Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Gute alte Browsergamespiele - Wenn Sie sich in letzter Zeit nicht besonders darauf eingelassen haben, könnten Sie den Verdacht haben, dass es sich um Relikte aus den Anfängen des Internets handelt Konsole. Nun, es gibt tatsächlich eine beeindruckende Reihe von Erfahrungen in Ihrem Browser.

Dies kann bedeuten, dass die Zeit für Einzelspieler sinkt oder dass es sich um RPGs mit mehreren Spielern handelt, die sich über Kontinente erstrecken, einige mit textbasierten Systemen und andere mit beeindruckender Kunst und Grafik. Unabhängig davon können Sie darauf wetten, dass Sie in diesen Spielen eine Reihe von großen Spaß finden.

Wir haben einige der unterhaltsamsten, einzigartigsten und überzeugendsten Optionen für Sie in dieser Funktion aufgelistet, um Ihnen zu helfen, den perfekten Weg zu finden, etwas Zeit zu verschlingen, oder um Ihnen dabei zu helfen, Ihre nächste Besessenheit zu entdecken.

Gefallenes London

Fallen London feierte kürzlich sein zehnjähriges Bestehen, was ein Meilenstein für ein textbasiertes Rollenspiel dieser Art ist. Es ist ein textbasiertes Mystery-Abenteuer, das für jeden Spieler einzigartig ist und in einem verführerischen, beängstigenden Lovecraftian London spielt.

Es macht großen Spaß, ab und zu vorbeizuschauen, einmal oder am Tag einzuchecken oder wie oft Sie möchten, um zu sehen, was als nächstes mit Ihrem Charakter passiert, und um die vielen Geschichten zu erkunden, die Ihnen passieren können.

Hhlenforscher

Spelunky ist ein unbestrittenes großartiges Spiel, nicht nur für Browsergames. Es ist ein zufälliges Erkundungsspiel, bei dem Sie auf der Suche nach Schätzen, von denen Sie reichlich finden, die Tiefen eines Höhlensystems ausloten.

Eine HD-Version des Spiels folgte dieser Low-Fi-Edition, aber es macht genauso viel Spaß, das Original zu spielen, und es ist genauso offen für Speedrunning und Wiederspielbarkeit. Ein echter Klassiker.

10 Kugeln

Eine einfache Prämisse ist der Kern von 10 Kugeln - Sie steuern einen Turm, der 10 Schüsse zu machen hat, und Sie können sie machen, wann immer Sie möchten. Jede Kugel, die Sie abfeuern, kann Kettenreaktionen auslösen, wenn sie auf ein fliegendes Schiff trifft. Es geht also nur darum, mit Ihrer Munition das größtmögliche Chaos zu schaffen.

Es ist ein großartiges kleines "One More Try" -Spiel, das Sie dazu ermutigt, immer wieder zu sehen, welche Taktik am besten funktioniert, und geduldig mit Ihren Schlägen umzugehen. Das macht es zu einer großartigen Möglichkeit, ein paar Minuten Leerlaufzeit zu füllen.

Es ist ein großartiges kleines "One More Try" -Spiel, das Sie dazu ermutigt, immer wieder zu sehen, welche Taktik am besten funktioniert, und geduldig mit Ihren Schlägen umzugehen. Das macht es zu einer großartigen Möglichkeit, ein paar Minuten Leerlaufzeit zu füllen.

Drei!

Wahrscheinlich haben Sie irgendwann 2048 gespielt - das einfache Mathe-Spiel ist vor einigen Jahren massiv geworden. Nun, sagen Sie es leise, aber es hat das identische Konzept, aber das weit überlegene Design und die Kunst von Threes abgerissen! Am häufigsten als App gespielt, können Sie dennoch eine tolle Zeit mit diesem einfachen Spiel in Ihrem Browser kostenlos haben.

Es ist teuflisch einfach, aber es ist keine leichte Aufgabe, ernsthaft gut darin zu werden, und sicherlich haben viele unserer Gehirnzellen verschwendet, um im Laufe der Zeit immer höhere Zahlen zu erreichen.

Runenlandschaft

Ein weiterer echter Klassiker der Online-Gaming-Welt ist Runescape - es ist alt genug, dass Generationen von Spielern seine Reihen durchlaufen haben. Runescape ist ein gewaltiges Multiplayer-Rollenspiel und bietet dir die völlige Freiheit, deinen Charakter, deinen Beruf und deine Quests zu gestalten.

Es ist erstaunlich, wie lange es gedauert hat, und Entwickler Jagex hat es im Laufe der Jahre immer wieder neu erfunden, sodass es für erstmalige Spieler immer einladender wird. Es gibt keine Zeit wie die Gegenwart zum Eintauchen!

Ein dunkler Raum

Ein Dark Room ist wie eine rätselhafte Version eines klassischen Clicker-Spiels - Sie können nicht viel gleichzeitig tun. Es geht also darum, es in einem Tab offen zu lassen und von Zeit zu Zeit wieder Aktionen zu konvertieren. Es ist vorsichtig mit seinen Story-Details und trifft sie im Laufe der Zeit langsam.

Sie spielen einen Fremden, der in Grenzgebieten gestrandet ist und im Laufe der Zeit eine kleine Gemeinschaft aufbaut, die jedoch immer von Tieren und dem Wetter bedroht ist.

Linienreiter

Du denkst vielleicht, dass es ein Spiel ist, Line Rider als Spiel zu bezeichnen, aber du holst alles raus, was du hineingesteckt hast. Es ist ein klassischer Spaß im Internet, mit dem Sie einen Kurs für Ihren kleinen Schlittenfahrer erstellen können.

Lassen Sie sich hineinziehen und bevor Sie es wissen, haben Sie massive, komplexe Muster, die Sie durchspielen können. Die Leute haben sogar ihre Tracks mit berühmter Musik synchronisiert, um zusätzliche Anerkennung zu erhalten.

AI Dungeon 2

Die Kraft der künstlichen Intelligenz ist schwer zu übertreiben, ebenso wie ihr Potenzial, viele Prozesse in unserem täglichen Leben radikal zu verändern. Es hat jedoch auch einige unterhaltsame Verwendungsmöglichkeiten, wie die zweite Version von AI Dungeon zeigt, die ein benutzerdefiniertes und zufälliges Rollenspiel-Textabenteuer schreibt, das Sie bei jedem Öffnen nach einigen Parametern spielen können.

Möglicherweise ist nicht jede Iteration ein voller Erfolg, aber es lohnt sich, nur zu experimentieren, um zu sehen, was sich daraus ergibt, und bevor Sie es wissen, werden Sie wahrscheinlich von einer Welt umgeben sein, die für Sie völlig einzigartig ist.

GeoGuessr

Dies ist ein weiteres klassisches Internet-Spiel - GeoGuessr bringt Sie auf eine zufällige Stelle in Google Street View, möglicherweise überall auf der Welt. Ihre Aufgabe ist es einfach, eine Stecknadel in Google Maps zu platzieren, um abzuschätzen, wo Sie sich befinden.

Es macht unendlich viel Spaß und das zufällige Element bedeutet, dass keine zwei Spiele gleich sind. Manchmal fällt es Ihnen leicht, Ihren Standort zu bestimmen, manchmal haben Sie absolut keine Ahnung.

UNTERGANG

Ein Gaming-Klassiker, der in den Flash Player von Adobe portiert und online verfügbar ist - das ist für DOOM der einfache Verkauf. Es ist einer der einflussreichsten (und unterhaltsamsten) Ego-Shooter aller Zeiten und für moderne Verhältnisse wirklich einfach zu spielen.

Es gibt nicht viel mehr zu sagen, außer der Tatsache, dass Sie es versuchen müssen, wenn Sie noch nie das Original-DOOM gespielt haben und vor allem, wenn Sie das Update 2016 für moderne Konsolen genossen haben.

QWOP

Wir schließen unsere Liste mit einem Spiel ab, das so berühmt ist, dass es sich im Grunde selbst vorstellt - QWOP. Sie haben nur diese vier Tasten auf Ihrer Tastatur, mit denen Sie verzweifelt versuchen können, einen Athleten zu kontrollieren, der einen direkten Sprint versucht. Wenn Sie es noch nie gesehen haben, vertrauen Sie uns, wenn wir sagen, dass es ungefähr eine Million Mal schwieriger ist, als es sich anhört. Borderline unmöglich, aber zuverlässig lustig zu sehen und mit Freunden zu konkurrieren, QWOP ist ein Stück Internet-Geschichte, das Sie jederzeit kostenlos ausprobieren können. Probieren Sie QWOP hier online aus

Cube Slam

Cube Slam gehört zu den Chrome-Experimenten von Google und ist eine einfache Neuinterpretation des klassischen Pong-Spiels. Sie bewegen ein Paddel, um Tennis gegen Gegner zu spielen. Es hat einen großartigen, einfachen blockigen Kunststil und macht Spaß und reagiert auf das Spielen.

Mit einer Menge Schwierigkeiten, die Sie überwinden müssen, haben Sie außerdem viel Raum, um Ihre Fähigkeiten im Laufe der Zeit zu verbessern und zu verbessern.

Wonderputt

Es gibt nichts Schöneres als ein schnelles Golfspiel, aber Wonderputt nimmt die Formel und erfindet sie durch interessante Übergänge und einfallsreiches Level-Design neu. Sie spielen durch eine lange Reihe von Löchern in einer sich entwickelnden Welt, die an die Zeichnungen von Monument Valley und MC Escher erinnert.

Es macht großen Spaß und ist überhaupt nicht zu anstrengend.

Schreiben von Max Freeman-Mills.