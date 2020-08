Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fortnite befindet sich derzeit in einem Strudel zwischen dem Verbot des App Store, dem Verbot des Google Play Store und den von Epic vorbereiteten Klagen in beiden Punkten.

Trotzdem kann das nicht verhindern, dass sich das Rad in Bezug auf das eigentliche Spiel dreht, und Epic hat gerade ein großes neues Bundle für das Spiel angekündigt, in Zusammenarbeit mit DC und Warner Bros.

Das Last Laugh Bundle bringt die Welt der DC-Superschurken in die Falte und bringt den Spielern, die es bei der Veröffentlichung entweder digital oder physisch kaufen, die folgenden Boni:

1.000 V-Bucks

Drei Outfits: Der Joker, Poison Ivy, Midas Rex

Drei Back Blings: Laugh Riot (reaktiv), Back Bloom, Midas Crest

Vier Spitzhacken: Bad Joke, The Jokers Revenge, Ivy Axe, Kingmaker

Wähle einen Karten-Kondensstreifen

Die neuen Skins sehen nach viel Spaß aus, auch wenn wir nicht sicher sind, ob die meisten Fans jemals von Midas Rex gehört haben, und das Bundle ist eine nützliche Erinnerung daran, wie Epic es schafft, Marvel und DC in Partnerschaften mit ihm zu bringen absolut massives Spiel.

Das sind zwei Unternehmen, die, gelinde gesagt, nicht allzu oft zusammenarbeiten. Ein gemeinsamer Partner bedeutet also, dass Epic eine gute Diplomatie hat.

Unabhängig davon wird das Last Laugh Bundle am 17. November zu einem Preis von 24,99 £ / 29,99 € für PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht. Interessanterweise heißt es in der Veröffentlichung auch, dass das Bundle für PS5 und Xbox Series X erhältlich sein wird, was zu zahlreichen Spekulationen führt, dass wir uns darauf verlassen können, dass beide Konsolen der nächsten Generation bis zu diesem Zeitpunkt im November herauskommen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.