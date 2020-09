Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Dinge haben sich seit dem ersten Start von No Mans Sky sehr verändert. Hello Games hat sich unermüdlich bemüht, das Spiel mit verschiedenen Updates zu verbessern, die vom Multiplayer bis zur Virtual-Reality-Unterstützung alles hinzufügen.

Jetzt necken die Entwickler noch mehr mit der Ankündigung eines neuen Updates namens Origins, das diese Woche kommt. Obwohl noch sehr wenig bekannt wurde, hat der Gründer von Hello Games, Sean Murray, gesagt, dass das neue Update "der Anfang von etwas Neuem ist".

Was ist No Mans Sky und warum sollten Sie sich darum kümmern?

No Mans Sky-Tipps für Anfänger: Wichtige Dinge, die Sie wissen müssen, um im Weltraumrennen voranzukommen

2020 mag für die meisten von uns ein bisschen ein Mülljahr sein, aber es war ein gutes Jahr für das Spiel, auch dank der vorherigen Updates.

Zu den neuesten Patches gehören sogar raffinierte Funktionen wie ein Exo Mech-Anzug , prozedural generierte Frachter , plattformübergreifender Multiplayer und vieles mehr.

Hello Games hat in einem kürzlich veröffentlichten Blog-Beitrag etwas mehr darüber gesprochen:

"Wir wissen, dass es in der Community einen großen Appetit auf No Mans Sky-Inhalte gibt, und das Team hat dieses Jahr unsere Socken ausgezogen, um unter schwierigen Umständen zu liefern. Wir waren ruhig, aber wir hören immer zu und konzentrieren uns darauf, das Spiel zu verbessern." Unser Team liebt und fühlt sich so leidenschaftlich. "

Das Origins-Update wird diese Woche irgendwann erscheinen und weitere Informationen werden folgen.

No Mans Sky Origins wird nächste Woche veröffentlicht



༼ つ _ ༽ つhttps://t.co/O6qzdiQe3g pic.twitter.com/8WpFsoEhg7 - Sean Murray (@NoMansSky), 18. September 2020

Schreiben von Adrian Willings.