Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Gamescom ist Deutschlands größte jährliche Videospielkonvention, wurde aber wie so viele andere in diesem Jahr für 2020 von einem physischen auf ein virtuelles Ereignis umgestellt.

Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine traditionellen Ankündigungen für große Spiele geben wird. Nur, dass Sie sich dieses Jahr nicht als Pikachu verkleiden und durch verschwitzte, stinkende Hallen im ironisch benannten Köln wandern können. Sie müssen das alles stattdessen zu Hause tun.

Zum Glück gibt es einen vollen Zeitplan mit erstaunlichen Online-Präsentationen und Shows, einschließlich des großen Opening Night Live-Events, das von Geoff Keighley von The Game Awards veranstaltet wird. Und Sie können es hier sehen ...

Die Live-Show zur Eröffnung der Gamescom beginnt am Donnerstag, den 27. August 2020, um 20 Uhr MESZ (Ortszeit für Deutschland). Hier sind die Zeiten für Ihre Region:

Westküste der USA: 11 Uhr PDT

Ostküste der USA: 14 Uhr EDT

Großbritannien: 19 Uhr MEZ

Mitteleuropa: 20 Uhr MESZ

Sie können die Show oben auf dieser Seite sehen.

Alternativ können Sie es auf dem YouTube-Kanal von The Game Awards ansehen.

Das Opening Night Live-Event dauert zwei Stunden mit einer 30-minütigen Vorab-Show im Voraus.

Es wird live aus Los Angeles - der Heimat von Keighley - kommen und "die heißesten Spiele" zeigen. Die Pre-Show wird auch einige "Weltpremieren" präsentieren.

Eine Sache, von der wir wissen, dass sie mit Sicherheit in der Show sein wird, ist Fall Guys Staffel 2, als Keighley twitterte ...

Fall Guys ist großartig und alles ... aber was ist, wenn ich dir sage, dass es @FallGuysGame gibt : Staffel 2!



Verpassen Sie nicht den Blick auf die Weltpremiere von @Mediatonic während der @gamescom Opening Night Live.



Donnerstag, 27. August um 20 Uhr MESZ / 14 Uhr ET / 11 Uhr PT unter https://t.co/AFycLZXKPd pic.twitter.com/WQB08qadhb - Geoff Keighley Eröffnungsabend Live (@geoffkeighley) 21. August 2020

Weitere Partner für die Gamescom 2020 sind Xbox, Bethesda, Koch Media, Ubisoft, Bandai Namco und Activision. Letzterer wird in der Nacht zuvor (26. August) Call of Duty: Black Ops Cold War enthüllen. Vielleicht sehen wir in Opening Night Live erweitertes Filmmaterial.

Einer der zusätzlichen Partner ist EA - und da Gamescom normalerweise eine ausgesprochen europäische Fangemeinde hat, sehen wir auf der Messe tendenziell mehr über die neueste FIFA. Könnte das bedeuten, dass wir das richtige Gameplay von FIFA 21 sehen werden ? Lass es uns hoffen.

Sie können alle Ereignisse auf der Gamescom 2020 auf ihrer speziellen Homepage hier verfolgen.

Schreiben von Rik Henderson.