Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red veranstaltet diesen Sommer eine Reihe von Online-Events für Cyberpunk 2077 .

Da die E3-Videospielkonvention dieses Jahr aufgrund von "Weißt du was" abgesagt wurde, kann das Studio seine Gameplay-Briefings nicht wie gewohnt hinter verschlossenen Türen präsentieren.

Daher wird es eine Reihe von Online-Präsentationen mit dem Titel Night City Wire (benannt nach der fiktiven Stadt, in der Cyberpunk 2077 spielt) geben.

Hier finden Sie Details dazu, wie Sie die nächste Folge live sehen können und was Sie erwarten können.

Die nächste Veranstaltung findet in wenigen Tagen statt, Montag, 10. August, einige Wochen nach Ausstrahlung von Episode 1 - Sie können diese erste Episode immer noch oben in dieser Geschichte sehen, obwohl wir sie beim Feed durch Episode 2 ersetzen werden ist live. Der nächste Eintrag beginnt um 18 Uhr MESZ.

Hier sind die Zeiten in Ihrer Region:

US-Westküste: 9 Uhr PDT

9 Uhr PDT US-Ostküste: Mittag EDT

Mittag EDT Großbritannien: 17 Uhr MEZ

17 Uhr MEZ Mitteleuropa: 18 Uhr MESZ

18 Uhr MESZ Japan: 1 Uhr morgens JST (Dienstag, 11. August)

Sie können das Cyberpunk 2077 Night City Wire-Ereignis über einen Video-Feed verfolgen, den wir oben auf dieser Seite hosten.

Es wird auch live auf dem Twitch-Kanal von CD Projekt Red zu sehen sein . Sie können dem Cyberpunk-Twitter-Konto folgen, um weitere Informationen bis und während der Veranstaltung zu erhalten.

Leider gab CD Projekt Red kürzlich bekannt, dass die Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 auf den 19. November 2020 verschoben wurde. Das Spiel ist fertig, aber das Testen von Fehlern dauert länger als ursprünglich erwartet.

Das bedeutet, dass diese Night City Wire-Ereignisse mehr Augen haben könnten als zuvor. Zum Glück war die erste Folge ein spannender Blick darauf, wie Sie Kameras und sogar andere Charaktere hacken können, um einen detaillierten Einblick in vergangene Ereignisse zu erhalten, und debütierte einen neuen Trailer.

Der nächste wird anscheinend einige der Waffen zeigen, die Sie einsetzen werden, sowie einen Blick auf die verschiedenen verfügbaren Lebenswege.

Besuchen Sie uns am Montag, den 10. August um 18:00 Uhr MESZ unter https://t.co/y8iUIM0gBv für Episode 2 von Night City Wire! Dieses Mal werden wir Details über Lebenspfade teilen, Ihnen die Arten von Waffen zeigen, die Sie im Spiel verwenden werden, und die Umwandlung von Refused in SAMURAI diskutieren! # Cyberpunk2077 pic.twitter.com/n3LFFocbVI - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 6. August 2020

Cyberpunk 2077 wird am 19. November für Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PS4 und PC veröffentlicht. Eine Google Stadia- Version wird irgendwann danach folgen. Beide Versionen der nächsten Generation bieten außerdem kostenlose Upgrades. Wenn Sie entweder die Xbox One- oder die PS4-Kopie kaufen, erhalten Sie ohne zusätzliche Kosten ein entsprechendes Update für die Serie X oder PS5.

Schreiben von Rik Henderson. Bearbeiten von Max Freeman-Mills.