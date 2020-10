Das Konzept von Atari Hotels sieht im wirklichen Leben wie Cyberpunk 2077 aus

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Bereits im Januar 2020 angekündigt, wussten wir bereits , dass Atari - in Zusammenarbeit mit der GSD Group - in das Hotelspiel einsteigt, um spielerisch inspirierte Erlebnisse in seiner geplanten zukünftigen Unterkunft anzubieten.

Aber nach neun Monaten sind diese neuen Konzeptbilder von Atari Hotels so nicht von dieser Welt, dass sie eher wie die hyperbunte Landschaft von Cyberpunk 2077 aussehen, die Wirklichkeit werden wird.

Der Grund dafür ist, dass Gensler - ein führendes Architektur-, Design- und Planungsunternehmen - hinter dem Konzept steht. Die Vision des Unternehmens ist so neu wie die neue Xbox Series X und PlayStation 5 - obwohl sie auf dem klassischen Atari der 80er basiert - und richtet sich an "den Spieler in uns allen".

Was können Sie von Atari Hotels erwarten? Diese zukünftige Realität, deren Start in den USA geplant ist, wird laut der offiziellen Website von Atari Hotels "Retro-Spiel- und Sportstätten, immersive Unterhaltung, Mixed-Reality-Programme und digitale Studios" umfassen. Plus, aber natürlich ein Ort zum Schlafen - in "stilisierten Räumen, die von großartigen Science-Fiction-Geschichten inspiriert sind", nicht weniger.

Zu der Zeit, in der Atari Hotels Realität sind, könnten wir alle ohnehin eine Cyberpunk 2077-ähnliche Welt besetzen, so dass diese Konzeptbilder wie die neue Normalität erscheinen könnten. Aber was für eine atemberaubende Vision ist das in der Tat - und sicherlich besser als ein Pong- oder Centipede-Hotel?

Schreiben von Mike Lowe.