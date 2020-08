Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red wird später in diesem Jahr sein erstes großes Spiel seit The Witcher 3 veröffentlichen. Cyberpunk 2077 wird im November für zahlreiche Plattformen erscheinen, darunter die Next-Gen-Konsolen und Google Stadia.

Hier ist, was wir bisher darüber wissen, dank Gameplay-Trailern, dem Studio-eigenen Night City Wire-Online-Event und vielem mehr.

Cyberpunk 2077 wurde 2012 erstmals angekündigt und ist ein massives, offenes Rollenspiel, das auf einem Stift-Papier-Rollenspiel von Mike Pondsmith basiert. Das Tabletop-Spiel wurde durch Iterationen unter mehreren Namen bekannt - einschließlich des ironisch benannten Cyberpunk 2020 - und die Videospielversion von CD Projekt Red basiert auf unterschiedlichen Regeln und Charakteren aus seiner Lebensdauer.

Im Gegensatz zur The Witcher-Serie, die in der dritten Person präsentiert wurde, wird Cyberpunk 2077 in der ersten Person präsentiert (abgesehen von Zwischensequenzen und einigen Elementen wie der Braindance-Funktion - siehe unten).

Sie können Ihre eigene männliche oder weibliche Hauptfigur erstellen, wobei die gesamte Stimme durchgehend stimmt.

Es ist auch ein Spiel nur für Erwachsene, mit Fluchen, extremer Gewalt, Sexszenen und anderen Elementen grafischer Natur.

Ursprünglich für April 2020 geplant, wurde der Veröffentlichungstermin anschließend auf den 17. September verschoben. CD Projekt Red sollte jedoch seine allgemeine Veröffentlichung erneut auf das aktuelle Datum des 19. November verschieben.

Dies sollte sicherstellen, dass das Spiel in der bestmöglichen Form ausgeliefert wurde, um umfangreiche Fehlertests zu ermöglichen.

Cyberpunk 2077 wird erstmals für Xbox One, PS4 und PC veröffentlicht. Es wird dann vor Ende 2020 in Google Stadia angezeigt.

Wenn Sie die PC-Version kaufen, ist sie jetzt auch auf Nvidia GeForce verfügbar.

Das Spiel wird auch für Xbox Series X und PlayStation 5 veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind.

CD Projekt Red gab außerdem bekannt, dass Sie beim Kauf der Xbox One- oder PS4-Version von Cyberpunk 2077 kostenlos ein Upgrade auf die jeweilige Konsolenversion der nächsten Generation erhalten.

Wenn Sie ein Upgrade auf eine PS5- oder Xbox-Serie X durchführen oder eine Nvidia RTX-Grafikkarte besitzen, die Raytracing unterstützt, unterstützt Cyberpunk 2077 die fortschrittliche Beleuchtungstechnologie.

Umgebungsokklusion, diffuse Beleuchtung, Reflexionen und Schatten werden erheblich verbessert, um eine noch beeindruckendere grafische Darstellung zu erzielen.

GeForce Now-Gamer erhalten Raytracing auch in ihrer Cloud-Streaming-Version - mit 1080p und 60 fps.

Während der ersten beiden Online-Präsentationen von Night City Wire stellte CD Projekt Red eine Reihe neuer Funktionen vor, darunter Braindance und Lifepaths.

Braindance ist eine Funktion, mit der Sie Kameras in einer Wiedergabe der Erinnerungen anderer steuern können. Die VR-ähnlichen Erlebnisse werden aufgezeichnet und dann auf dem freien Markt - manchmal auf dem Schwarzmarkt - verkauft, damit Benutzer die Erfahrungen anderer nutzen können. Im Spiel scheint dies jedoch verwendet zu werden, um Hinweise für den Fortschritt in Missionen zu finden.

Es erinnert uns ein wenig an die in Blade Runner verwendete Fotomanipulationssoftware. Aber bewegend, in 3D und bis zum Maximum verstärkt. Es ähnelt auch den Detektivmodus-Aspekten der Batman: Arkham-Spiele.

Schauen Sie sich die Demo in Night City Wire Episode 1 ab 11:08 an ...

Eine weitere neue Funktion, Lifepaths , passt Ihr Spielerlebnis effektiv an den spezifischen Pfad an, den Sie bei der Charaktererstellung gewählt haben.

Es stehen verschiedene Lebenspfade zur Auswahl, darunter der angekündigte Nomad und Street Kid. Sie werden entweder verschiedene Konversationsoptionen während des Spiels freischalten, wie andere auf Sie reagieren könnten oder sogar wo Sie tatsächlich anfangen.

Weitere Informationen zu Lifepaths finden Sie im folgenden Video.

Während des zweiten Night City Wire-Events wurden auch die verschiedenen Waffentypen detailliert beschrieben, denen Sie im Spiel begegnen werden, einschließlich der zahlreichen Anpassungsoptionen, mit denen Sie beispielsweise die Funktionsweise von Waffen ändern können.

Sie können auch das Video unten für eine Demonstration ansehen.

Die gesamte Musik für die fiktive Band Samurai, die von Johnny Silverhand von Keannu Reeves moderiert wird, wurde vom schwedischen Punk-Outfit Refused erstellt, und Tracks werden zum Herunterladen und Streamen auf verschiedenen Diensten, einschließlich Spotify , zur Verfügung gestellt.

Während der Eröffnung von Night City Wire wurde eine neue Anime-Serie angekündigt, die 2022 auf Netflix erscheint - Cyberpunk: Edgerunners.

Erstellt in Zusammenarbeit mit dem Anime-Spezialisten Studio Trigger, wird es in und um die Welt des Spiels spielen.

Neben den verschiedenen oben genannten Trailern hat CD Projekt Red in den letzten Jahren umfangreiche Trailer und Gameplay-Videos veröffentlicht.

Unser Favorit ist eine 48-minütige Gameplay-Sitzung, die während der E3 2018 gezeigt wird. Sie können sehen, wie Missionen ablaufen können, sowie einige der Tools zur Charaktererstellung zu Beginn.

Der beste Trailer erschien jedoch während des Xbox-Showcase-Events auf der E3 2019 auf der Bühne. Dies ist hauptsächlich auf den atemberaubenden Moment zurückzuführen, als Keanu Reeves (John Wick, Matrix) als einer der NPCs im Spiel entlarvt wurde.

Es gibt einen Stapel Zubehör für das Spiel, das entweder jetzt oder in Kürze erhältlich ist - einschließlich einer Xbox One X-Sonderedition .

Xbox hat außerdem einen Cyberpunk 2077-Controller veröffentlicht, während Seagate über eine externe Festplatte verfügt, die mit einem prächtigen Cyberpunk 2077-Design verziert ist und in den Optionen 2 TB und 5 TB erhältlich ist.

In der Zwischenzeit hat SteelSeries thematische Arctis 1 Wireless-Headsets sowohl in der Johnny Silverhand (Keanu Reeves) als auch in der Netrunner-Edition eingeführt.

Zu guter Letzt hat Nvidia eine Cyberpunk 2077 RTX 2080i-Grafikkarte vorgestellt , aber leider kann man diese nicht kaufen.

