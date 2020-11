Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die PS4-Verpackung für Cyberpunk 2077 ist Berichten zufolge durchgesickert und zeigt, dass die physische Kopie des Spiels auf zwei Blu-ray-Discs und der endgültigen Dateigröße geliefert wird.

Das klingt zwar besorgniserregend - insbesondere für diejenigen mit wenig verfügbarem Festplattenspeicherplatz oder langsamem Breitband -, ist aber nicht so schlimm, wie ursprünglich befürchtet.

Das Spiel wird angeblich 70 GB Festplattenspeicher auf einer PS4 beanspruchen. Das ist viel weniger als bei Red Dead Redemption 2 (105 GB) und GTA 5 (94 GB). Es ist auch weniger als The Last of Us Part 2 (78,3 GB).

In Bezug auf die beiden Discs ist es wahrscheinlich, dass eine während der Installation für die Datenübertragung verwendet wird, während die andere zum Spielen des Spiels benötigt wird - d. H. Sie brauchen nicht beide, um das Spiel zu spielen, nachdem es installiert wurde. Dies gilt beispielsweise auch für TLOU Teil 2.

Bilder des Falls wurden von AltChar veröffentlicht, obwohl wir uns der Quelle der Website nicht ganz sicher sind.

Auf der Rückseite sind auch folgende aufgeführt:

Weltkompendium

Aufkleber

Postkarten

Spielkarte

Zugriff auf digitale Inhalte

Cyberpunk 2077 wird am 10. Dezember weltweit für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia veröffentlicht. Die X / S-Versionen der PS5- und Xbox-Serie werden Anfang nächsten Jahres erscheinen.

Weitere Informationen zum Spiel finden Sie im nächsten Night City Wire-Online-Stream von CD Projekt Red in dieser Woche ab Donnerstag, 19. November, 17.00 Uhr GMT.

Schreiben von Rik Henderson.