

Apropos, Kartenlimits sind identisch mit Staffel 6: 400 Superstars / Support, 100 Ausrüstung, 100 Verbesserungen.

Eine weitere große Veränderung kommt mit der Belohnungsleiter, obwohl diese für uns immer wieder abstürzte (war doch ein früher Build). Laut Cat Daddy müssen Sie nicht mehr 15.000 Spiele spielen, um eine Belohnung am oberen Ende der Skala zu erhalten.

Und schließlich haben wir nicht viel vom letzten Geschäft gesehen oder wie SuperCoins ausgegeben werden können. Wir werden uns jedoch freuen, am Mittwoch, dem 18. November 2020, gemeinsam mit jedem anderen Spieler herauszufinden, wann die 7. Staffel endlich verfügbar ist. Wir sehen uns dort.

Schreiben von Rik Henderson.