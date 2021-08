Gamescom 2021: Alle wichtigen Spiele und Ankündigungen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Gamescom ist Europas Antwort auf die E3 und läuft gerade.

Sie findet normalerweise jährlich in Deutschland statt und ist ein riesiges Event für Gamer mit den größten kommenden Titeln für Presse, Fachbesucher und die Öffentlichkeit.

Dank der anhaltenden Pandemie ist die Gamescom 2021 jedoch nur virtuell. Das bedeutet nicht, dass es nicht viel zu sehen gibt, nur, dass wir keine Vorschau-Builds live spielen können.

Hier ist unser Guide zur Show, plus die Spiele und Hardware wurden bisher angekündigt.

Die Gamescom startete 2009 und findet traditionell jährlich in der Koelnmesse in Köln statt. Es läuft in der Regel Mitte bis Ende August.

Wie bereits erwähnt, wurde dieses Jahr jedoch wie die meisten anderen auf ein digitales Ereignis umgestellt. Es lief online von Mittwoch, 25. bis Freitag, 27. August. Am Vorabend der Show wurde auch ein Xbox-Showcase gestreamt.

Mehrere Marken streamten während der Gamescom ihre eigenen Showcase-Events, darunter Xbox, Bungie – für Destiny 2 – und Future Publishing.

Das vielleicht größte war jedoch Opening Night Live – die jetzt jährliche zweistündige Spektakel, die am ersten Abend der Gamescom stattfand. Sie können es unten in seiner Gesamtheit noch einmal ansehen.

Eines der Dinge, die die Gamescom ein wenig von der E3 und ähnlichen Veranstaltungen unterscheiden, ist, dass sie Cosplay mehr umfasst. Tatsächlich gibt es einen jährlichen Cosplay-Wettbewerb, der viele internationale Besucher dazu ermutigt, sich als Pikachu oder einen ihrer anderen Lieblings-Videospielcharaktere zu verkleiden.

Während dieses Jahr nur digital stattfand, gab es immer noch einen Cosplay-Wettbewerb, stattdessen nur online. Die Teilnehmer wurden ermutigt, Fotos an den Veranstalter zu senden, und eine ausgewählte Jury wählte die Gewinner aus.

Hier erfahren Sie alles über die Finalisten und Gewinner .

Hier sind unsere Highlights der Gamescom 2021.

Als Teil des Halo Infinite-Segments in der Opening Night Live-Präsentation kündigte Xbox einige Halo-Themen-Gubbins an. Dazu gehörten eine Sonderedition des Halo Elite Wireless Controller Series 2 und eine Halo Infinite Xbox Series X.

Eine weitere wichtige Ankündigung von Xbox war, dass es seinen Konsolen ermöglichen wird, Spiele über die Cloud zu spielen. Dies bedeutet, dass Xbox One-Besitzer mit Game Pass Ultimate die Xbox Series X/S-Versionen vieler Spiele spielen können, indem sie über das Internet gestreamt werden.

Deep Silver Volition kündigte einen kompletten Neustart seines langjährigen Saints Row-Franchise an, der die Serie zu ihren weniger verrückten Wurzeln zurückführt. Während der gesamten Kampagne wird es Koop-Spiele und eine völlig neue Besetzung von Charakteren geben. Hier können Sie mehr darüber lesen .

Während wir bereits ein wenig über das PS5-Upgrade auf Death Stranding gesehen haben, haben wir während der Opening Night Live-Präsentation einen langen Gameplay-Tiefgang erhalten. Kojimas Team wird sicherlich über die Verbesserungen stolpern.

Xbox zeigte während seines eigenen Streams auch einen langen Gameplay-Trailer, diesmal von Forza Horizon 5. Darüber hinaus wird das Spiel wie bei Halo einen eigenen Xbox Wireless Controller erhalten. Weitere Informationen zu Forza Horizon 5 finden Sie hier .

Während der Show frisch angekündigt, sieht Marvels Midnight Suns ein wenig anders aus als die anderen Marvel-Spiele da draußen. Es ist ein taktisches Rollenspiel für den Anfang, vom Team hinter XCOM. Es bietet auch eine weniger konventionelle Superhelden-Aufstellung, darunter Doctor Strange und Ghost Rider.

Die Gamescom war Gastgeber des ersten vollständigen Gameplay-Trailers für Call of Duty: Vanguard. Dies ist eine der Hauptfiguren - Polina Petrova. Informieren Sie sich hier über unsere Call of Duty: Vanguard-Zusammenfassung .

Wir haben vielleicht nur einen filmischen Trailer für den Free-to-Play-Multiplayer-Modus von Halo Infinite, aber zumindest wissen wir jetzt das Datum, an dem es veröffentlicht wird - 8. Dezember 2021. Lesen Sie hier mehr über Halo Infinitre.

Archivieren Sie dies unter "verrücktere Gadgets, die auf der Gamescom angekündigt wurden". Der Panasonic SC-GN01 ist ein Surround-Sound-Lautsprecher, den Sie wie ein Reisekissen um den Hals tragen. Hier können Sie mehr darüber lesen .

Entwickelt von Pearl Abyss - dem Studio hinter Black Desert - war DokeV eines der Spiele, die uns wirklich einen Wow-Moment bescherten. Es ist ein Open-World-Abenteuer, das von Pokemon inspiriert ist, aber mit atemberaubend realistischen Orten.

Zu guter Letzt haben wir in der lang erwarteten Fortsetzung von Dying Light gesehen, wie viel Parkour verbessert wird - eines unserer Lieblings-Zombie-Spiele bei weitem. Erfahren Sie hier mehr über Dying Light 2 .