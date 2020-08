Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fans des erfolgreichen neuen Multiplayer-Spiels für PS4 und PC, Fall Guys: Ultimate Knockout, werden begeistert sein, dass das Spiel heute im Rahmen eines herunterladbaren Updates um ein neues Level erweitert wird.

Jump Showdown ähnelt Jump Club insofern, als Sie über rotierende Balken springen müssen, aber dieses Mal verschwinden auch Teile der Plattform darunter im Verlauf des Spiels.

Wir sind dabei, ein neues Level in Rotation zu versetzen !!!



Jump Showdown - Ein Fanfavorit aus der Beta!



Wir werden es in unserem ersten Update MORGEN hinzufügen!



Patchnotizen im Thread



Weitere neue Level werden in Kürze verfügbar sein - zusammen mit neuen Funktionen und Kostümen pic.twitter.com/zQ4hOI70MP - Fall Guys (@FallGuysGame) 11. August 2020

Es wird zusammen mit einer Reihe von Spiel-Patches hinzugefügt, darunter Absturzkorrekturen, Kollisionserkennung und erweiterte Gamecontroller-Unterstützung für die PC-Version.

Fall Guys war seit seiner Einführung auf PC und PS4 vor einigen Wochen ein großer Erfolg. Bisher wurden mehr als zwei Millionen Exemplare auf dem PC verkauft, während PlayStation 4-Besitzer das Spiel mit der PS Plus-Reihe dieses Monats kostenlos erhalten haben.

Die ersten beiden Tage waren mit Serverausfällen behaftet, da das Indie-Studio die beispiellose Nachfrage nicht befriedigen konnte.

Das Spiel ist im Grunde ein lustiger Battle Royale für alle Altersgruppen. Basierend auf TV-Shows wie Takeshis Castle und Total Wipeout treten bis zu 60 Online-Spieler in einer Reihe lustiger Minispiele gegeneinander an, von denen einige in jeder Runde eliminiert werden.

Nur einer kann im letzten Spiel die Krone gewinnen, die für exklusive Emotes und Kostüme im Store des Spiels verwendet werden kann. Alle Spieler verdienen auch Bargeld im Spiel (Kudos), je nachdem, in welche Runde sie es geschafft haben, und können damit auch Kostümgegenstände kaufen.

Es ist ein lustiges, albernes Spiel für alle Altersgruppen und wir lieben es hier auf Pocket-Lint.

Wir freuen uns daher sehr zu erfahren, dass neue Level kommen, um es frisch zu halten. Wir sehen uns auf dem Kurs.

Schreiben von Rik Henderson.