Was ist unter uns und wie spiele ich es?

(Pocket-lint) - 2020 war ein Jahr für Gaming-Wahnsinn, kann man sagen. Nehmen Sie die explosiven Starts von Titeln wie Animal Crossing: Neue Horizonte , Call of Duty: Warzone und Fall Guys: Ultimate Knockout , um nur einige zu nennen. Es wurde nicht durch das Genre begrenzt, sondern durch den Spaßfaktor.

Das Neueste in dieser Reihe von Hits ist jedoch das kleinste und bescheidenste, das es je gab - tatsächlich ist es nicht einmal ein neu gestartetes Spiel. Among Us war schon eine Weile unterwegs und fiel zeitweise fast keinem Spieler zu. Dieses Jahr wurde es jedoch wiederentdeckt und sein soziales Gameplay ist zu einem Riesenerfolg geworden, der Nachahmer und viel Interesse hervorruft. Wenn Sie jedoch mehr darüber erfahren möchten, was das Spiel eigentlich ist und wie Sie es selbst spielen können, lesen Sie weiter.

Unter uns ist ein Täuschungsspiel im Party-Stil, das eigentlich extrem einfach ist, weshalb es so schön funktioniert. Jeder Spieler übernimmt die Rolle eines Cartoon-Raumfahrers an Bord eines Schiffes, das dringend repariert werden muss. Der Spielerpool enthält eine lange Liste von Aufgaben, die er in einer Reihe von kurzen, zeitgesteuerten Runden erledigen muss.

Die Wendung ist jedoch, dass einer oder mehrere der Spieler tatsächlich Betrüger sind, heimlich mörderische Aliens, die sich als Besatzungsmitglied verkleiden. Ihr Ziel ist es, sich in die Aktivität und die Erledigung von Aufgaben einzufügen und gleichzeitig verdeckte Gelegenheiten zu nutzen, um Besatzungsmitglieder sofort zu töten, bis niemand mehr übrig ist.

Die Besatzung gewinnt, wenn sie alle ihre Aufgaben erledigt, ohne ermordet zu werden, während die Betrüger gewinnen, wenn sie zuerst alle Besatzungsmitglieder töten. Spieler können jedoch nur zwischen den Runden über Voice-Chat miteinander kommunizieren. Dies bedeutet, dass Sie nur in Kontakt sind, um zu erklären, warum Sie definitiv kein geheimer Alien-Killer sind.

Darüber hinaus bedeutet der Top-Down-Standpunkt, dass eingeschränkte Sichtweisen und Perspektiven die Spieler dazu zwingen, zusammenzuhalten, wenn sie wirklich sicherstellen möchten, was sie tun, was auch zu amüsanten Umständen führen kann.

Es ist ein brillantes, einfaches Konzept, das endlosen Spaß macht, da jede Runde anders abläuft und die Leute unterschiedliche Strategien anwenden, um sich gegenseitig zu täuschen und in die Irre zu führen oder Außerirdische zu fangen, wenn sie schmutzige Taten tun.

Among Us kann über Steam zu einem äußerst günstigen Preis gekauft und auf Ihren PC heruntergeladen werden. Aufgrund der supereinfachen Grafik und Grafik des Spiels kann es auf praktisch jedem Computer ausgeführt werden, den Sie möchten.

Der wahre Profi-Tipp lautet jedoch: Among Us ist kostenlos für Handys! Besuchen Sie einfach den Apple App Store oder den Google Play Store , um ihn zum günstigen Preis von absolut nichts zu kaufen, und Sie können ihn vollständig spielen, ohne einen Cent auszugeben. Außerdem können Sie feststellen, dass das Spielen auf dem Handy das Organisieren eines Discord-Chats oder eines Gruppenanrufs mit Freunden erleichtert, die es ebenfalls ausprobieren möchten, um eine bewegungsfreundliche, weniger stille Atmosphäre zu schaffen.

Gaming hat eine lange Geschichte, wenn es um neue Genres oder Smash-Hits geht, die sofort Nachahmer hervorbringen. Es ist also nicht verwunderlich, dass es bei Among Us bereits begonnen hat. Die erste große Nachahmerversion wurde in Form einer Karte im kreativen Modus von Fortnite mit dem schlauen Namen Amidst Us veröffentlicht.

Es spielt mit genau den gleichen Regeln wie unter uns, außer dass die offensichtliche Änderung darin besteht, dass Sie mit einer Perspektive der dritten Person vor Ort sind, anstatt der Ansicht von oben nach unten vom Original. Dies ändert ein wenig das Spielgefühl und in der Tat, wie Ihnen geraten werden könnte, strategisch zu spielen, aber alle anderen Regeln gelten, und es sieht nach einer ähnlich lustigen Zeit aus.

Sie können alles, was Sie für den Zugriff auf die Karte benötigen, im obigen Tweet sehen. Wenn Sie also Lust haben, in Fortnite Spaß unter uns zu haben, sind Sie nur ein paar Klicks davon entfernt.

Im Moment ist das der Mainstream-Nachahmer da draußen, aber wir würden ein Auge darauf haben - wo einer herkommt, werden wahrscheinlich weitere folgen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.