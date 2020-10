Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Als Dankeschön an die fleißigen Mitarbeiter des British National Health Service haben die großartigen Leute in den Bossa Studios beschlossen, Surgeon Simulator 2 kostenlos an NHS-Mitarbeiter weiterzugeben.

Mit dem Spiel können echte Angehörige der Gesundheitsberufe ihre chirurgischen Fähigkeiten üben, ohne dass die Gefahr lebensbedrohlicher Pannen besteht.

Der Chirurgensimulator 2 gilt als "... der technisch fortschrittlichste (aber am wenigsten realistische) chirurgische Simulator, der jemals hergestellt wurde". Werfen Sie einen Blick auf den Trailer und Sie werden schnell feststellen, dass dies kein seriöser Simulator ist, mit dem Sie Ihre Skalpellfähigkeiten verbessern können, sondern eine amüsante Pause von der Realität.

Ok, Surgeon Simulator ist vielleicht nicht dafür bekannt, das genaueste Spiel im Simulator-Genre zu sein, aber das bedeutet nicht, dass es nicht unterhaltsam ist. In der Tat könnte es die perfekte Ausfallzeit von einem harten Tag sein.

Wenn Sie einen Eindruck davon bekommen möchten, wie es ist, bevor Sie eintauchen, können Sie einen echten Arzt aufsuchen, der es spielt, damit jeder es sehen kann. Dr. Idris Morgan streamt das Spiel auf Twitch und hat auch einen YouTube-Kanal , den man sich ansehen sollte.

Um eine kostenlose Kopie des Spiels herunterzuladen, benötigen Sie lediglich eine legitime NHS-E-Mail und natürlich einen PC, auf dem Sie es spielen können. Folgen Sie diesem Link , füllen Sie das Formular aus und spielen Sie.

Für normale Leute ist das Spiel im Epic Store erhältlich .

Schreiben von Adrian Willings.