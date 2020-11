Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Seit der Ankündigung von Playdate , einer neuen tragbaren Spielekonsole, bei der Kreativität und Eigenartigkeit mehr im Vordergrund stehen als grafische Wiedergabetreue, ist schon einige Zeit vergangen.

Die Enthüllung sorgte in einer Welt, in der sich Konsolen und Spieltelefone mehr als ein wenig homogen anfühlten, für Furore und zeigte sich als kleines gelbes Quadrat mit wenigen Tasten, einer auffälligen Kurbel und einem niedrigauflösenden Schwarzweißbildschirm.

Es wird die Heimat einer sich entwickelnden Reihe von kurzen und einzigartigen Indie-Erlebnissen sein, die das einzigartige Kontrollschema nutzen, um über die von den Nutzern abonnierten Content-Jahreszeiten hinweg ein bisschen Spaß zu zaubern, und viele begeisterte Fans warten darauf, es auszuprobieren aus.

Jetzt, nach ein wenig Funkstille und einigen verständlichen Verzögerungen, während 2020 mit uns allen Spaß gemacht hat, hat Playdate ein willkommenes Update veröffentlicht , um zu bestätigen, dass Anfang 2021 Bestellungen für die Konsole entgegengenommen und versendet werden sollen.

Das Update enthält viele weitere wichtige Details, darunter Informationen darüber, wie die Einheiten verpackt werden, wie viele davon in der ersten Welle (20.000) vorhanden sein werden und welche Neuigkeiten wir zwischen jetzt und dem Start erwarten können Geben Sie Details zu den Spielen an, mit denen das Gerät ausgeliefert wird, und ein Video davon in Aktion.

Bis dahin warten wir jedoch immer noch mit angehaltenem Atem, um zu sehen, welche lustigen kleinen Leckerbissen Entwickler für diese unbestreitbar einzigartige Aussicht haben werden.

Schreiben von Max Freeman-Mills.