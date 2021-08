Gamescom 2021 Opening Night Live: Was wurde angekündigt?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Gamescom 2021 hat begonnen. Deutschlands größte jährliche Videospiel-Convention ist im Gange, aber wie die meisten Conventions dieser Tage findet sie 2021 nur virtuell statt.

In den nächsten Tagen wird es weitere großartige Online-Präsentationen und Shows geben, aber es wurde offiziell mit einem zweistündigen traditionellen Opening Night Live-Event eröffnet, das von Geoff Keighley von The Game Awards und Natascha Becker von GameStar moderiert wurde.

Hier sind unsere Highlights von allem, was gestartet und gezeigt wurde.

Sie können es sich über das Video oben auf dieser Seite erneut ansehen.

Alternativ können Sie es sich auf dem YouTube-Kanal der Game Awards ansehen.

Hier sind unsere Highlights, welche Spiele Teil des ONL-Showcases waren. Wir fügen Trailer hinzu, sobald sie verfügbar sind.

Entwickler Volition kehrt mit einem Neustart von Saints Row zu seinen Wurzeln zurück und lässt die Aliens und einige der alberneren Aspekte der letzten Kapitel für ein fundierteres Open-World-Abenteuer hinter sich. Es gibt auch eine ganz neue Charakteraufstellung. Aufregend.

Ein brandneues Marvel-Spiel kommt, diesmal von 2K Games. Ein taktisches Rollenspiel, das auf einer weniger bekannten Comicserie basiert und im März 2022 veröffentlicht wird und eine vielfältige Liste von Charakteren enthält – einschließlich Ghost Rider, oh ja! Das Beste daran ist, dass Sie einen brandneuen Superhelden anpassen können, um ihn zu spielen.

Während der Opening Night Live wurde zum ersten Mal echtes Gameplay gezeigt. Ein ordentliches Durchspielen der angespannten Eröffnungssequenz der russischen Frauenfigur Polina Petrova. Es markiert auch eine Rückkehr zum realistischeren Aussehen von Modern Warfare.

Obwohl Xbox Halo Infinite aus seinem eigenen Gamescom-Stream weggelassen hat, hat Opening Night Light eine Exklusivität zum Free-to-Play-Multiplayer-Modus – inklusive eines kurzen Kino-Trailers. Wir haben auch offiziell erfahren, dass das Spiel am 8. Dezember 2021 mit Kampagne und Multiplayer kombiniert starten wird.

Beeindruckend. Neben einer Sonderedition des Pro Xbox-Controllers gibt es eine Sonderversion der Xbox Series X selbst.

Cult of the Lamb kommt von Devolver Digital und sieht aus wie ein verrücktes, aber brillantes Action-Abenteuer mit einem Lamm in der Hauptrolle.

Der Midnight Fight Express von Humble Games wurde während des Xbox-Events am Dienstag ein wenig gezeigt. Hier müssen wir mehr davon sehen.

Das Geschehen auf der Gamescom 2021 können Sie auch hier auf ihrer eigenen Homepage verfolgen.