Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - PUBG Mobile hat etwas Großes vor sich und wird am 24. August fallen. Anstatt nur ein weiteres Update des Spiels zu sein, wird PUBG Mobile eine Ankündigung hosten.

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Tencent hat angekündigt, dass die Ankündigung auf Facebook und YouTube erfolgen wird. Wenn Sie also auf diese Kanäle zugreifen, können Sie die Details abrufen, sobald sie veröffentlicht werden.

Wir werden das Video sicher einbetten, sobald es live geht.

Die Ankündigung der neuen Ära findet am 24. August um 13:30 UTC statt. Hier ist die Zeit für eine Reihe von Orten:

London - 14:30 BST

New York - 09:30 EDT

San Francisco - 06:30 PDT

Berlin - 15:30 MESZ

Mumbai - 19:00 IST

Tokio - 22:30 JST

Sydney - 23:30 AEST

Es wird eine "neue Ära" genannt, und viele spekulieren, dass dies endlich das Update der klassischen Erangel-Karte sein wird - wie durch den Verweis auf "Ära" angedeutet. In den letzten Monaten wurden einige Karten aktualisiert, und Miramar wurde stark aktualisiert.

Erangel bleibt die beliebteste Karte im Spiel und dies ist die Karte, die die Leute wirklich aktualisieren möchten, um mehr Textur und Details zu erhalten, die Gebäude zu aktualisieren und das Gameplay zu aktualisieren.

Die neue Version von Erangel ist in der Beta-Version von PUBG Mobile spielbar, sodass ein Teil des Puzzles Sinn macht und lange auf sich warten lässt.

Die Frage ist jedoch, was sich in PUBG Mobile noch ändern könnte. Gleichzeitig könnte es zu einer vollständigen Überarbeitung der Benutzeroberfläche und der Lobby kommen, da dies derzeit auch in der Beta gezeigt wird.

Es gibt aber auch einige andere Elemente von PUBG Mobile, die sich geändert haben. In den letzten Wochen ist der 90-Hz-Modus auf einigen OnePlus-Geräten eingeführt worden. Dies ist ein exklusiver Modus , der am 6. September endet. Daher ist es wahrscheinlich eine Gelegenheit, auch darüber zu sprechen.

Das könnte bedeuten, dass wir bessere Karten, schnellere Aktualisierungsraten und möglicherweise eine breitere Unterstützung für einige der höheren Anzeigeeinstellungen erhalten, die seit einiger Zeit im Spiel aufgeführt sind, aber nicht immer etwas getan haben.

Schreiben von Chris Hall.