Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Epic Games hat im letzten Jahr und mehr eine fruchtbare Beziehung zu Marvel gehabt, seit Thanos zu Ehren von Avengers: Endgame mit Fortnite für Furore gesorgt hat.

Es ist also nicht überraschend, dass vor dem Start des ersten großen AAA Avengers-Spiels, seit das Marvel Cinematic Universe wirklich auf dem Vormarsch ist, Marvels Avengers, Fortnite erneut einige Marvel-Themen-Goodies erhält.

Das Superhelden-Action-Spiel von Crystal Dynamics bietet eine Reihe offener Beta-Events, sowohl für diejenigen, die den Titel vorbestellt haben, als auch für alle anderen, die interessiert sind. Sie können für eine begrenzte Zeit als Iron Man, Hulk, Ms. Marvel und Black Widow spielen.

In der Beta können Spieler ein Kampagnenlevel testen, einige verschiedene War Zone-Missionen spielen, die freier sind, und das Kampfsystem mit einigen "HARM Challenge Rooms" üben. Hier kommt Fortnite ins Spiel - Beende die drei Hauptherausforderungen in diesem Modus und du qualifizierst dich, um ein paar neue Spitzhacken für das Spiel zu verdienen - Hulk Smashers in zwei Stilen.

Die Smashers können später auch wie gewohnt für diejenigen gekauft werden, die ihre Chance verpassen. Die offenen Betas laufen für verschiedene Zeiträume und können von Xbox Live und dem PlayStation Store heruntergeladen werden:

7. bis 9. August: PlayStation 4-Vorbestellungs-Beta (nur Marvel Avengers PlayStation 4-Vorbestellungsspieler)

14. bis 16. August: PlayStation 4 Open Beta

14.-16. August: Xbox One-Vorbestellungs-Beta (Marvel Avengers Xbox One-Vorbestellungsspieler nur)

21. bis 23. August: Öffnen Sie die Beta für PlayStation 4 und Xbox One

In anderen Nachrichten für diejenigen, die sich auf Marvels Avengers freuen, haben die Entwickler auch einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht, der ein geplantes DLC-Paket nach der Veröffentlichung zeigt, das Bowslinger Hawkeye zum Spiel hinzufügen wird.

Es gibt kein Wort darüber, wann das Paket veröffentlicht wird oder wie viel es kosten wird, aber es ist klar, dass Crystal Dynamics plant, Marvels Avengers für einige Zeit nach dem Start am 4. September zu unterstützen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.