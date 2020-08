Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Harry Potter: Puzzles & Spells ist ein neues Handyspiel für iOS-, Android-, Facebook- und Amazon-Geräte. Die Vorregistrierung ist jetzt geöffnet. Sie können sich also bei Google Play oder unter harrypotterpuzzlesandspells.com anmelden , um als Erster benachrichtigt zu werden, wenn Das neue Spiel startet.

In Kürze ist das Spiel das erste offiziell lizenzierte Match-3-Puzzlespiel in der Welt von Harry Potter. Es ist auch eines der wenigen Handyspiele, in denen Harry selbst zu sehen ist, zusammen mit den Fanfavoriten Hermine, Ron und vielen anderen.

Es ist voller Zaubererwelt-Themen, mit Zaubersprüchen und Tränken, die durch den Fortschritt freigeschaltet wurden, sowie Puzzleteilen wie Schokoladenfröschen und anderen Potteresque-Süßigkeiten und Gegenständen.

Im Spiel können Erfahrungspunkte gesammelt werden, mit denen Sie neue magische Fähigkeiten erlangen sowie einzigartige Spielercharaktere verbessern und anpassen können.

Spieler können auch Clubs gründen und ihnen beitreten, um Kontakte zu knüpfen und an gemeinsamen Herausforderungen teilzunehmen.

"Wir wollten das Spiel nicht nur zu einer Feier der Harry-Potter-Bücher machen, sondern auch für die Fans, die mit dem Lesen der Serie aufgewachsen sind", sagte Bernard Kim, Präsident des Verlags von Zynga, gegenüber Pocket-lint.

"Wir sind unglaublich stolz auf die Arbeit, die das Team geleistet hat, um ein Spiel zu entwickeln, das jedem Spaß macht, das sowohl zugänglich als auch authentisch ist.

"Zynga freut sich, das erste Puzzle-Match-3-Spiel der Zaubererwelt für Handys herauszubringen, und wir können es kaum erwarten, dass Fans auf der ganzen Welt die Puzzles & Spells in die Hände bekommen."

Das Spiel war erstmals auf den Philippinen im Rahmen einer "Soft Launch" -Phase erhältlich, wird aber bald weltweit veröffentlicht.

Schreiben von Rik Henderson. Bearbeiten von Chris Hall.