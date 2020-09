Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red hat angekündigt, dass eine Version der nächsten Generation von The Witcher 3: Wild Hunt sowohl für PS5 und Xbox Series X als auch für PC mit Raytracing und anderen Verbesserungen verfügbar sein wird.

Die "Complete Edition" wird als eigenständiges Spiel für jede Plattform verfügbar sein, wird aber wie das kommende Cyberpunk 2077 auch ein kostenloses Upgrade für Besitzer einer jeweiligen Version der aktuellen Generation sein.

Das heißt, wenn Sie das Spiel auf PS4 besitzen, erhalten Sie das PS5- Upgrade kostenlos. Das gleiche gilt für Xbox One bis Xbox Series X. Bei PC-Spielern mit geeigneten Grafikfunktionen wird die Version aktualisiert, sobald sie verfügbar ist.

Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest, da sich das verbesserte Spiel noch in der Entwicklung befindet: "Die nächste Generation von The Witcher 3: Wild Hunt für PC, Xbox Series X und PlayStation 5 wird eine Reihe von visuellen und technischen Verbesserungen enthalten - einschließlich Ray Rückverfolgung und schnellere Ladezeiten - über das Basisspiel hinweg, beide Erweiterungen und alle zusätzlichen Inhalte ", sagte CD Projekt Red in einer Erklärung.

The Witcher 3: Wild Hunt wird immer noch allgemein als eines der besten RPGs akzeptiert, die auf jeder Maschine verfügbar sind. Obwohl es vor mehr als fünf Jahren zum ersten Mal veröffentlicht wurde, hält es sich auch heute noch gut - wie der exzellente Nintendo Switch- Port zeigt, der letztes Jahr veröffentlicht wurde.

Schreiben von Rik Henderson.