Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Gamescom ist Deutschlands größte jährliche Videospiele-Convention, wurde aber wie im letzten Jahr 2021 auf rein virtuell umgestellt.

Das bedeutet jedoch nicht, dass es nicht die traditionellen großen Gaming-Ankündigungen geben wird. Es wird ein volles Programm an fantastischen Online-Präsentationen und Shows geben, darunter das mittlerweile traditionelle Opening Night Live-Event, das von Geoff Keighley von The Game Awards veranstaltet wird.

So sehen Sie es sich an.

Die Gamescom Opening Night Live-Show beginnt am Mittwoch, 25. August 2021, um 20:00 Uhr MESZ (Ortszeit für Deutschland). Hier sind die Zeiten für Ihre Region:

Westküste der USA: 11 Uhr PDT

Ostküste der USA: 14 Uhr EDT

Großbritannien: 19:00 Uhr BST

Mitteleuropa: 20:00 Uhr MESZ

Wir hoffen das Hosten hier auf Pocket-lint näher ist.

Alternativ können Sie es sich auf dem YouTube-Kanal der Game Awards ansehen.

3 Wochen ab heute, erhaltet einen neuen Blick auf die größten kommenden Videospiele dieses Feiertags und was dahinter steckt ... @gamescom Opening Night Live



Ein zweistündiges Live-Showcase



Streaming & Co-Streaming überall

Mittwoch, 25. August

11 Uhr PT / 14 Uhr ET / 20 Uhr MEZ pic.twitter.com/h8C12vtvri — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 4. August 2021

Die Opening Night Live-Veranstaltung wird ein zweistündiges Showcase mit einer Vielzahl von Game-Trailer-Premieren und vielem mehr sein.

Wir müssen noch hören, welche der größeren Spiele und Unternehmen dabei sein werden. Viele Indies haben sich jedoch für die Gamescom angemeldet, darunter Dinosaur Polo Club mit seiner Switch-Version von Mini Motorways sowie Little Rock Games mit To The Rescue - einem Simulator für das Management von Hundeheimen. Es wird 20 Prozent des Gewinns an eine Wohltätigkeitsorganisation für Haustiere spenden.

Wir halten Sie über weitere Ankündigungen oder Gerüchte auf dem Laufenden.

Hier können Sie das Geschehen auf der Gamescom 2021 auf ihrer eigenen Homepage verfolgen.