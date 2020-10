XCOM 2 kommt am 5. November auf iOS

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Feral Interactive, der Entwickler hinter den hervorragenden iOS-Ports von Company of Heroes und Tropico, bringt jetzt XCOM 2 auf iPhone und iPad.

Die Strategie-Serie ist ab dem 5. November verfügbar und läuft auf iPhones ab iPhone 7 Plus - einschließlich des iPhone SE der zweiten Generation - und allen iPad Pro-Modellen. Es funktioniert auch mit dem iPad mini der 5. Generation, dem iPad der 7. Generation und den letzten beiden iPad Airs (einschließlich der neuesten ).

Es werden 8,5 GB freier Speicherplatz benötigt.

Es heißt XCOM 2 Collection und enthält den gesamten Inhalt von XCOM 2: War of the Chosen sowie die vier DLC-Pakete, die für PC und andere Formate veröffentlicht wurden. Das ist nicht ganz dasselbe wie das kürzlich veröffentlichte gleichnamige Switch-Bundle, das auch die ursprünglichen XCOM 2-Missionen enthält.

Die Preise für die iOS-Kollektion betragen in Großbritannien 23,99 £, in den USA 24,99 $ und in den USA 27,99 €. Das mag für ein Handyspiel etwas steil erscheinen, aber es gibt viele Inhalte. Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass die rundenbasierte Natur von XCOM-Anzügen auf einem Tablet oder Telefon sehr gut gespielt werden kann, und die enge Missionsstruktur ist ideal für kurze Spielzeiten.

Schreiben von Rik Henderson.