Was ist GOG Galaxy 2.0? Der Multi-Plattform-PC-Spiele-Launcher

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eines der Dramen eines PC-Spielers besteht darin, so viele verschiedene Bibliotheken im Auge zu behalten und so viele verschiedene Launcher zu installieren.

Sicher, EA-Spiele sind jetzt vielleicht auf Steam , aber Sie haben wahrscheinlich immer noch Spiele auf Origin, Uplay, Steam und mehr. Sowie Freunde, die über all diese Plattformen verstreut sind. Es ist schwer, den Überblick zu behalten, was wo ist.

Was wäre, wenn es eine Plattform gäbe, um sie alle zu vereinen? Das verspricht GOG Galaxy 2.0.

GOG Galaxy 2.0 ist ein wunderbares Konzept eines PC-Spiele-Launchers, der all deine Lieblingsspiele an einem Ort vereint.

Es ist im Wesentlichen eine einzige Bibliothek für alle Ihre Spiele von Steam , Origin, UPlay und Epic Store sowie (natürlich) Spiele von GOG.com. Verschiedene Integrationen in GOG Galaxy 2.0 bedeuten, dass es derzeit mit 20 Gaming-Plattformen funktioniert.

Ab GOG Galaxy 2.0 kannst du jedes Spiel installieren und starten, ohne separate Launcher öffnen zu müssen. Sie können auch Ihre Erfolge im Auge behalten, alle Ihre Freunde an einem Ort haben und vieles mehr.

Theoretisch ist es mit GOG Galaxy 2.0 einfacher, alles an einem Ort zu verfolgen. Für uns ist es einfach eine großartige Möglichkeit, uns daran zu erinnern, welche Spiele wir tatsächlich besitzen und spielen möchten. Zu viele Trägerraketen bedeuten, dass sie sich sonst manchmal im Äther verlieren.

GOG Galaxy 2.0 kann kostenlos heruntergeladen werden und befindet sich derzeit in der offenen Beta, ist also noch in Arbeit, weist aber auf eine wunderbare Zukunft für PC-Spieler hin.

Der erste Schritt besteht darin, GOG Galaxy 2.0 von hier herunterzuladen . Die zweite Möglichkeit besteht darin, sich für ein kostenloses GOG-Konto anzumelden , falls Sie noch keins haben.

Wenn Sie eingeloggt sind, können Sie Ihre Spielebibliothek sehen und haben die Möglichkeit, auch andere Konten hinzuzufügen.

Sobald Sie eingeloggt sind, sehen Sie oben im Launcher ein Plus-Symbol. Klicken Sie darauf und wählen Sie "Plattformen verbinden". Dann können Sie sich bei jeder der anderen Plattformen anmelden, auf die Sie Zugriff haben.

Sie müssen sich bei jedem einzeln anmelden, um sie hinzuzufügen. Klicken Sie also hier, um Steam, UPlay, Origin und andere zu verbinden.

Wenn Sie das getan haben, sehen Sie auf der rechten Seite Optionen zum Durchsuchen weiterer Spiele. Sie können nach Plattform filtern, um beispielsweise alle Ihre Steam-Spiele anzuzeigen oder Ihre gesamte Sammlung an einem Ort anzuzeigen.

Sie können dann auch hier Spiele installieren. Klicken Sie zum Installieren, um den üblichen Installationsvorgang zu starten, aber Sie können ihn aus dem GOG Galaxy 2.0-Launcher heraus starten.

Klicken Sie in jedes Spiel und Sie sehen alle üblichen Details - Informationen über das Spiel, Ihre Erfolge, die Zeit, die Sie mit dem Spiel verbracht haben und mehr.

Sie denken vielleicht, dass Sie die Launcher der anderen installierten Plattformen nicht benötigen, wenn Sie GOG Galaxy 2.0 installiert haben. Leider ist dies nicht der Fall, da Sie sie weiterhin benötigen, um Cloud-Speicherungen, Spielupdates usw.

Dies bedeutet jedoch, dass Sie nicht jede Plattform einzeln starten müssen, wenn Sie ein Spiel spielen. Erledige alles von einem Ort aus – GOG Galaxy 2.0.

Sobald Sie alle Ihre Spiele zu GOG Galaxy 2.0 hinzugefügt haben, kann es natürlich etwas unhandlich werden. Aber dafür gibt es Lösungen.

Wenn Sie sich in Ihrer Bibliothek im Abschnitt "Spiele im Besitz" befinden, finden Sie oben ein Filtersystem. Klicken Sie darauf und Sie können Ihre Spiele filtern, um nur bestimmte anzuzeigen.

Hier können Sie schnell und einfach nach Genre filtern. Klicken Sie also einfach darauf, um Indie-Spiele, Indie-Spiele oder Shooter anzuzeigen. Sie können Spiele auch nach Plattform, Betriebssystem oder Status (installiert oder nicht installiert) filtern.

Sie können natürlich die Suchfunktion des Launchers verwenden, um bestimmte Spiele zu finden. Sie können aber auch in bestimmte Spiele einsteigen und jedem Spiel Ihre eigenen benutzerdefinierten Tags hinzufügen. Sie können diese Tags dann verwenden, um nach Belieben zu filtern. Dies bedeutet, dass Sie Tags für Ihre Lieblingsspiele oder als Erinnerungen an die Spiele hinzufügen können, die Sie spielen möchten.

GOG Galaxy 2.0 unterstützt verschiedene Plattformen, aber nicht alle sind offiziell. Das Unternehmen hat seit einiger Zeit offiziellen Support für die Xbox Live-Integration. Jetzt wird auch der Epic Games Store offiziell unterstützt .

Wann ist Schwarzer Freitag 2021? Die besten Black Friday US-Angebote finden Sie hier von Maggie Tillman · 9 August 2021

Bekanntmachung



GOG GALAXY 2.0 wird jetzt um die offizielle Integration von @EpicGames erweitert!



Willkommen an Bord pic.twitter.com/l8cRFnvKLu — GOG GALAXY 2.0 (@GOGGalaxy) 20. Juli 2020

Dies sind großartige Neuigkeiten, wenn Sie eine wachsende Spielebibliothek mit Epic haben, zumal das Unternehmen regelmäßig auch kostenlose Spiele verschenkt.

GOG Galaxy 2.0 wird regelmäßig aktualisiert , um es nützlicher zu machen. Dazu gehören Änderungen der Lebensqualität – wie schnellere Downloads, aber auch das Hinzufügen neuer Funktionen. Zu diesen Funktionserweiterungen gehörte kürzlich die Möglichkeit, auf GOG offline zu erscheinen, wenn Sie beim Spielen nicht belästigt werden möchten.

Es ist schön zu sehen, wie die Entwickler auf die Community hören und eine bereits großartige Idee noch besser machen.