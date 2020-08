Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Mini-Kreuzzug von Epic Games gegen Apple und in geringerem Maße gegen Google schreitet zügig voran, und aufgrund des Marketingmaterials, das dies unterstützt, kann niemand zweifeln, wie lange es her ist.

Jetzt versucht das Unternehmen, seine Spielerbasis im Kampf weiter auszubauen und ein Wochenendturnier für Fortnite-Spieler mit dem Namen #FreeFortnite Cup zu planen. Es passiert am 23. August, diesen Sonntag.

Das Spiel startet am 27. August mit dem nächsten Kapitel und bringt es auf Kapitel 2 - Staffel 4, aber iOS-Spieler werden dieses Update nicht erhalten, wie die Ankündigung des Turniers wiederholt deutlich macht.

In der Zwischenzeit können Spieler mit diesem vermeintlichen letzten Hurra für ein Spiel auf allen Plattformen bis zu zwölf Mal in einem Vier-Stunden-Fenster für ihre Zeitzone an Solo-Spielen teilnehmen. In dieser Zeit erhalten sie folgende Punkte:

Aktive Zeit - 1 Punkt alle 3 Minuten auf der BR-Insel.

Ausscheidungen - 1 Punkt pro Ausscheidung

Victory Royale - 10 Punkte für jeden Victory Royale

Wenn Sie insgesamt 10 Punkte oder mehr erzielen, wird ein In-Game-Outfit freigeschaltet, das Apple den Mickey nimmt, während 20.000 Spieler auf der ganzen Welt, die in der oberen Klammer ihrer Zeitzone punkten, tatsächlich eine echte Obergrenze erhalten, die ihnen erneut zum Ziel geschickt wird bei Apple.

Die weltbesten 1.200 Spieler werden in der Schlange stehen, um möglicherweise Gaming-Hardware zu gewinnen, sei es eine Konsole, ein Gaming-Laptop oder einige andere Optionen. Das ist schön und macht Spaß. Wenn Sie also planen, an diesem Wochenende in Fortnite einzusteigen, verwenden Sie unbedingt die Registerkarte "Wettbewerb" in Ihrem Spielmenü, um das Turnier zu finden.

Schreiben von Max Freeman-Mills.