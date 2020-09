Holen Sie sich Watch Dogs 2, Football Manager 2020 und mehr kostenlos

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Epic Games hat regelmäßig einige großartige Angebote in seinem Laden. Dazu gehören kostenlose Spiele, die Sie kaufen und behalten können, ohne einen Cent auszugeben.

Derzeit enthält die Liste der kostenlosen Spiele Watch Dogs 2 , Football Manager 2020 und Stick It To The Man! Obwohl es nicht mehr lange dauert, diese Geschäfte abzuschließen, da sie heute enden werden.

Auch hier hören die Gaming-Deals nicht auf. Wenn Sie sich anderswo im Geschäft umsehen, werden Sie feststellen, dass Sie Rocket League nicht nur kostenlos kaufen können, sondern auch das Bonusangebot eines kostenlosen Gutscheins in Höhe von 10 USD / 10 GBP erhalten, wenn Sie diesen erhalten.

Es ist Zeit für #TakeYourShot



Laden Sie Rocket League kostenlos im Epic Games Store herunter und erhalten Sie noch heute einen 10-Dollar-Epic-Gutschein! https://t.co/m10SUqpTW8 pic.twitter.com/2el37LBiIN - Epic Games Store (@EpicGames) 23. September 2020

Die Notizen lauteten:

"Sie erhalten einen Epic Coupon für die Bestellung der Rocket League bis zum 23. Oktober 2020 um 11:00 Uhr Eastern Time. Alle Epic Coupons, die Sie bei der Bestellung der Rocket League erhalten, laufen am 1. November 2020 um 02:59 Uhr Eastern Time ab."

Sie haben also genügend Zeit, um dieses Angebot zu erhalten und sich dann noch mehr kostenlose Spiele oder Rabatte für Spiele zu sichern, die Sie sowieso kaufen wollten. Scheint uns ein Schnäppchen zu sein.

Diese Art von Epic Games Store-Angeboten findet wöchentlich statt. Jede Woche fallen kostenlose Spiele, damit Sie sie sich schnappen können. RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ist eines der nächsten Spiele, die ab heute kostenlos erhältlich sind. Und natürlich gibt es immer Fortnite.

Die Spiele zu bekommen ist einfach. Melden Sie sich bei Ihrem Epic Games-Konto an und besuchen Sie die Seite mit den kostenlosen Spielen . Wenn Sie auf jedes der Spiele klicken, können Sie die Spiele "abrufen" und Ihrer Bibliothek hinzufügen.

Keine Sorge, Sie werden diese Spiele auch nach Ablauf der Woche noch haben. Ihre Spielzeit ist also nicht begrenzt, aber die Chance, sie zu erhalten, erlischt, wenn Sie dies nicht tun, bevor die nächsten Spiele angekündigt werden.

