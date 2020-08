Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nicht viele sahen es kommen, aber Fall Guys: Ultimate Knockout war eine der Gaming-Sensationen des Jahres 2020.

Der Indie-Hit ist auf PC und PS4 erhältlich , letzteres als Teil des kostenlosen PS Plus-Spieles im August. Er ist sogar zu einem der am meisten gestreamten Spiele von Twitch geworden - und schlägt damit leicht Fortnite und die FIFA.

Aber was ist Fall Guys, wie spielt man es und warum ist es so ein großer Erfolg geworden (so sehr, dass die Online-Server in den ersten Tagen aufgrund von Überlastung häufig ausfielen)?

Wir spielen es seit dem Start regelmäßig, um Ihnen die Antworten sowie Tipps und Tricks zu geben, mit denen Sie sich auf jedem Level qualifizieren können.

Fall Guys ist ein unterhaltsames und freundliches Multiplayer-Online-Battle-Royale-Spiel für Jung und Alt. Es scheint lose auf TV-Shows wie Takeshis Castle und Total Wipeout zu basieren, bei denen es darum geht, Hindernisse zu überwinden oder in Minispielen lange genug zu überleben, um sich für spätere Levels zu qualifizieren.

Es beginnt mit bis zu 60 Online-Spielern auf Stufe eins, wobei eine Anzahl von Spielern pro Runde bis zu einem endgültigen Level eliminiert wird, bei dem nur eine Handvoll um den Gesamtsieger kämpfen.

Gewinnende Preiskronen, die dann gegen extrem seltene Kostümgegenstände oder Emotes eingetauscht werden können, während jeder andere Konkurrent auch Spielwährung (Kudos) verdient, die gegen andere Kostüme usw. eingetauscht werden kann. Je weiter Sie im Spiel sind, desto mehr Ein großes Lob erhalten Sie.

Es werden auch Erfahrungspunkte vergeben, die dir zusätzliche Gegenstände und Skins geben, wenn du aufsteigst.

Das Spiel läuft über Jahreszeiten, wobei neue Gegenstände und Auszeichnungen noch einmal aktualisiert werden. Sie haben auch alle 24 Stunden die Wahl zwischen verschiedenen Farbschemata für Ihren Fall Guy, Kostüme oder Emotes.

Ein großer Vorteil für Fall Guys ist, dass es für alle Altersgruppen geeignet ist. Es hat eine PEGI 3-Bewertung und keine Möglichkeit, innerhalb des Spiels zu kommunizieren, abgesehen von niedlichen Emote-Animationen.

Erfahrene Spieler können alle über die PS4-Party-Chat-Funktion kommunizieren (zum Beispiel), aber wenn ein Kind spielt, haben sie eine sichere Umgebung mit wenig toxischem Verhalten im Spiel.

Dies soll Spaß machen und nicht übermäßig wettbewerbsfähig sein. Selbst wenn Sie sich nicht qualifizieren, können Sie fast sofort eine neue Runde beginnen.

Fall Guys ist derzeit für PlayStation 4 und PC (über Steam) verfügbar. Es ist die Veröffentlichung von Versionen für Nintendo Switch, Xbox One und sogar für Mobilgeräte in Rede, aber noch keine bestätigten Pläne.

Die Levels der Fall Guys sind in vier Kategorien unterteilt: Rennen, Überleben, Team und Finale.

Am ersten Tag wurden 24 Level gestartet, ein weiteres wurde mit dem ersten großen Patch des Spiels im August hinzugefügt. Hier sind diese Levels und Tipps, wie man sich in jedem Level qualifiziert / gewinnt.

Schwindelerregende Höhen

Dies ist ein einfaches Rennlevel mit sich drehenden Plattformen, auf die man springen kann. Der beste Tipp, den wir hier geben können, ist, dass Sie kurz vor dem "Stoßfänger" am Rand jeder Scheibe springen, damit Sie mit dem Schwung zum nächsten gelangen.

Tür Dash

Eines unserer Lieblingslevel. Sie müssen durch Türen schlagen, aber einige von ihnen sind falsch und Sie prallen einfach von ihnen ab. Der beste Tipp hier ist daher, blindes Laufen an Türen zu vermeiden und ein paar Schläge zurückzuhalten, damit andere unglückliche Narren den richtigen Weg finden. Springe auch nicht durch die Türen, sondern tauche stattdessen. Auf diese Weise werden Sie nicht von anderen springenden Spielern verprügelt und eher nach vorne als nach hinten geschleudert.

Obstschacht

Wie bei vielen Rennspielen ist dies ziemlich einfach. Vermeiden Sie einfach die riesigen Früchte, die den Berg hinunterstürzen. Unser Tipp ist, ziemlich zentral zu bleiben und bei Bedarf über das rollende Holz zu springen - das scheint bei uns am häufigsten funktioniert zu haben.

Gate Crash

Gate Crash unterscheidet sich vom Türöffner, da sich die Tore auf und ab bewegen. Daher ist das Timing entscheidend. Wieder ist es ein Rennen bis zum Ende, aber Sie müssen sicherstellen, dass Sie nicht lange hinter den Toren stecken bleiben. Es ist auch erwähnenswert, dass sich einige Tore langsamer bewegen als die anderen. Halten Sie sich daher von diesen fern. Und vergessen Sie nicht, am Ende der Schleimrutsche zu springen, um durch das letzte Tor zu gelangen - sonst fällt ein Loch herunter.

Hitparade

Hit Parade ist ein weiteres einfaches Rennspiel mit einigen Hindernissen, die die Spieler zu täuschen scheinen, wenn sie nicht wissen, was sie tun. Erstens gibt es Drehkreuze, die einfach sind, wenn Sie allen anderen folgen. Wir empfehlen, zum linken Drehkreuzsatz zu gehen und rechts davon zu drücken, damit sie sich gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wenn Sie zu den Abrissbällen kommen, bleiben Sie einfach ganz zentral auf dem Weg und planen Sie Ihre Läufe sorgfältig. Schließlich bleiben Sie ganz links oder rechts, wenn Sie den Schleimhügel hinauf rennen, da Hindernisse Sie nicht dorthin bringen können.

Siehe Saw

Ein weiterer unserer absoluten Favoriten und ein Level, in dem wir mehr als einmal an erster Stelle standen. Es ist hilfreich, wenn Sie im vorderen Rucksack unterwegs sind, da die Wippen beim Erreichen meistens statisch sind. Denken Sie jedoch daran, wenn möglich auf jeder Wippe (in der Nähe der weißen Linie) zentral zu bleiben und immer zu rennen und zu springen zu den statischen Plattformen, wenn die Wippe am höchsten ist - Sie können sonst verfehlen und fallen. Wenn Sie sich weiter hinten befinden, anstatt zwischen Sägen zu springen, tauchen Sie. Auf diese Weise ist es weniger wahrscheinlich, dass Sie fallen und abrollen.

Schleim klettern

Unserer Meinung nach ist dies das schwierigste der Rennspiele. Ein Schleimsee steigt schnell an, so dass Sie die Hindernisse überwinden und gleichzeitig davonlaufen müssen. Am irritierendsten ist, dass andere Spieler im Weg stehen können. Einige Taktiken bestehen darin, die Stoßstangen am Anfang als Plattformen und den "Grab" -Knopf zu verwenden, um sich auf den zweiten Steigabschnitt zu heben und die Dinge zu beschleunigen.

Der Whirlygig

Dies ist besonders schwierig für neue Spieler. Neben Drehstangen, über die man springen muss, gibt es auf halber Höhe des Levels einen obligatorischen Wandaufstieg. Es ist möglich, auf einen von ein paar gelben Blöcken und dann wieder auf die erhöhte Plattform zu springen, aber wir empfehlen, die "Greif" -Mechanik zu verwenden, um gerade nach oben zu klettern, da es weniger fummelig und schneller ist.

Tip Toe

Tip Toe ist ganz einfach ein Schmerz im Seitenzahnbereich. Es gibt nur einen wahren Weg durch die Kacheln vor Ihnen, aber Sie wissen zunächst nicht, was es ist. Der Rest der Kacheln verschwindet unter den Füßen, wenn Sie darauf treten. Lassen Sie andere diese Fehler machen, aber versuchen Sie, so nah wie möglich am führenden Rudel zu bleiben, damit Sie den richtigen Weg fortsetzen können. Versuchen Sie auch, nicht am Rand der richtigen Kacheln zu stehen, da andere Sie von sich stoßen. Und vergessen Sie nicht, vom letzten Plättchen bis zur Ziellinie zu springen - es gibt eine Lücke.

Block Party

Dies ist ein einfaches Spiel, bei dem Blöcke über die Horizontlinie auf dich zukommen und du sie vermeiden musst, oder sie werden dich von der Plattform stoßen und dich eliminieren. Wir neigen dazu, es am besten zu finden, zuerst zentral zu bleiben, sich nach Bedarf zu bewegen und dann in die zentrale Position zurückzukehren, da Sie so einfach wie nötig nach links und rechts gehen können. Achtung, einige Blockformationen können nur vermieden werden, indem man darüber springt oder darunter taucht.

Jump Club

Das ist unglaublich einfach. Sie beginnen auf einer großen Scheibe und zwei Balken drehen sich um sie herum und werfen jeden um, der von ihnen erwischt wird. Viele rennen auf dieser Ebene wie Seetaucher herum, mit komischer Wirkung. Der beste Tipp ist jedoch, genau dort zu bleiben, wo Sie sind, und bei Bedarf einfach über die schnellere Leiste zu springen. Weitaus häufiger qualifizieren Sie sich.

Jump Showdown (neu)

Wir haben dieses Spiel noch nicht im Umlauf gesehen, aber es ist fast identisch mit Jump Club. Der Unterschied besteht darin, dass Sie nicht dort bleiben können, wo Sie stehen, da neben den rotierenden Stangen manchmal Segmente der Plattform verschwinden.

Perfekte Übereinstimmung

Dies ist ein einfaches Memory-Spiel. Ihnen wird angezeigt, welche Frucht jede Kachel darstellt, und dann blinkt eine auf den Bildschirmen um Sie herum. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie auf der richtigen Kachel stehen, wenn die Zeit abgelaufen ist. In jeder Runde werden mehr Früchte hinzugefügt, aber wir finden, dass es viel besser ist, zuerst an einer Stelle zu stehen und zu vermessen, als wie ein Verrückter herumzuhasten.

Ausrollen

Wie bei Block Party geht es auch hier darum, nicht von Hindernissen vom Rand gestoßen zu werden. Diesmal dreht sich jedoch die gesamte Plattform, wobei sich verschiedene Segmente in verschiedene Richtungen bewegen. Unser bester Tipp ist, sich zwischen den beiden Segmenten an den am weitesten entfernten Kanten zu bewegen - entweder links oder rechts.

Schwanzanhänger

Es gibt nur wenige Tipps dafür und es ist eines unserer am wenigsten bevorzugten Minispiele, um ehrlich zu sein. Einige der Spieler beginnen mit einem Schwanz, andere nicht. Das Ziel des Spiels ist es, sicherzustellen, dass Sie einen Schwanz haben, bevor die Zeit abläuft.

Ei-Rührei

Wir sind keine wirklichen Fans von Teamspielen, da die Qualifikation in den Händen anderer liegt, nicht nur von uns. Egg Scramble ist jedoch eines dieser Spiele, bei denen Sie mehr Einfluss auf das Ergebnis haben können. Nach dem ersten Versuch, ein Ei zu schnappen und es in Ihrem jeweiligen Zuhause aufzubewahren, werden einige Teamkollegen - wenn nicht alle - wahrscheinlich zu konkurrierenden "Nestern" gehen, um Eier zu stehlen. Wir finden es daher wert, in unserem eigenen Umfeld herumzuhängen und potenzielle Eidiebe von anderen Teams zu schnappen.

Herbstball

Von allen Mannschaftsspielen ist dies unser Favorit. Es ist im Wesentlichen Rocket League ohne die Autos. Auf dem Spielfeld erscheinen zwei Bälle, die Sie im Netz Ihres Rivalen führen müssen. Hier gibt es ein paar gute Tipps. Wenn jemand in Ihrem Team dies noch nicht getan hat und in Betracht zieht, der Torhüter zu sein und direkt vor Ihrem Netz zu stehen, ist er bereit, Bälle wegzuwerfen, wenn er sich nähert (indem er springt, sobald er sich Ihnen nähert). Alternativ können Sie im mittleren Kreis bleiben, aber nur in Ihrer eigenen halben Berührung, damit die über Ihnen erscheinenden Bälle in Richtung des rivalisierenden Endes schießen, wenn sie Ihren Noggin treffen.

Hoarder

Hoarders ist eine Kreuzung zwischen Egg Scramble und Fall Ball, aber dieses Mal müssen Sie sicherstellen, dass sich mehr Bälle in Ihrer Zone befinden, wenn die Zeit abläuft (oder zumindest nicht die wenigsten). Soweit wir das beurteilen können, ist dies ein Alleskönner, und wir haben uns bemüht, Taktiken zu finden, die es mehr als zufällig machen.

Hoopsie Daisy

In der gleichen Arena wie Jinx (unten) und den Tag-Spielen erscheinen Reifen, durch die Sie tauchen oder springen müssen. Das Team, das am meisten Fortschritte macht. Unsere Taktik in diesem Fall ist es, so ziemlich in derselben kleinen Zone zu bleiben, da die Reifen regelmäßig wieder auftauchen. Wenn Sie nach Reifen suchen, ist es wahrscheinlich, dass zuerst jemand dort ankommt.

Verhexen

Jinx ist nicht großartig, um ehrlich zu sein. Es ist ein weiteres Tag-Spiel, aber dieses Mal wirst du "infiziert", sobald dich ein anderer Spieler in einem gegnerischen Team berührt. Wenn Sie die Lurgie haben, müssen Sie versuchen, so viele Rivalen wie möglich zu berühren. Das Team, in dem ein "nicht verhextes" Mitglied steht, gewinnt. Wir finden, dass es im Allgemeinen Chaos und Zufall ist.

Rock n Roll

Rock N Roll ist ein weiteres lustiges Teamspiel. Drei Teams müssen ihre jeweiligen Bälle einen Platz hinunter und am Ende in ein Loch schieben. Das Team, das dies zuletzt tut, wird eliminiert. Zwei Tipps: Versuchen Sie, Ihren Ball zu Beginn entweder ganz nach links oder ganz nach rechts zu schieben und sich nach den ersten Hindernissen zentraler zu bewegen. und was auch immer Sie tun, verlassen Sie Ihr Team nicht und gehen Sie nach unten, um zu versuchen, den Ball der anderen Teams zu stoppen. Mehr Drücker bedeuten, dass der Ball schneller läuft, während wir noch nie gesehen haben, dass ein Blocker den Ball eines Gegners erfolgreich gestoppt hat.

Team Tail Tag

Dies ist genau wie bei Solo Tail Tag (oben), aber dieses Mal wird das Team mit der geringsten Anzahl von Schwänzen, die am Ende "gepackt" wurden, eliminiert. Es ist ebenfalls ein zufälliger Alleskönner.

Herbstberg

Fall Mountain ist ein lustiges Rennen mit ähnlichen Hindernissen wie in anderen Runden, aber dieses Mal ist es das Ziel, die Krone am Ende zu "schnappen", um der Gesamtsieger zu werden. Unser größter Tipp hier ist, wenn Sie zuerst dort ankommen, vergessen Sie nicht, den Greifknopf zu verwenden, wenn Sie springen, um die Krone zu berühren. Nur zu berühren funktioniert nicht.

Hex-A-Gone

Wir sind ziemlich stolz darauf, dass wir einige Male in Fall Guys gewonnen haben und es liegt alles an Hex-A-Gone. Wenn Sie jedes Hex-Plättchen berühren, verschwindet es und Sie oder Ihre Rivalen fallen auf die darunter liegende Ebene. Schließlich gehen die Schichten aus und alles, was den Schleim unten trifft, wird beseitigt. Unser Tipp hier ist, sicherzustellen, dass Sie um jede Schicht ein paar Sechsecke innerhalb des Umfangs laufen. Bereiten Sie sich darauf vor, zum nächsten Cluster zu springen, wenn Sie sich Lücken nähern. Laufen Sie nicht draußen herum, da Sie manchmal ein paar Later gleichzeitig fallen können. Und wenn Sie können, springen Sie von dem Sechseck, mit dem Sie beginnen, zu einem anderen in der Nähe, da es einige wertvolle Sekunden verbraucht.

Royal Fumble

Das letzte, letzte Spiel ist Royal Fumble - ein weiterer Schwanzgriff. Grundsätzlich beginnt einer der Finalisten mit dem Schwanz und die anderen müssen ihn verfolgen und ihm abnehmen. Der mit dem Schwanz am Ende des Zeitlimits ist der Gewinner. Es gibt keinen Ort, an dem man sich verstecken kann, also gibt es nicht viel Strategie, um ehrlich zu sein. Nur reines Glück.

Schreiben von Rik Henderson.